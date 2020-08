POSTA! – CARO DAGO, PONTE SULLO STRETTO, NO DI CONTE: "MEGLIO UN TUNNEL SOTTOMARINO". E TI PAREVA. A LUI PIACCIONO LE COSE NASCOSTE E SECRETATE... – IL NOSTRO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SI APPLICA PER UN COLLEGAMENTO TRA CALABRIA E SICILIA. IL "CONTE DELLO STRETTO"...

Lettera 1

giuseppe conte la piazza di affaritaliani

Caro Dago, Ponte sullo stretto, no di Conte: "Meglio un tunnel sottomarino". E ti pareva. A lui piacciono le cose nascoste e secretate...

Vesna

Lettera 2

Maestro Dagonov,

Invece del numero, andrebbe dimezzato lo stipendio dei parlamentari.

Aigor

verbale del comitato tecnico scientifico sulla zona rossa ad alzano e nembro

Lettera 3

Caro Dago,Conte annuncia di volere rendere pubblici tutti gli atti. Ci vuole solo un momento di pazienza, giusto il tempo di fare asciugare il bianchetto...

Rex

Lettera 4

Caro Dago, Giovanna Botteri sul lockdown in Cina: "60 milioni di persone chiuse in casa, dalla sera alla mattina". Sì, come no, e di giorno erano liberi di andare in giro... Oh, ma la corrispondente Rai da Pechino nemmeno una cosa così semplice riesce a raccontarla giusta?

giovanna botteri

Altro che "dalla sera alla mattina", dovevano stare chiusi in casa 24 ore su 24 con rare eccezioni per andare a fare la spesa. Forse è proprio per questo che non viene mandata a Bruxelles: invece di raccontare ciò che vede racconta sempre la versione che piace a lei.

Arty

Lettera 5

Caro Dago, Covid, da oggi mascherine all'aperto obbligatorie a Parigi. Con 35 gradi, dal punto di vista finanziario, meglio della riforma delle pensioni!

SERGIO BATTELLI SUL SITO DELLA CAMERA

Pikappa

Lettera 6

Caro Dago, sarà il pentastellato Sergio Battelli - titolo di studio: licenza media - a guida della Commissione politiche europee di Montecitorio a dover gestire i 209 miliardi del Recovery Fund. No problem. Basta ricordarsi di dirgli che i miliardi sono quelli con 9 zeri.

Bibi

Lettera 7

Caro Dago,

il nostro presidente del Consiglio, si applica per un collegamento tra Calabria e Sicilia.

Il Conte dello Stretto.

Saluti, Labond

Lettera 8

talebani prima della firma dell'accordo con gli usa

Caro Dago, in Italia per l'uomo della strada non c'è mai stata tanto poca privacy come da quando c'è la privacy, con tutte le relative ossessionanti perdite di tempo. La menata si rivela sempre più utile SOLO per i puzzoni che hanno qualcosa da nascondere.

I consiglieri dei piccoli comuni per i rimborsi che prendono fanno volontariato; ma tutte le altre sanguisughe (2.000 ??!!) dell'ennesimo bonus "a pioggia" saranno autorizzati a farla franca purchè diano il voto "giusto" ?

Più aumenta lo schifo, più costa il consenso: dagli 80 euro di Renzi siamo arrivati velocemente all'albero della cuccagna.

franca valeri

Cincinnato 1945

Lettera 9

Caro Dago, la Grande Assemblea afghana ha approvato la liberazione di 400 prigionieri talebani. Ciò significa che dobbiamo prepararci ad allestire una terza nave per la quarantena?

Stef

franca valeri alberto sordi piccola posta

Lettera 10

Esimio, anche con Franca Valeri la Rai non si è smentita. Ha utilizzato solo i tempi morti pomeridiani di una domenica agostana per trasmettere due film su Rai1 e Rai3, ma niente in prima serata a parte l’omaggio su Rai5. E dire che gli ascolti sarebbero stati comunque elevati con un film quale Il vedovo, ad esempio.

Lettera 11

Caro Dago, i 5 Stelle hanno tanto rotto gli zebedei con la diminuzione del numero dei parlamentari, ma se poi approvano leggi per far avere loro pure i bonus Inps destinati a chi è caduto in disgrazie economiche, dove starebbe tutto questo grande risparmio di denari?

Theo Van Buren

libia coronavirus

Lettera 12

Caro Dago, dramma coronavirus in Libia, nuovo picco di contagi, scatta il lockdown. Adesso, logica vorrebbe che chi parte dalla Libia in Italia non ci può più mettere piede, visto che così si è sempre fatto con tutti i Paesi durante la fase acuta della pandemia. Sarà così anche per i barconi dei migranti, che da lì arrivano, o dobbiamo accettare di ammalarci per non sembrare razzisti?

Gian Morassi

Lettera 13

Dago darling, il bel sol dell'avvenire sinistrato (sedicente) italiano. Prima la dittatura del proletariato, poi quella dell'azionariato ("Abbiamo una banca" ecc. ecc.) e ora quella del sanitariato.

conte meme

Sanitariato molto selettivo, perché sono sparite tutte le altre malattie infettive ("Dio sia lodato") che non siano Coronavirus e il MinCulPop vigila affinché nessun media si permetta di segnalarne. Ah sapere chi é il nuovo Pavolini che gestisce il MinCulPop attuale. Ovviamente al suo fianco non ci sarà una novella Doris Duranti (rapporto "un homme et une femme" troppo "outdated"), ma qualche "mignon" superdotato, almeno come il bel "daddy" Cuccurullo (Warren, un musicista rock ex- dei Duran-Duran) che qualche anno fa mostrò al mondo le sue dotazioni inguinali in azione.

Chissà se lo ha fatto per soldi o per puro esibizionismo. O per fomentare l'invidia del pene o essere ammirato dai tanti gay che vivono sotto la dura legge non scritta del "Bigger is better"? Ossequi

GIUSEPPE CONTE MEME

Natalie Paav

Lettera 14

Caro Dago, lockdown in tutta Italia, il premier Conte: "Messo in sicurezza il Sud per tutelare l'intero Paese. E di questo sono orgoglioso". Un'inutile esibizione di arroganza. Difficilmente i meridionali, costretti a chiudersi in casa per mesi senza un valido motivo supportato da evidenze scientifiche, saranno d'accordo con lui. Quasi sempre essere umili e riconoscere i propri errori paga più dell'alterigia.

Di Pasquale

libia coronavirus

Lettera 15

Caro Dago, e se oltre alle brioches al popolino, il Re Sola distribuisse anche qualche bignamino partorito quasi due mesi fa dagli Stati Generali? O dobbiamo sospettare che fosse solo una parata in pompa magna per officiare e consacrare la propria apoteosi, con la pletora di task force, rigorosamente in seconda fila, proprio per far rifulgere il suo smodato ego?

O dobbiamo aspettare che qualcuno si rivolga al TAR contro cui l'Avvocato del Popolo prima si opponga per poi, trasformista come è, autocelebrarsi anche come campione di trasparenza? Antonio Pochesci

Lettera 16

atletico madrid

Caro Dago, Atletico Madrid, due tesserati positivi al Covid-19. Naturalmente la Champions League Non può essere fermata - i soldi comprano tutto! - si andrà avanti "monitorando". Ma monitorando cosa visto che un'ora dopo il test la situazione può essere completamente cambiata?

Edy Pucci

Lettera 17

Caro Dago,

Poltronificio a 5 stelle il che non significa altro che possiamo fare elezioni tutti i mesi dell'anno in questo paese e ci ritroveremo sempre al punto di partenza. Davide

Lettera 18

Caro Dago,

LA RIVOLTA DELLE PARTITE IVA

certamente riprovevole e da condannare il gesto di quei parlamentari che, con i loro emolumenti da nababbi, hanno chiesto ed ottenuto, sia pur legalmente, il Bonus Covid.

Ancor più riprovevole e da condannare con forza anche maggiore è il comportamento del governo che, dimostrando una totale incapacità di conoscere le conseguenze che possono derivare dai suoi provvedimenti, ha consentito di percepire legalmente il Bonus Covid anche a chi (chissà quanto sono numerosi) proprio non ne aveva bisogno.

Sembra di assistere alla concretizzazione della storiella dell’apprendista stregone che non conoscendo la formula per fermare la scopa, cui aveva ordinato di prendere e rovesciare l’acqua per pulire la suo officina, rischia di morire annegato.

paratici nedved

A dire il vero anche in passato abbiamo assistito a governi pasticcioni che non si rendevano conto delle conseguenze delle loro azioni.

Basti pensare alle famose pensioni concesse con un anzianità lavorativa di quattordici anni sei mesi e un giorno che grazie alle maternità, alle malattie, vere o presunte, ed ai periodi di aspettativa consentiva ad andare in pensioni molto giovani dopo aver effettivamente lavorato anche per meno di dieci anni.

Anche in quel caso i colpevoli andavano individuati, più che in chi usufruiva legittimamente di queste norme ultra vantaggiose, in quei governi che tali norme aveva deliberato.

Pietro Volpi

Lettera 19

Caro Dago,

gli anti-juve ringraziano Paraticici e Nevdev: prima, presero Sarri, invece che Simone Inzaghi; oggi, Pirlo, allenatore a futura memoria, invece di Simone Inzaghi. Tra un anno, nuovi dirigenti, più sapienti, prenderanno Inzaghi.

post sul gruppo facebook partite iva incazzate

Giancarlo Lehner

Lettera 20

Allora tutti questi bonus e denaro a pioggia sono stati dati senza nessun tetto e senza chiedere una minima autocertificazione che ne confermasse un reale bisogno? Tutto lecito e niente controlli? Trasparenza zero in Italia?

Non voglio neanche pensare agli appalti.

Altro che il Paese di Bengodi.

Francesca

Lettera 21

Caro Dago, coronavirus, per Ferragosto stretta sui divieti è più controlli per limitare i contagi. Tipo a Natale siamo tutti più buoni e a Ferragosto, invece, tutti più cattivi? Governo di cretinetti, provvedimenti cretini. Se si vuole fermare il Covid bisogna essere severi sempre, non per un giorno soltanto.

assembrati in spiaggia senza mascherina

Samo Borzek

Lettera 22

Caro Dago, sabato mattina - credo - prestissimo, attorno alle 5, un canale Rai ha mandato in onda una vecchia intervista di Enzo Biagi a Malcolm X. Una goduria. Il giornalista non faceva altro, durante tutto il colloquio, che utilizzare il termine "negro" e "negri". Vittorio Feltri impari.

Nino Pecchiari

Lettera 23

Caro Dago, in Libano ci sono persone serie al Governo. Dopo le esplosiioni e le proteste, in poche ore si sono dimessi già tre ministri. Da noi, invece, dopo che si è scoperto che per arginare il coronavirus bastava chiudere soltanto il Nord Italia - e non il Paese intero come è stato fatto - anziché scusarsi il premier Conte ha cominciato a fare lo sbruffone, dicendosi orgoglioso per le decisioni prese.

coronavirus spiaggia

F.G.

Lettera 24

Dago Storico,

le pagine sofferte di Cesare Pavese riemergono dopo anni di occultamento; bastava poco renderle note ad onore del suo sofferto vivere, aveva suggestioni ideali e le scriveva, ma si è preferito occultare la sua dignitosa sofferenza. Occultare nel trasformismo, italico stile degli incapaci.

- peprig –