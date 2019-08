POSTA! - PIL DELL'ITALIA FERMO NEL SECONDO TRIMESTRE. COME DIREBBE SALVINI, "NON CI SPOSTIAMO DI UN MILLIMETRO” - DOMANI ARRIVA URSULA VON DER LEYEN. VIENE AD ARBITRARE L'INCONTRO DI BOXE TRA DI MAIO E SALVINI?

Riceviamo e pubblichiamo:

giovanni toti in tuta con berlusconi

Lettera 1

Caro Dago, Berlusconi lancia "Altra Italia", federazione di moderati. Tutti vogliono un'«altra Italia», il «cambiamento»... Ma non sarebbe meglio il partito del "torniamo indietro", agli anni '60, gli anni del boom economico?

Claudio Coretti

Lettera 2

Caro Dago, Pil dell'Italia fermo nel secondo trimestre. Come direbbe Salvini, "Non ci spostiamo di un millimetro".

Pat O'Brian

Lettera 3

Caro Dago, per l'ex vicepresidente Joe Biden, chi passa illegalmente la frontiera degli Usa "dovrebbe essere rimandato indietro". E bravo 'Sleepy Joe'. Quando uno è sveglio è sveglio. Chissà che contento Donald per la pubblicità a suo favore.

Dario Tigor

alfonso bonafede

Lettera 4

Caro Dago, salta in Consiglio dei Ministri sulla riforma della giustizia. Tra gli alleati, problemi di Bonafede.

BarbaPeru

Lettera 5

Caro Dago, Salvini: "La riforma della Giustizia di Bonafede è acqua". Più che acqua è quella cosa che dall'acqua dello sciacquone viene spazzata via.

Furio Panetta

Lettera 6

Caro Dago, il padre di Finnegan Lee Elder: "Siamo stati rassicurati, ci è stato detto che mio figlio non è stato maltrattato". Tranquillo. Non gli è stato riservato il trattamento che lui ha riservato a Mario Cerciello Rega. Anche se lo meriterebbe.

Piero Nuzzo

Lettera 7

Caro Dago, domani arriva Ursula Von der Leyen. Viene ad arbitrare l'incontro di boxe tra Di Maio e Salvini?

URSULA VON DER LEYEN

Jantra

Lettera 8

Caro Dago, Pil, Tria: "Il +0,2% nel 2019 è ancora raggiungibile". Ma forse anche lo 0,3/0,4% se cade il governo gialloverde che sta facendo da tappo alla crescita.

M.H.

Lettera 9

Caro Dago, ho appena sentito alla tv che Ivan Scalfarotto è andato a visitare in carcere i due americani che hanno ucciso il carabiniere Mario Cerciello Rega. Com'è che nel Pd si distinguono sempre per fare la figura degli idioti?

Ivan Skerl

ivan scalfarotto

Lettera 10

Caro Dago, se Donald Trump adesso detto in pubblico ad una donna "Vacci piano con me, bambina", quelle del #MeToo sarebbero esplose. Invece siccome lo ha detto Joe Biden, allora può fare il candidato di punta alle primarie democratiche 2020 per la corsa alla Casa Bianca.

Casty

Lettera 11

Caro Dago, fonti di intelligence Usa: "Il figlio ed erede di Osama Bin Laden è morto". È una bellissima notizia per tutti quelli che si preoccupano per le famiglie separate. Ricongiungimenti non solo per i migranti ma anche per i terroristi. Avrà raggiunto il papà all'inferno.

Martino Capicchioni

SANDRO GOZI

Lettera 12

Caro Dago, ma il Sandro Gozi oggi consulente di Macron per gli affari europei è lo stesso Sandro Gozi che, da Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

con delega agli affari europei dei governi Renzi e Gentiloni, si è fatto infinocchiare come un pollo da francesi, tedeschi e olandesi nell'assegnazione della nuova sede dell'EMA (l'Agenzia europea per i medicinali) andata ad Amsterdam anziché, come atteso, a Milano? Oggi, vista l'evoluzione della cose, mi chiedo: ma si sarà fatto infinocchiare per davvero?

Zambo

Lettera 13

Caro Dago, il Nord Italia avanza e il Sud va in retromarcia: è la drammatica previsione che emerge dal rapporto Svimez 2019 che parla di una "recessione per il Mezzogiorno", nel 2019 Pil a -0,3% contro il +0,3% del Settentrione. Giggino metta le bibite al fresco che tra un po' sarà costretto a tornare al San Paolo. E meno male che erano stati gli altri governi a rovinare il Meridione.

MIGRANTI A BORDO DELLA ALAN KURDI DI SEA EYE

Nick Morsi

Lettera 14

Caro Dago, migranti, la Alan kurdi a sud di Lampedusa con 40 persone a bordo "Non torniamo in Libia". Ma gli africani clandestini quando partono da Senegal, Eritrea, Nigeria o Egitto dove si dirigono? In Libia. Quindi la destinazione da loro liberamente scelta quando viaggiano via terra improvvisamente non va più bene se si torna indietro via mare?

Ma chi vogliono prendere in giro? Non devono stabilirsi in Libia, devono solo transitarci una seconda volta per tornare da dove sono venuti. Se il viaggio avventura è andato male se la prendano con chi glielo ha organizzato. L'Italia non è la crocerossina del mondo.

Fabrizio Mayer

berlusconi cairo

Lettera 15

Dago Profeta, forse si sta attuando una tua profezia, la comparsa in politica di Urbanetto. Il suo mentore Berlusca sembra smontare del tutto l' esausta FI e prepara uno nuovo contenitore central democratico attento alle ali, ossia un po' strabico. Da qui la presenza del multi editore, che avrebbe la scusa di vendere qualche media che non guadagna. Sarà vera gloria? Veduma come direbbe Urbano.

Saluti - peprig

Lettera 16

Caro Dago, il Manifesto: "La Siberia brucia, le fiamme favorite dalle temperature sopra i 30 gradi hanno divorato più di 3 milioni di ettari di foreste. Emissioni tossiche alle stelle. Un disastro ecologico immane. Allarme per i ghiacciai dell'Artico". Vabbè, ma se i teorici dei cambiamenti climatici per sostenere le loro tesi si mettono ad appiccare incendi alle foreste del pianeta, è logico che finiremo tutti arrostiti. Col fuoco non si scherza. Perché quando si dà fuoco ad una foresta (impossibile l'autocombustione) non si sa mai quale direzione prenderanno le fiamme e come andrà a finire. Meglio che si diano una calmata.

urbano cairo silvio berlusconi

Giacomo Francescatti