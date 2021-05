POSTA! – MENTRE INFURIA LA POLEMICA SULLA PROPOSTA DI ENRICHETTO LETTA DI AUMENTARE LE IMPOSTE DI SUCCESSIONE SUI "GRANDI" PATRIMONI, NESSUNO HA RILEVATO UNA COSA OVVIA: CHE I VERI SUPER RICCHI NON SAREBBERO TOCCATI, PERCHÉ QUASI TUTTI I LORO BENI SONO INTESTATI A TRUST O SOCIETÀ CON SEDE ALL'ESTERO. IL SEGRETARIO DEL PD LO SA BENISSIMO, MA PER CERCARE DI SOPRAVVIVERE È COSTRETTO A RICORRERE ALLA DEMAGOGIA, E PAZIENZA SE, STILE 5STELLE, ALIMENTA L'INVIDIA SOCIALE…

sparatoria san jose 4

Lettera 1

Caro Dago, California, sparatoria a San Josè, almeno 8 morti e diversi feriti. Da quando Joe Biden ha detto di voler dare una stretta alla vendita di armi, i pistoleri di tutta America si sono attivati, quasi a voler sistemare i conti finché l'attrezzatura utile alla bisogna è ancora disponibile.

Salvo Gori

Lettera 2

incidente funivia stresa mottarone

Caro Dago, una cosa inammissibile. Uno sale con la famiglia su una funivia in Italia, pensando di andare a fare una gita, e finisce come se fosse salito su di un barcone in partenza dalla Libia. Ma quanti sono gli "scafisti da terraferma" che operano nel nostro Paese?

Bobby Canz

Lettera 3

vulcano nyiragongo congo

Caro Dago, nonostante 8 anni di presenza in parlamento, di cui 3 in altrettanti governi, i grillini sono sempre gli stessi; incapaci, incompetenti, poltronari, senza una idea o visione politica. La maggior parte degli italiani lo ha capito resta però, stando ai sondaggi, ancora un 12-15% che li riporterebbe. Ma quanti compagni di scuola hanno sistemato Di Maio e compagni?

Laboratorio di Wuhan

FB

Lettera 4

Caro Dago, rischio eruzione vulcano Nyiragongo, migliaia in fuga in Congo. Cosa aspetta Enrico Letta ad invitarli tutti a venire in Italia? Così almeno lui, forse ce lo leviamo di torno.

A.B.

Lettera 5

Dago colendissimo, riciccia la telenovela del virus: pipistrello o laboratorio?

wuhan a un anno dal lockdown 14

I media occidentali dedicano la loro attenzione alla pagliuzza, senza peraltro rendersi conto della trave. Che consiste nel fatto che il governo cinese è stato in grado di contenere la pandemia nella regione di Wuhan (appena 4.000 decessi, su una popolazione equivalente a quella italiana, che invece ha subito oltre 130.000 morti).

Inoltre lo stesso governo è riuscito ad impedire la circolazione del virus nel resto della Cina. Bravi, complimenti. Quello che non torna è che il virus, avendo deciso di lasciar perdere i cinesi, ha invece preferito viaggiare per il resto del mondo, in particolare in Occidente, innescando un disastro economico e sociale senza precedenti.

MICHELLE BACHELET

Senza essere complottisti, può essere pensabile che è scoppiata la terza guerra mondiale, vinta dalla Cina che non ha dovuto neanche sparare un colpo?

Saluti da Stregatto

P.S. Siamo rimasti incredibilmente stupiti dal fatto che 3-4 aziende farmaceutiche occidentali hanno sviluppato e prodotto vaccini a tempo di record, utilizzando conoscenze e risorse intellettuali straordinarie, avendo capacità produttive ragguardevoli, e con il supporto di finanziamenti impressionanti. Forse non si è notato che nello stesso periodo la Cina ha prodotto tre vaccini. Da quanto ci stavano lavorando?

wuhan a un anno dal lockdown 10

Lettera 6

Caro Dago, mentre infuria la polemica sulla proposta di Enrichetto Letta di aumentare le imposte di successione sui "grandi" patrimoni, nessuno, neanche tra i contrari, ha rilevato una cosa ovvia: che i veri super ricchi non sarebbero toccati, perché quasi tutti i loro beni sono intestati a trust o società con sede all'estero.

Naturalmente questo il segretario del Pd lo sa benissimo, ma, in evidente crisi di idee serie, per cercare di sopravvivere è costretto a ricorrere alla demagogia, e pazienza se, stile 5Stelle, alimenta l'invidia sociale. Federico Barbarossa

Lettera 7

luciana lamorgese foto di bacco

Caro Dago, l'Alto commissario per i diritti umani dell'Onu, Michelle Bachelet: "I raid israeliani su Gaza potrebbero configurarsi come crimini di guerra". La signora o ha esagerato col vino o ha fumato qualcosa che non doveva. Com'è possibile che l'Onu si faccia rappresentare da gente simile? Vanno a selezionarli nel centri sociali?

Lino

Lettera 8

Caro Dagos, si sente sostenere spesso dai ripetitori a una sola voce del Pensiero Unico che l'immigrazione colma i vuoti che la denatalità apre nei Paesi occidentali. Il fatto è accettato come fosse dovuto al caso: ricerca di cause e rimedi, revisione di scelte o omissioni politiche, incidenza di fattori culturali non casuali, indici generali di un malessere che smentisce la 'narrazione' ufficiale delle magnifiche sorti progressiste: nulla del solito armamentario sociologico e di "mobilitazione delle coscienze", pronti a entrare in campo a ogni problema che riguarda minoranze di ogni genere e gender, è preso minimamente in considerazione.

antonio conte addio inter

L'Africa riempirà i vuoti: basta non chiamarla sostituzione di popolazione, ma osmosi come per un fenomeno di maccanica.

E nulla riguardo l'opera di moral suasion agli africani di figliare meno e lavorare di più: fin quando la delega ai vuoti demografici è loro assegnata dai sostenitori dello ius soli: fin quando il problema del (non) lavoro lo risolvono emigrando in massa da noi - sì: guardate le statistiche dell'incidenza degli immigrati sulla popolazione europea dagli anni '80 a oggi -, non c'è motivo di imnpiegare tutte le risorse disponibili per ridurre pressione demografica e gap economico.

evacuazione vulcano nyiragongo congo6

Così, è più chiaro che le cause del 'nomadismo' (-ismo ideologico; e comunque, concetto ben diverso da quello di migrazione), non sono né la denatalit né povertà, guerra e carestie. Quelle che attendono chi spalanca porte, porti e portoni a tutti.

Raider

Lettera 9

Laboratorio di Wuhan 2

Caro Dago, migranti, stando al Televideo, per la ministra Lamorgese "Basterebbe che ci sia una ricollocazione facoltativa ma con quote obbligatorie".

Ma dai! Ha preso un colpo di sole? Se nessuno è obbligato a prenderseli che importanza ha indicare una quota?

Lucio Breve

Lettera 10

Mitico Dago, sulla tragedia del Mottarone posso esprimere una mia valutazione tecnica senza nessuna pretesa di verità, la fune traente non è possibile che si sia rotta per usura, il sovradimensionamento è tale che anche con uno sfilacciamento evidente ad occhio nudo, potrebbe resistere ugualmente.

luciana lamorgese ministro dell interno foto di bacco

L’unica causa possibile è che il sistema di rinvio a valle si sia in qualche modo improvvisamente bloccato, in gergo tecnico “grippato” (avvisaglie come rumore di ferraglia e blocchi nei giorni precedenti) e che il sistema di trazione a monte abbia “strappato” il cavo, seppure anche il sistema di trazione “dovrebbe” avere una sicurezza sui sovraccarichi (blocco motore di trazione), da analizzare come mai non sia intervenuta.

La teoria dell’usura del cavo non è tecnicamente plausibile, quella della colpevole sciatteria invece sì, e la volontaria disattivazione del freno ne è la conferma.

Stefano55

Lettera 11

Caro Roberto,

urge una colletta pro Antonio Conte, nobile esempio di sportivo, che, dopo aver incassato la miseria di 24 milioni netti in due anni, ha preteso ed ottenuto, abbandonando l'Internazionale, non un vaffanculo, bensì altri 7 milioni come buonuscita.

antonio conte

Esorto, dunque, i dagonauti all'imperativo giudaico-cristiano dell'elemosina ai poverelli, per consentire all'inope Antonio di gustare almeno una ciriola con la mortadella al dì sino a fine mese.

Giancarlo Lehner

Lettera 12

Caro Dago, ma che furbizia è, quella di rimuovere un dispositivo di protezione da un macchinario industriale o da un impianto di risalita montano (ma penso a tutte le possibili situazioni assimilabili)? Sembra che chi opti per queste strategie aziendali viva in una dimensione cristallizzata e rassicurate, nella quale nessuna Luana può venire fagocitata da un orditoio privato di museruola e una funivia può essere serenamente fatta funzionare senza freni di emergenza attivi.

stefano paterno' e la moglie 2

Però, il concetto del “tanto, cosa vuoi che succeda” può – pur opinabilmente – costituire un rischio calcolato e rivelarsi un azzardo vincente solo di fronte a un’operazione temporanea, non ad un’attività reiterata con cadenza quotidiana. E’ evidente che, dagli e dagli, qualcuno che si avvicini un po’ troppo al vorace macchinario facendosene risucchiare, una fune che si spezzi a forza di portare su e giù sferraglianti cabine stracariche di villeggianti, è roba che, prima o poi, ineluttabilmente capita.

Quanto si deve essere miopi, per non riuscire a vedere che i soldi che risparmi oggi li cacci centuplicati domani per pagare i danni e risarcire le vittime? E ti sbattono pure in galera (se non sei un Benetton, si intende). Saluti, Reb.

Lettera 13

vaccino astrazeneca

Caro Dago, la perizia medico-legale ha stabilito che Stefano Paternò, il militare siciliano morto 15 ore dopo la vaccinazione con AstraZeneca, è deceduto per una "tempesta citochinica" causata proprio dal siero. Adesso chi si era affrettato a dire che non vi era alcun nesso tra l'inoculazione e la morte, dovrebbe come minimo chiedere scusa. Ma trattandosi di persone estremamente boriose e arroganti di sicuro ciò non avverrà.

Sandro Celi

Lettera 14

LA TASSA DI SUCCESSIONE PROPOSTA DA ENRICO LETTA - VIGNETTA DI KRANCIC

Caro Dago, ma perché Monsieur Henri, il Robin Hood de Paris, invece di avventurarsi nel bosco delle polemiche sulla tassa di successione, non ha proposto, per esempio, un prelievo del 3-5% sugli stipendi dei garantiti del 27 sicuro, che, stando a casa ovviamente non per colpa loro, hanno potuto risparmiare su carburante, trasporti, ecc, da distribuire ai milioni e milioni di lavoratori autonomi "massacrati" dalla pandemia? Sarebbe bastato un clic: una mossa quindi tecnicamente semplicissima ma soprattutto moralmente doverosa da parte di chi si professa apostolo della redistribuzione e dell'equità sociale.

Antonio Pochesci

Lettera 15

ENRICO LETTA IN BICICLETTA SUL LITORALE PISANO - PH MASSIMO SESTINI

Dago darling, mi pare che sul FQ sia apparsa brevemente la notizia che una certa Valeria Solarino avrebbe detto (paremi sempre a proposito del ddl Zan) che lei é donna, uomo, tutto e Dio. Peggio che il film "Il disordine" di Franco Brusati. Chissà perché invece i loro (sia di Zan sia della Solarino) indiretti mandanti (i poteri forti) non confondino mai l'ottone con l'oro. Intanto dilaga la islamofobia, ma al momento non c'é nessun parlamentare coraggioso che proponga una legge contro tale fobia, certamente più diffusa e deleteria della omotransofobia. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 16

Caro Dago, Inter-Conte, è addio consensuale con buonuscita da 7,5 milioni di euro. Chissa che incazzati i cinesi che lavorano 16 ore al giorno per miseri compensi, nel vedere quanto un loro connazionale paga l'uomo bianco per togliere il disturbo.

joe biden

Stef

Lettera 17

Caro Dago, Covid, Joe Biden chiede agli 007 un rapporto sulle origini del virus. Con le capacita dei Dem di fabbricare dal nulla rapporti farlocchi (dossier Steele) alla fine potrebbe risultare che a crearlo è stato Donald Trump.

Pop Cop

Lettera 18

protesta dei dipendenti alitalia 2

Caro Dago, se dopo le lettere, da "Alitalia" a "Ita", alla compagnia aerea di bandiera ridurranno pure la superficie delle ali degli aeromobili, difficilmente questi ultimi avranno la portanza necessaria per mantenersi in volo.

F.G.

Lettera 19

Caro Dago, ponti che crollano, operaie risucchiate dagli orditoi, funivie che cadono. Dopo anni di governi di sinistra, sicurezza allo sfascio in Italia. Ed Enrico Letta pensa allo ius soli...

Tommy Prim

Lettera 20

aereo alitalia

Complimenti ai dirigenti juventini che hanno scelto l'usato sicuro, per vincere un altro scudetto: Mister Acciuga. Un tecnico conosciuto per il calcio innovativo e spettacolare, sopratutto in Europa. Chiedere all'Ajax, lo squadrone che dopo quel quarto di finale arrivò seconda nel suo campionato. Auguri.

impeto grif

Lettera 21

Dago,

e così dopo due anni vengono archiviate tutte le indagini intraprese da vari pm contro il pericoloso Salvini, dagli epiteti a Rachete ai voli abusivi fino ai sequestrati sulle navi umanitarie. Che sarà successo ? Il libro di Palamara, dicono, che annotava che ci fu l' ordine di fermarlo, ad alto livello sentenziato. Avanti Popolo, non sarà oggi, sarà tra un anno, pure al Fatto lavoreranno ! Diversamente si intende.

MEME - CAROLA RACKETE COME LA ISOARDI IN BRACCIO A SALVINI

Saluti - peprig -

Lettera 22

Bravo Pillon! Come dicevo ieri, se oggi esprimi una tua idea - giusta o sbagliata che sia - dissonante dal pensiero unico sfasciatore del tessuto civile, vieni messo al rogo. Alla faccia della democrazia, del buon sentire, della correttezza, della gentilezza che le donne in particolare si intestano in ogni dove! Bravo Pillon che hai i coglioni per manifestare le tue idee anche se le femmine di sinistra e contigue ti schifano.

Sono le donne di oggi , ma solo in parte per fortuna, che grazie alle tecnologie scoperte dagli uomini al 99.99%, vogliono cambiare la storia perché non gli piace (a loro), e in effetti tutto viene messo in discussione per essere riletto secondo una vulgata inesistente ma creata a tavolino.

simone pillon

Ora è chiaro a chi ha studiato un po’ che tutto ciò che viene falsato e compresso prima o poi verrà smascherato (comunismo, nazismo, colonialismo, femminismo,etc. Purtroppo ci vorrà tempo, anche decenni, ma le leggi divine e le regole naturali faranno il loro corso. Vedi ad esempio il pirla di Macron che si pente oggi dei massacri in Ruanda avvenuti anche per inerzia o complicità franzosa ma non ne paga il fio, il furbacchione).

Adesso è il tempo delle tenebre in cui i valori più sacri vengono sputati anche da giovanissimi che per colpa dei loro genitori e nonni (gran parte sono le generazioni 68.ne perverse e che odiano Dio ) si sentono onnipotenti e lanciano proclami accolti dai social ossia dal mondo in gran parte decerebrato. Vado al dunque!

Il senatore Pillon viene messo alla gogna in maniera vergognosa, e solo perché esprime un concetto, con termini abominevoli tipo medioevo, oscurantista etc . Ha espresso un’opinione legittima e per me condivisibile (non sono leghista ) visto che non si capisce perché le donne debbano essere indottrinate a studiare cose scientifiche e spinte a farlo solo in omaggio all’ideologia del cazzo. Chi impedisce ad una ragazza di fare ingegneria o scienze o matematica ?

alessandro zan 3

Nessuno e allora perché deve essere incentivato questo “ingresso”? E’ una cosa insensata e strumentale di una visione totalitaria. Altro che Pillon fascista. Ma la chicca più grande ed esplosiva è quella della tizia deputata piddina che (excusatio non petita accusatio manifesta) mette le mani avanti dicendo che queste frasi del Pillon non sarebbero oggetto di bavaglio Zan !

Cose turche e chiare: c’è un tale odio anticattolico represso pronto ad esplodere col bavaglio Zan da avere paura. Terrore, come ai tempi di Roberspierre. E con le varie arachidi del Corriere che scrivono a comando sparando veleno e facendo credere di essere imparziali: de che?

simone pillon 1

Cosa aspetta la gente normale a farsi valere? Cosa aspettano i vari Salvini, Meloni e la parte buona di FI a fare diga forte contro la deriva sinistra ? Che sia tutto crollato? Grazie anche a tipi alla D’Agostino che finge democrazia ma solo di facciata .

Luciano