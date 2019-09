POSTA! - PARE SIANO MOLTI QUELLI CHE GUARDANO ALLA PRATERIA DI UN RESSEMBLEMENT DEL CENTRO: RENZI, TOTI, CALENDA, PERFINO CARFAGNA E RICHETTI, E MAGARI CONTE. SEMPRE CHE NELLA PRATERIA CI SIANO ANCHE GLI ELETTORI, SAREBBE DAVVERO INTERESSANTE VEDERE CHI POI COMANDERÀ CHI…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

DIEGO SOZZANI

Caro Dago, i 5 Stelle si adontano perché la Camera non dice 'sì' all'arresto del deputato di FI Diego Sozzani. Facciano finta che si sia trattato di un voto sulla Tav e diano mandato a Toninelli di rinchiuderlo nel "tunnel del Brennero".

Eli Crunch

Lettera 2

Caro Dago, 2-2, la Juve si fa rimontare dall'Atletico Madrid al '90. Alla fine ha prevalso la sportività.

Pikappa

Lettera 3

Caro Dago, Di Maio in una telefonata a Renzi: "Non tollero più tensioni. Di Matteo che ha creato problemi ne ho già avuto uno". Ma aveva detto anche "Mai col partito di Bibbiano”. Come si fanno a capire i suoi propositi? È una banderuola, ci vorrebbe l'interprete.

E.Moro

greta thunberg 9

Lettera 4

Caro Dago, Greta Thunberg ha tenuto un discorso al Congresso americano a Washington durante un'audizione speciale per i cambiamenti climatici. "Non dovete ascoltare me ma quello che dicono esperti e scienziati: unitevi in nome della scienza". Ma allora se avevano cose tanto interessanti da dire, perché non sono venuti i diretti interessati? Sono timidi e preferiscono farsi rappresentare dai bambini?

Daniele Krumitz

Lettera 5

Caro Dago, Conte incontra Macron: "Sui migranti apertura mai avuta prima, piena disponibilità su redistribuzione". Cioè i clandestini sbarcati in Sicilia verranno redistribuiti nelle altre regioni italiane?

Ugo Pinzani

Lettera 6

greta thunberg family

Caro Dago, "Io e te siamo una squadra", ha detto Obama incontrando Greta Thunberg. Il Premio Nobel per la Pace 2009, con le sue paranoie sul clima, ha generato un fenomeno da Barack-one.

Nino Pecchiari

Lettera 7

Caro Dago, in Indonesia arrestate 230 persone accusate di avere innescato gli incendi che da giorni bruciano la foresta tropicale del parco nazionale di Tesso Nilo, mettendo in pericolo specie animali a rischio estinzione e creando una cortina di fumo che inquina larghe parti del Sud-est asiatico, dalla Malaysia e Singapore al sud della Thailandia.

Chissà se ora la RAI manderà anche lì - in gita per qualche settimana - l'inviato Ilario Piagnerelli oppure se parlare ossessivamente di incendi è utile solo quando c'è da sputtanare il presidente brasiliano di destra Jair Bolsonaro, per le fiamme che bruciano la Foresta Amazzonica?

beatrice lorenzin foto di bacco

Gildo Cervani

Lettera 8

Caro Dago, Napoli, ripetuto il miracolo di San Gennaro: sangue liquefatto. Sì, ma il giorno prima, la Whirlpool sommata al dilettantismo di Di Maio, la pazienza di quanti lavoratori è riuscita a liquefare?

A.B.

Lettera 9

Caro Dago, l'ex FI, Ncd, Ap e Cp Beatrice Lorenzin, entra nel Pd. Con un contratto a termine?

Jantra

Lettera 10

Caro Dago, si è capito che Renzi con la sua nuova formazione, "Italia Viva", creerà grossi problemi al Governo da fuori e da dentro al Pd con gli infiltrati che ha opportunamente lasciato nel suo ex partito. Ma quello che ancora non si è capito, è quale dei tre tra Conte, Zingaretti e Di Maio si vedrà assegnata la parte di capocomico.

Furio Panetta

Lettera 11

ANNA ASCANI LUCIANO NOBILI

Caro Dago, Eva contro Eva e gambe di traverso. A bocce ferme, in questo caso a cosce ferme e ben sfoderate, l’umbra Anna Ascani stravince il derby dello scosciamento sulla tosca M. Elena Boschi (quest’ultima pare essersi opposta a una nomina ministeriale della più giovane collega). L’Ascani non sarà stata nominata ministro dell’Istruzione, ma è certo che ha assunto il dicastero dell’Esposizione.

Saluti, Labond

Lettera 12

E così, caro Dagos, anche Taylor Mega fa outing saffico... A essere sempre più out, ormai, siamo noi etero, nell'Occidente libertino e edonista fino al suicidio... Ma non venitemi a parlare di gay friendly. Il politicamente corretto, piuttosto presto che tardi, perseguirà a termini di legge chi dissente da questo dogma: ma, anche quando il regime al potere getterà la maschera, all'egemonia culturale e politica gay e al Pensiero Unico dirò sempre di NO.

Raider

IL BACIO LESBO DI TAYLOR MEGA ALLA SUA NUOVA COMPAGNA

Lettera 13

Caro Dago, multa salatissima per i 5 milioni di sportivi Italiani che usufruivano delle TV. pirata. 25.000 euro a testa da pagare che moltiplicato per 5 milioni fanno la bellezza di 125 miliardi. Sufficienti per fare quota 90, tassa piatta, scomparsa accise benzina e vita eterna al Governo che si gioverà di questa occasione.

Valter Coazze

Lettera 14

La Verità di Belpietro (in ogni senso) ricorda, perfido, tutti i guai giudiziari in corso dei familiari di Renzi. Padre, madre, cognati ed affini. Forse finiranno per essere condannati, i parenti di... Nella Lega invece le cose le fanno meglio. rubano direttamente e vengono condannati (definitivamente) il fondatore e familiari, il tesoriere, e aspettiamo ancora i famosi 49 milioni... Ma per quelli c'è tempo: in 80 comode rate annuali... Per la serie: chi è senza peccato scagli la prima pietra.

Gaetano Il Siciliano

giuseppe conte gennaro vecchione

Lettera 15

Gentil Dago, senza bisogno di vaticinare salite e discese eterodirette dello spread per sapere quando cadrà il Secondo Tragico Giuseppi, meglio noto come "Conte 2", per andare a elezioni basterà intercettare la transumanza delle quinte colonne, ops, deputati e senatori fedeli al Bomba di Rignano dal Pd ad Italia Viva: abbandoneranno la nave come i sorci in fuga.

Ossequi Gigio Bagigio

Lettera 16

Caro Dago, gli iscritti del M5s, abilitati al voto sulla piattaforma Rousseau, venerdì sono chiamati a votare sul "patto civico per l'Umbria" con il Pd. Delle due l'una. O sono assai furbi i dirigenti dei 5 stelle o sono assai stupidi gli elettori. Perché in poche settimane è già la seconda volta che mettono ai voti una cosa contro cui hanno sempre predicato: l'inciucio col Pd.

giuseppe conte 2

Bibi

Lettera 17

Dagovski, quella di Renzi e’ un’ Italia Viva per miracolo e per miracolati.

Aigor

Lettera 18

Caro Dago, nuova grana - con tanto di scuse - per Justin Trudeau, a poche settimane dalle elezioni in Canada. Il primo ministro in grave imbarazzo da una foto del 2001 pubblicata su Time che lo ritrae con il viso dipinto di nero durante un party. La festa in costume, dal tema "Arabian Nights", era stata organizzata dalla scuola privata di Vancouver dove Trudeau insegnava.

"Sono incazzato con me stesso, sono veramente pentito", ha detto a caldo ai cronisti che lo accompagnano in aereo in campagna elettorale, cercando di arginare l'imbarazzo suscitato dalla foto. Proviamo a immaginare cosa sarebbe successo se nella foto in questione invece di Trudeau ci fosse stato Donald Trump.

renzi di maio

Richieste di dimissioni e di lasciare la politica anche dalla Luna e da Marte. Per il canadesino di fede progressista, invece, basterà la furbata delle scuse accompagnata dalla sceneggiata del pentimento? Lo rivedremo incredibilmente ricandidarsi per guidare ancora il governo?

La Lega dei Giusti

Lettera 19

Caro Dago, l'Aula della Camera ha bocciato la richiesta di arresto per Diego Sozzani, deputato di Forza Italia. I voti a favore sono stati 235, quelli contrari 309 e un solo astenuto. Il M5S insorge. Ma se mettiamo in fila che sono stati loro a salvare Salvini dai pm; che le pluri indagate Raggi e Appendino sono ancora al loro posto; che hanno sempre fatto tutto il contrario di quel che dicevano - "Mai con la Lega", "Mai col Pd" - allora si capisce che la loro è tutta scena, il solito bluff su un'onestà e un moralismo che di fatto non ci sono.

Gaetano Lulli

Lettera 20

LUIGI DI MAIO MATTEO RENZI

Caro Dago, la Procura di Milano ha aperto un'indagine conoscitiva sul fenomeno dei rider, in particolare per verificare violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Si intende inoltre far luce sull'aspetto di sfruttamento dei lavoratori e tra i lavoratori, come il caporalato, e sulla presenza di clandestini. Ecco un'altra porcheria della sinistra "umanitaria". Allo sfruttamento nei campi, della prostituzione e allo spaccio di droga, si è aggiunto pure il caporalato tra i rider. Ma si rendono conto che portando tanti migranti in Italia non fanno del bene né a loro né a noi?

P.T.

Lettera 21

Caro Dago, né D'Alema né Bersani hanno intenzione di rientrare nel Pd dopo che Renzi ne è uscito. Ma per forza. Il Bullo di Rignano prima ha operato per far precipitare i consensi dal 40% al 18%. Poi ha minato i ponti - accordo di governo coi 5 Stelle - e infine è battuto in ritirata ("Italia Viva") lasciando dietro di sé un plotone di "spioni" (Lotti, Del Rio, ecc.). Chiunque decidesse di rientrare in un partito messo così, andrebbe ricoverato all'istante. C'è da aspettare solo il grande botto.

Soset

dalema bersani

Lettera 22

Caro Dago, Mahamad Fathe, il 23enne yemenita che martedì ha ferito a forbiciate un militare alla stazione Centrale di Milano, si è rifiutato di presentarsi davanti al gip per l'interrogatorio di convalida. Ha ragione, è tempo perso. Tanto a breve sarà fuori comunque, come succede con gran parte dei clandestini che vengono sempre giustificati dalla toga rossa di turno.

Giacò

Lettera 23

Caro Dago, pare siano molti quelli che guardano alla prateria di un ressemblement del centro: Renzi, Toti, Calenda, perfino Carfagna e Richetti, e magari Conte. Sempre che nella prateria ci siano anche gli elettori, sarebbe davvero interessante vedere chi poi comanderà chi. Senza tener conto delle bizze della Boschi.

Francesca

Lettera 24

Mitico Dago, visto come è finito l’ultimo imprenditore che si è messo in politica in Italia, sconsiglierei vivamente a Briatore, considerate le sue frequentazioni femminili, di ripetere l’esperienza! Sai quante stagiste…Dichiararsi apolitico poi... equivale ad una condanna preventiva!

Stefano55