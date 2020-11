POSTA! – LAGARDE: “CANCELLARE IL DEBITO È CONTRO I TRATTATI". LA SOLITA STORIA DEI DUE PESI E DUE MISURE? QUANDO ALLA GERMANIA, NON TANTI ANNI FA, FURONO CANCELLATI I DEBITI CHE AVREBBERO PESATO NON POCO SULLA POST-RIUNIFICAZIONE, NON MI SEMBRA CHE NESSUNO SI SIA TANTO SCANDALIZZATO. ADESSO CHE POTREBBE TOCCARE A NOI È IMPROVVISAMENTE PROBITO?

BERLUSCONI FINGE DI NON VEDERE CONTE E NON LO SALUTA

Lettera 1

Caro Dago, Conte a Berlusconi: "Sì al dialogo". E Salvini si imbufalisce. Vuole avere solo lui l'esclusiva di fare inciuci con Giuseppi e i grillini?

S.D.A.

Lettera 2

Caro Dago, Covid e visoni, Lega anti vivisezione: "In aumento i focolai negli allevamenti europei". È come quando compri le scarpe ai bambini: dopo qualche mese non vanno più bene. Tutto questo entusiasmo attorno ai vaccini è fuori luogo. Tra un po' il virus da combattere sarà diverso da quello attuale.

J.N.

Lettera 3

Caro Dago, il ministro Luigi Di Maio: "Bene la proposta di collaborazione da parte di FI". Non vorremmo essere nei panni di Marco Travaglio. Poveraccio, cosa scriverà sul suo giornaletto?

Maury

Lettera 4

Caro Dago, l'immunologo americano Anthony Fauci: "Non esiterò a fare il vaccino quando sarà il momento". E gli crediamo. A 79 anni che cos'ha da perdere?

Arty

Lettera 5

Caro Dago, la presidente della BCE, Christine Lagarde, esorta gli Stati membri: "Il pacchetto Next Generation EU deve diventare operativo senza indugio". Risultato: al veto di Polonia e Ungheria si aggiunge quello della Slovenia.

Nick Morsi

Lettera 6

Caro Dago, Covid, ripresa economica, shopping natalizio e Regioni. Allentamenti e deroghe potrebbero essere inserite nel prossimo Dpcm del 3 dicembre se la curva epidemiologica sarà discendente. E quindi chi uscirà di casa senza comperare nulla si beccherà 400 euro di multa?

Sonny Carboni

Lettera 7

Caro Dago, sono saltati i conti dell'Inps e per il secondo giorno consecutivo vi sono più di 700 morti per Covid. Solo una coincidenza?

Matt Degani

Lettera 8

Dagovski,

Autori immuno-deficienti. Il libro della Parietti sta alla pandemia come quello di Speranza al Nobel per la medicina.

Aigor

Lettera 9

Caro Dago, Gran Bretagna, il premier Boris Johnson lancia un maxi programma di spese militari. Un investimento da 16,5 miliardi di sterline in 4 anni, il più sostanzioso dalla fine della Guerra Fredda. Ieri la carota per la sinistra (stop alle auto diesel e benzina dal 2030), oggi il bastone nodoso.

Bibi

Lettera 10

Caro Dago, Usa 2020, Michelle Obama: "Il nostro amore per il Paese ci richiede di rispettare i risultati elettorali". È proprio quello che sta facendo Donald Trump. Rispettare i risultati elettorali separando il voto dei morti da quello dei vivi. Perché vincere in maniera truffaldina non significa amare il proprio Paese. Non significa nemmeno amare la propria parte politica.

A.B.

Lettera 11

Caro Dago: Lagarde a Sassoli: “Cancellare il debito è contro i trattati". La solita storia dei due pesi e due misure? Quando alla Germania, non tanti anni fa, furono cancellati i debiti che avrebbero pesato non poco sulla post-riunificazione, non mi sembra che nessuno si sia tanto scandalizzato.

Adesso che potrebbe toccare a noi è improvvisamente probito? Non parliamo degli aiuti alle imprese, che per noi sono aiuti di stato e quindio vietati, per la Krante Cermania invece sono misure buone e giuste. Mi sembra ovvio che l'unica cosa che ci chiede l' Europa è di essere muti e appecorati!

Deboss

Lettera 12

Caro Dago, Ho letto e condivido parola per parola quanto da te scritto sul film di Zalone. Però il problema non è solo Zalone, ma è tutto il cinema italiano, con rare eccezioni, che fa pena...Prenderei registi, attori e sceneggiatori, li chiuderei in una stanzetta a vedere in loop i grandi classici del cinema italiano e straniero e non li farei uscire fino a quando non avranno l'umiltà di ammettere: in effetti facciamo c...g...r...e

Un caro saluto, Mary

Lettera 13

Egr.sig. Dago. Conte si assume tutta la responsabilità per il casino commissari in Calabria.

Quindi si dimette, lascia la presidenza del consiglio, abbandona la politica??? Manco per niente. Resta dove è. Pronto ad assumersi la responsabilità per qualsiasi altra cavolata combini. Tanto.....

Antonio

Lettera 14

Salvini metta spalle al muro al berlusca: gli dica che se aiuta, o si allea ora con i sinistri al governo, un secondo dopo che lo farà cadranno tutte le regioni e i comuni dove la Lega governa insieme a Forza Italia.

Gli dica che se aiuta la cricca dell'inetto Conte, la Lega non si alleerà mai più con forza Italia e che poi decideranno autonomamente gli elettori (ancora esistono?) di Forza Italia, se continuare a votare un partito diventato alleato di ex comunisti e 5 stelle, o se passare a votare Lega, o Fratelli d'Italia. Salvini, fai questo e Berlusconi morderà il freno, oppure, se non lo morderà, allora perderà quegli ultimi 4 gatti che votano forza Italia!

Francesco Polidori

Lettera 15

Caro Dago, i medici della task force per il coronavirus della Casa Bianca hanno avvertito il vicepresidente Mike Pence del rischio che negli Stati Uniti si registri una media di 1.500 morti al giorno già la prossima settimana e duemila decessi al giorno entro Natale. Beati loro. Noi con una popolazione di 5,5 volte inferiore già adesso ne abbiamo 750 al giorno.

Diego Santini

Lettera 16

Caro Dago, Laura Marzadori, primo violino della Scala, confonde l'Aida con la Traviata. Quindi per farle suonare il concerto per violino di Mendelssohn bisogna chiederle Tchaikovsky? Violino di spalla o del malleolo?

Greg

Lettera 17

Caro Dago, ogni giorno vengono scoperti delinquenti di ogni risma che percepiscono il famigerato " reddito di cittadinanza" capolavoro dei fancazzisti grillini. Oggi addirittura viene scoperto che lo percepisce il killer del povero giudice Livatino. Cosa si aspetta a interrompere questa regalia ai delinquenti e destinare le risorse ai veri bisognosi che sono tantissimi...

FB

Lettera 18

Egregio Dago, i tamponi veloci coreani per 32 milioni ordinati da Arcuri il genio della lampada pare che funzionino ad intermittenza, uno su sei è affidabile. Oltre alla Calabria un bel commissario ad acta per il commissario straordinario ?

saliti - peprig

Lettera 19

Caro Dago, Covid, il prof Roberto Burioni sul vaccino: "In Italia l'atteggiamento della popolazione, inspiegabilmente, appare molto diffidente". Non faccia il furbo. A inizio pandemia è stato lui a dire in tv che il rischio di contrarre il virus in Italia era pari a "zero" e ora si meraviglia se la gente è scettica?

Martino Capicchioni

Lettera 20

Caro Dago, Autostrade per l'Italia, l'ex a.d. Castellucci non risponde al gip. Avrà detto tutto al ministro grillino Patuanelli? Aspettiamo di vedere cosa scriverà nei prossimi giorni il "mastino" Travaglio... Ma scriverà qualcosa?

Yu.Key

Lettera 21

Caro Dago, Recovery fund, il premier Conte: "Italia in ritardo? È fake news". Oddio! Vuol fare il piccolo Trump. Ma così Joe Biden gli telefonerà ancora di meno.

Scottie

Lettera 22

Caro Dago, allarme Ocse: "La principale causa di morti premature nell'Unione europea è il tabagismo, con circa 700mila decessi all'anno". Insomma, in Europa per i polmoni non c'è pace. Quelli dei giovani se li prende la nicotina quelli degli anziani il Covid.

G.S.

Lettera 23

Caro Dago, Michelle Obama: "Quattro anni fa misi da parte la rabbia per la vittoria di Donald Trump e mi impegnai per una transizione rispettosa e senza intoppi". Bella questa! Rabbia per la sconfitta della Clinton dopo quel che Hillary disse di Barack durante le primarie del 2008? Ma va là, che in privato il clan dei primi neri alla Casa Bianca avrà pure stappato champagne!

Vic Laffer

Lettera 24

Caro Dago, coronavirus solo il 37% degli italiani si dice disponibile a vaccinarsi. Perché non sanno che a distribuirlo sarà Domenico Arcuri... Nel qual caso si scenderebbe sotto il 10%.

Salvo Gori

Lettera 25

Caro Dagos, chi nella Chiesa cattolica ha protetto lungo tutto il cursus honorum il predatore seriale gay cardinale McCarrick e 'sdogana' matrimoni gay, gender culture, ecc... gettando a mare il depositum fidei, ora, scarica questa star della 'mafia di San Gallo' e pope-maker del Conclave che ha fatto papa chi dichiara candidamente di non ritienersi vicario di Cristo, anche perché, diversamente da Cristo, non giudica, ma assolve tutti e tutto e tutti accompagna educatamente all'uscita, dando l'ostia in pasto a un Biden pro-aborto - altro che choice! -: ecco, dato tutto questo, a chi è addossata la responsabilità della racket progress di McCarrick?

A papa Wojtila, desantificato subito!, che su gay e culture gender e emergenza climatica e sola fide immigratoria era agli antipodi anche teologici del papa spuntato dalla fine del mondo... Non potendo più difendere McCarrick, si attacca chi era contro la deriva arcobalenista della Chiesa: bel colpo di grazia alla giustizia da rendere a fatti e persone!

E su questa vischiosa operazione biforcutamente cancelleresca si gettano gli anti-cristiani che vorrebbero radiati altri santi: da dannare in quanto fanatici e mandanti di fanatici assassini di pie scienziate del IV secolo, con tutto quello che i cristiani subiscono ancora oggi nel mondo.

Ma tacere sulle vittime come sui carnefici di questo ininterrotto martirio basta da solo a screditare chi, del resto, non è santo ed è nemico dei santi, ma le prediche le ama quanto i detestati 'clericali.' Che, tutto considerato, è un modo ingegnoso per dimostrare un livello di fanatismo di gran lunga superiore a quello che si combatte: e si vede bene, perciò, con quali armi a doppio taglio.

Raider

Lettera 26

Illustre Dago, visto che dà spazio alle lettere di quel poveraccio del Sig. Ziliani, umiliato in ogni dove e costretto a riparare in Portogallo, e visto che lo stesso nei giorni scorsi ha tempestato di tweet la FIGC sventolando il "caso" Romania-Norvegia che avrebbe permesso al Napoli di ribaltare la sentenza della Corte d'Appello, può chiedere allo stesso cosa ha deciso la UEFA su quella partita? perché a me pare che abbia dato il 3-0 a tavolino...

E, visto che c'è, può illuminarci sulla carriera dell'arbitro Fourneau, quello che doveva essere bloccato dopo Crotone-Juve e che invece ha continuato a fischiettare in giro per l'Italia? Ma perché espone il suo sito a così magre figure?

Giovanni Bisi

