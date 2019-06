POSTA! - LA POLIZIA DI STATO SCRIVE A DAGOSPIA: “NON E’ STATA ESEGUITA ALCUNA PERQUISIZIONE DELLA REDAZIONE DELLA TRASMISSIONE ‘REPORT’. E’ STATA COMPIUTA UNA SEMPLICE ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI” - UNA SETTIMANA DOPO IL DISASTRO ELETTORALE ALLE EUROPEE, ANDREA NAHLES ANNUNCIA LE DIMISSIONI DA PRESIDENTE DELLA SPD: DI MAIO GUARDI E IMPARI…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

polizia 2

Gentile Redazione, con riferimento alla notizia da Voi pubblicata il 2 giugno, che riprende un articolo del quotidiano La Repubblica del giorno precedente, ci preme segnalarvi che questa non corrisponde alla realtà dei fatti, peraltro già ampiamente chiariti nella giornata di ieri. Così come viene riportato dalle agenzie di stampa e dal sito www.open.online.it che di seguito vengono citati, nella vicenda non è stata eseguita alcuna perquisizione della redazione della trasmissione Report ma è stata compiuta una semplice acquisizione di documenti.

Tale attività è stata, altresì, effettuata non da personale Digos ma da un funzionario della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Frosinone. Ci troviamo pertanto a chiedervi, per rispetto della verità e nell’interesse dei lettori, di pubblicare la precisazione uscita sulle agenzie e su open.it ieri.

Ringraziandovi, porgiamo i nostri più cari saluti

Ufficio stampa polizia di stato

luigi di maio matteo salvini

Lettera 2

Caro Dago, 1800 alla Mercatone Uno, 420 alla Whirlpool. Altro che povertà, Di Maio sta abolendo i posti di lavoro.

Lino

Lettera 3

Caro Dago, Meghan Markle non incontrerà il presidente Trump in visita in Gran Bretagna perché lo ritiene un "misogino". Ecco, si tenga il suo bravo maritino, il principe Harry, che qualche anno fa alle feste amava presentarsi abbigliato con una divisa nazista.

Lucio Breve

Lettera 4

selvaggia lucarelli vs aldo grasso 6

In merito alla replica di Aldo Grasso diretta a Dagospia, sul tema reality, dice: i social aumentano lo spaesamento e rende impossibile distinguere ,ad esempio, un reality dalla realtà. Tradotto..un rincoglionimento di massa. Questa è l'amara realtà.

Antonella

Lettera 5

Caro Dago, il Papa sul premier Conte che gli ha chiesto udienza: "E' un uomo intelligente, sa di cosa parla". Che si riferisca alla famosa frase "Il 2019 sarà un anno bellissimo"?

Furio Panetta

Lettera 6

Caro Dago, se Fico diventa premier e resta la Trenta alla Difesa, l'anno prossimo la parata del 2 giugno sarà un misto tra un corteo dei centri sociali e il Gay Pride.

BarbaPeru

Lettera 7

danilo toninelli armando siri

Caro Dago, medici militari specialisti in ausiliaria per fronteggiare l'emergenza dovuta alla carenza di personale sanitario negli ospedali molisani. È l'ultima spiaggia prima di procedere alla chiusura dei reparti di ortopedia e traumatologia dei nosocomi di Isernia e Termoli. Invece di aumentare il numero dei medici per ridurre i tempi di attesa nella Sanità, in pochi anni si è aumentato il numero dei pazienti facendo arrivare direttamente dall'Africa 700 mila migranti, che ora - quando va bene e i reparti degli ospedali non chiudono - si mettono in coda con noi. Un sentito grazie al Pd.

Casty

Lettera 8

Caro Dago, per Toninelli l'incidente di ieri a Venezia dimostra che le grandi navi da crociera non devono passare dalla Giudecca. Che in un anno lui non abbia fatto alcunché per risolvere il problema, dimostra invece che sarebbe stato meglio se lui non fosse mai passato per il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ettore Banchi

marco carta

Lettera 9

Caro Dago, arrestato a Milano il cantante Marco Carta. Avrebbe rubato 6 magliette del valore di 1.200 euro alla Rinascente. Secondo me andava arrestato anche chi le ha messe in vendita a quel prezzo. Da Lidl 6 magliette con la stampa frontale le porti a casa con 30 euro. Quelle della Rinascente chi le ha fatte, Van Gogh?

Scottie

Lettera 10

Caro Dago, il presidente della Camera Roberto Fico sulla Festa della Repubblica: "Oggi è la festa di tutti, anche dei migranti, dei rom e dei sinti". E così, ai sei milioni di voti persi alle Europee, al prossimo giro elettorale se ne aggiungeranno altri due...

Neal Caffrey

roberto fico

Lettera 11

E' una riduzione semplificata dire che Fico ai margini della Festa della Repubblica abbia detto che è la festa dei rom e dei sinti. Ha detto viceversa che è la festa di tutti gli italiani, degli ultimi, dei migranti e dei rom e sinti. Non ripeto esattamente le parole ,ma il senso è quello che riporto. Quindi ha prima ricordato che è la festa di tutti gli italiani e poi anche degli altri. Dove c'è lo scandalo se non nelle semplificazioni di alcuni giornali e nei talk show schierati ? ...Cordiali saluti Vinicio Giuseppin

P.S. Sulla comunicazione semplificata per usi strumentalizzati e sugli effetti di tali storture,ho scritto nel 2015/16 un libro,edito dalla Europa Edizioni, Roma. intitolato:"Antropologia di un declino".

Giuvini

Lettera 12

Ieri Sgarbi, COME DA TE ANNUNCIATO (Che Dio ti benedica, Dago....ti rendi conto di essere l'Unico sano e intelligente di questo cazzo di Paese????), è stato favoloso! E non solo intelligente come (quasi) sempre, ma anche un gran figlio di puttana!...quindi se la Polanco andrà a dire cazzate al processo ci sarà lui che smentirà, e dovranno ASSOLUTAMENTE tenerne conto..dovranno, cazzo!

paola camarco e vittorio sgarbi

Che sia tutta questione di ricatti infiniti (a Berlusconi) è assodatissimo....unico, UNICO, uomo di potere al Mondo, forse di tutti i tempi ad essere certamente un super infoiato, ma praticamente privo di scheletri nell'armadio, almeno sessualmente....niente perversioni pazzesche, niente droga, niente uccisioni....solo sano e sfrenato (quello sì) appetito sessuale, quasi di quello gioioso, tipico dei 20-30 anni, della St. Tropez di Gigi Rizzi per intenderci...pensiamo a Mosley, a Strauss-Khan, a film (VERI) come Eyes Wide Shut o People I Know......lì sì si annidano (e di brutto, sempre, e ssendone il motore) perversione e vizio...non in Berlusconi....su Emilio Fede invece sono stra-sicuro si trattasse di vera induzione alla prostituzione, perchè è una tale merda di persona...

Pier Breda

Lettera 13

Gad Lerner

Caro Dago, la Boeing avvisa le compagnie aeree sulla presenza di parti difettose sulle ali dei 737 Max. E che sarà mai, i passeggeri mica si sistemano sulle ali.

P.T.

Lettera 14

Caro Dago, tasse ridotte al 7% per i pensionati stranieri che decidono di trasferirsi nel Mezzogiorno d'Italia. Sì, tanto poi a pagare sono i nostri pensionati a cui viene bloccata la rivalutazione e l'adeguamento dell'assegno al costo della vita. Prima gli stranieri.

Sasha

Lettera 15

Caro Dago, che ci fa Gad Lerner col sigaro in bocca? È contro gli accordi di Parigi e vuol fare aumentare inquinamento e temperature?

Sergio Tafi

Lettera 16

marysthell polanco

Caro Dago, il 2 Giugno di Mattarella: "Ricorre oggi la data di fondazione della Repubblica: la festa degli italiani. Sono stati, questi, 73 anni di Pace per il nostro Paese, garantiti dai valori di libertà, giustizia e democrazia su cui si fonda la nostra Carta costituzionale". E allora, se sono stati 73 anni così belli, perché dobbiamo farceli rovinare dai migranti? Facciano anche loro, nei rispettivi Paesi di provenienza, una cosa altrettanto bella, così un domani avranno un qualcosa per cui festeggiare.

Saro Liubich

Lettera 17

Caro Dago, bunga-bunga, Marysthell Polanco: "Ho giurato il falso e ora voglio dire la verità". È una delle situazioni maggiormente comiche che possano capitare, quando un bugiardo reo confesso annuncia di voler dire la verità

Luisito Coletti

Lettera 18

Gentil Dago, buona settimana a te, ai lettori e al ministro Matteo Salvini! E, al ministro dell’Interno, in tutti questi viaggi, che fa, raccomando di stare attento a non smarrire il sentimento della Repubblica! Dell’Italia? No, del quotidiano-partito, fondato da nonno Scalfari e poi diretto da “Topolino” (Pansa dixit) Mauro !

Ossequi.

Pietro Mancini

Lettera 19

giuseppe conte e roberto fico

Caro Dago, ieri Fico, probabilmente non molto informato sulla manifestazione alla quale stava assistendo, ha dedicato il 2 Giugno ai rom, sinti e migranti. Nessuno del servizio d'ordine gli ha levato il fiasco!

Saluti

FB

Lettera 20

Caro Dago, ha ragione Salvini quando dice che tutte le politiche di austerità fatte in questi anni hanno portato ad un aumento del debito. Ma non c'è scritto da nessuna parte che politiche opposte portino automaticamente ad una diminuzione dello stesso. Si potrebbe anzi avere una crescita ancora maggiore. Al peggio non c'è mai fine.

Gaetano Lulli

Lettera 21

Caro Dago, Germania. Una settimana dopo il disastro elettorale alle europee, Andrea Nahles annuncia le dimissioni da presidente della Spd e da capogruppo al Bundestag. Di Maio guardi e impari. Poteva almeno dimostrare di saper dare le dimissioni: ha fallito anche lì.

del debbio

Carlo Fassi

Lettera 22

Caro Roberto, il bravo Del Debbio sbaglia quando dice che Gad Lerner è il primo ebreo a stilare una lista di proscrizione. Le liste di proscrizione con seguito di fucilazioni e Gulag furono una criminale costante degli ebrei passati da Mosè a Stalin.

Giancarlo Lehner

Lettera 23

Che colpo rosso, caro Dagos! Rolex Man, alias Gad Lerner, fa outing di proletario perché prende 69 mila euro per cinque trasmissioni allo scopo di punire un governo che gli fa fare il programma televisivo di opposizione contro se stesso, visto che Lerner sbava contro un regime che non c'è, finché il regime immaginario del governo in carica non chiede un cambiamento della regola costituzionale dell'impar condicio che rende intoccabile il regime di monopolio culturale della Sinistra...

GAD LERNER LEGGE LA VERITA'

Il bello della diretta fuori onda è che Lerner si giustifica rinfacciando a Salvini che "La Rai è anche degli italiani che non la pensano come lui", quando tutti sanno che la Rai è solo degli italiani che non la pensano come Salvini... Bugie ridicole di uno scrittore di liste di proscrizione: grazie a Lerner per lo spettacolo impagabile che offre una volta di più, mentre le sue trasmissioni di propaganda flop se le fa pagare minimo 69 mila euro a flop.

Raider

Lettera 24

Ciao Dago, che forti questi di sinistra: contestano scienziati del calibro di Rubia, quando esprimono perplessità sulle catastrofi preannunciate dai serristi (tra l'altro sempre disattese fino ad ora) e poi si lanciano come pecore dietro le elucubrazioni di una sedicenne che non ha concluso nemmeno il proprio ciclo di studio scolastico (altro che accademico), non riuscendo ad annoverarsi nemmeno tra gli "ignoranti" dipinti da Cuperlo, che almeno il diploma lo hanno preso.

gianni cuperlo

A sentire questi profeti di sventura, come il famigerato farfallino Mercalli, sulle Alpi non doveva esserci neve già da oltre 10 anni. Nella realtà, che osa invece contraddire le loro teorie avanzatissime, succede che le cime de Pollino sono stracolme di neve. C'è neve persino in Sila, a fine Maggio.

Negli ultimo decennio ha fatto talmente caldo che, quasi ogni anno, al giro hanno dovuto sopprimere un valico per eccesso di neve, sempre a fine Maggio. Basta dare uno sguardo alla storia del giro per capire che si tratta solo di panzane. Un conto è l'inquinamento (il vero problema) un conto sono il clima e la CO2, un finto problema.

Johnkoenig