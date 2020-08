POSTA! – QUALCUNO SENTE MAI PARLARE DI NAVALNY? SÌ, SOLO QUANDO GLI SUCCEDE QUALCOSA. ERGO, NON È DIFFICILE SOSPETTARE CHE SI TRATTI DI UNA STRATEGIA SCIENTEMENTE STUDIATA A TAVOLINO PER LO SCOPO – ALTRO CHE SCIPPO AL MUSEO DELLE CERE, GLI USA SOFFRONO NOTORIAMENTE PER LA TOTALE MANCANZA DI BIDET. SE LE ELEZIONI VANNO BENE ORA AVRANNO FINALMENTE ALMENO UN BIDEN…

villaggio uvet santo stefano

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Titolo del Corriere web:"La Maddalena, liberi tutti i turisti bloccati nel resort: «La gente stava perdendo la testa». Perciò, in caso di nuovo lockdown, mi sentirò libero di fare quel cazzo che vorrò!

Il Tuo Alex

Lettera 2

GIOELE MONDELLO

Dagosapiens, il mistero di Caronia: come non tornare con il pensiero alla tragedia di Cogne? E, fatalità, anche un figlio di quella signora si chiama Gioele.

Vittorio Requiescant ExInFeltrito

Lettera 4

Caro Dago, Usa 2020, Kamala Harris è la prima donna afro-indiana candidata alla vicepresidenza. I dem costretti sempre più a cercare fenomeni da Barack-one per attirare l'attenzione dei propri elettori. Ormai conta solo l'apparenza.

Vic Laffer

kamala harris joe biden convention milwuakee

Lettera 5

Caro Dago, competition is competition. Botte da orbi tra Francia e Spagna. Sul Covid-19 si danno mazzate a colpi di 3.700 nuovi contagi al giorno. E nessuno dei due Paesi sembra voler mollare...

Fritz

Lettera 6

Caro Dago, Usa 2020, Barack Obama alla convention dem: "Per Trump la presidenza è come un reality show". Come quello messo su per regalare un immeritato Nobel per la Pace al primo presidente americano con la pelle nera?

il discorso di barack obama alla convention dem 4

Matt Degani

Lettera 7

Caro Dago, 19 agosto 2020. 1) Un treno viene fatto deragliare dopo che era ripartito da solo senza macchinista e capotreno. 2) Il cadavere del piccolo Gioele viene ritrovato da un volontario armato di falcetto anziché dagli esperti - mandati dallo Stato ed equipaggiati di tutto punto - che da 15 giorni giravano in tondo. Una grande giornata ieri per l'Italia e il Governo M5s-Pd!

Martino Capicchioni

giuseppe conte roberto speranza

Lettera 8

Italia, un paese da barzelletta. Il governo non brilla per unità di intenti, è vero. I quattro partiti (tre, se si esclude un'ammirevole LeU) litigano e si confrontano su tutto. E i tre dell'opposizione?

Si fidano tanto l'uno dell'altro, che hanno dovuto firmare una specie di contratto con cui si impegnano a non farsi le corna reciprocamente. Come dire: siamo fidanzati, ma...."cu si vaddau si savvau" (chi si è guardato le spalle, si è salvato).

Gaetano il siciliano

Lettera 9

bill gates alla cnbc 1

Caro Dabo, la fondazione di Bill Gates ha devoluto più di 350 milioni di dollari alla lotta contro la pandemia di Covid-19. Una cifra assolutamente ridicola se rapportata al patrimonio di uno degli uomini più ricchi del mondo. C'è una pandemia gravissima e il fondatore di Microsoft vuole essere ricordato come il filantropo dal braccino corto?

joe biden nominato candidato presidente per i democratici

John Reese

Lettera 10

Caro Dago, altro che scippo al museo delle cere, gli Usa soffrono notoriamente per la totale mancanza di bidet. Se le elezioni vanno bene ora avranno finalmente almeno un Biden.

Cincinnato 1945

alexei navalny al bar dell'aeroporto dove sarebbe stato avvelenato

Lettera 11

Caro Dago, assolutamente ridicola la tesi che Alexei Navalny, ricoverato in ospedale - sembra - per avvelenamento, si trovi in tale condizione in seguito ad un "ordine" partito dal Cremlino. Figurarsi.

Qualcuno sente mai parlare di questa pulce della politica russa? Sì, solo quando gli succede qualcosa. Ergo, non è difficile sospettare che si tratti di una strategia scientemente studiata a tavolino per lo scopo.

Tas

Lettera 12

Daniele Mondello Viviana Parisi e il figlio Gioele

Caro Dago, quanti euro ha dato il Governo alla Tunisia per evitare sbarchi di migranti? Undici milioni. Fossero stati utilizzati per accendere il caminetto, sarebbero risultati più utili. Nella notte 96 nuovi arrivi a Lampedusa. Ora all'hotspot di Contrada Imbriacola ci sono circa 1.000 clandestini.

Bibi

Lettera 13

Caro Dago, Apple è diventata la prima società statunitense quotata in Borsa a superare la soglia dei 2mila miliardi di dollari di capitalizzazione, quando il suo titolo ha toccato i 467,77 dollari.

alexei navalny portato via in ambulanza

E pensare che nei primi anni 2000 quotava più o meno un dollaro. Chi ne avesse investiti anche solo mille (meglio però 5 o 10 mila!), dimenticandosi per tutto questo tempo di averlo fatto, adesso vivrebbe un bellissimo sogno.

D.H.

Lettera 14

Siamo tutti in pena per la chiusura del Billionaire a Porto Cervo e per Briatore che rischia la povertà. Lui sostiene che sia l'allarmismo a guidare queste scelte.

D'altronde lui incassa in Sardegna e paga le tasse a Londra o chissà dove. Se poi i discotecari vanno all'ospedale a lui non gli costano un euro, siamo noi che paghiamo!

flavio briatore

Paolo

Treviso

Lettera 15

Caro Dago, pochissimo spazio alla convention democratica di Milwaukee per Hillary Clinton. Voleva fare la donna emancipata e invece è solo una donna emarginata.

Luisito Colucci

Lettera 16

Caro Dago; il pataccaro Renzi dopo averci rifilato la Boschi (memorabili le sue riforme!) ha insistito con la Bellanova, la quale ha preteso, con tanto di minaccia di dimissioni, una legge per regolarizzare 600.000 clandestini da impiegare nell'agricoltura per sottrarli allo sfruttamento del capolarato.

joe biden hillary clinton 1

I risultati di questa legge, salutata con lacrimucce di circostanza in favore di telecamera, sono impietosi; soltanto 200.000 clandestini si sono regolarizzati e quasi tutti sono colf e badanti, con buona pace della nostra eroina. Se la Bellanova avesse dignità e onestà si dimetterebbe immediatamente, ma si sa le dimissioni dei renziani sono come i principi dei grillini...inesistenti.

FB

VLADIMIR PUTIN VI OFFRE UNA TAZZA DI TE'

Lettera 17

Caro Dago, il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è incosciente ed è ricoverato in terapia intensiva in ospedale dopo essere stato apparentemente avvelenato. Vabbè che nutre un odio feroce per Vladimir Putin, ma se dovesse trattarsi di un gesto di autolesionismo per far parlare di sé, sarebbe andato oltre ogni limite immaginabile.

Pop Cop

Lettera 18

fotomontaggi brutti nelle fanfiction erotiche con giuseppe conte 2

E basta con questo pompare Mario Draghi per ogni posizione di prestigio! Sono d'accordo con quello che ricorda Fassina:ex banchiere con tante scelte discutibili o addirittura vergognose come quella della Grecia. Inoltre è un uomo in assoluto privo di empatia, di simpatia e calore umano.

Poi lo vedete Draghi appoggiato dalla combriccola Salvini, Meloni, Berlusconi, Renzino nel fantomatico governo di unità nazionale? ma non siamo ridicoli!

UMBERTO I

Aggiungo: non capisco l'odio che Dagospia ha per Conte. Non avete mai maltrattato così nessun presidente del Consiglio. Perchè non è un banchiere che viene dall'establishment? Perchè piace alla gggggggente che non conta?

Non ho votato e non voterò i grullini, ma cerco di vedere le cose con un po' di obiettiva serenità.

Cordialmente

Maria Antonietta Di Credico

Lettera 19

Dago darling, pare impossibile, ma un tempo in Italia c'era la vera libertà di stampa. Più di un secolo fa, regnante Umberto I nel vivace Quirinale della regina Margherita, Edoardo Scarfoglio osò pubblicare su "Il Mattino" di Napoli un articolo di critica feroce contro il matrimonio dell'erede al trono Vittorio Emanuele ed Elena di Montenegro: "Il matrimonio coi fichi secchi".

ELENA MONTENEGRO

Elena poi si mostrò sposa e madre esemplare. Il Montenegro era sì un piccolo paese, ma era protetto (come la Serbia) dalla Russia che cercava disperatamente uno sbocco nel Mediterraneo.

Elena era stata educata a San Pietroburgo e si dice che una sua sorella maggiore avesse presentato un grande pacifista come Rasputin all'imperatrice Alessandra Fedorovna. Mi scuso se divago un po', ma si dice anche che moltissime donne, anche nobili, chiedevano udienza a Rasputin anche per peccare carnalmente con un sant'uomo superdotato (e dagli occhi magnetici) come lui e poi redimersi con gli atti di dolore e il pentimento. Che Dio protegga la "Santa Madre Russia" e il "piccolo padre" Putin dagli attacchi dei "buoni democratici" occidentali. Riverenze

fotomontaggi brutti nelle fanfiction erotiche con giuseppe conte 3

Natalie Paav

fotomontaggi brutti nelle fanfiction erotiche con giuseppe conte 7