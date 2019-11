POSTA! - POVERO CALENDA, ORMAI LA SUA AVVENTURA IN POLITICA È UNA CONTINUA AMMISSIONE DI COLPA. L’EX MINISTRO PRIMA HA AMMESSO DI AVER CREDUTO, PER 30 ANNI, ALLE “CAZZATE” DEL LIBERISMO. POI HA CONFESSATO DI ESSERSI VERGOGNATO DI AVER CHIESTO VOTI PER IL PD, ORA SI COSPARGE IL CAPO DI CENERE DICENDO DI VERGOGNARSI DI AVER GOVERNATO CON RENZI. MA SE CALENDA HA NEL SUO PASSATO TUTTI QUESTI ERRORI DI CUI VERGOGNARSI, PERCHÉ UN ELETTORE DOVREBBE MAI FIDARSI DI LUI E DEL SUO FIUTO?

Lettera 1

Povero Calenda! Ormai la sua avventura in politica è una continua ammissione di colpa. L’ex ministro prima ha ammesso di aver creduto, per 30 anni, alle “cazzate” del liberismo. Poi ci ha confessato di essersi vergognato di aver chiesto voti per il Pd “incapace di stare insieme”. Ora si cosparge il capo di cenere dicendo di vergognarsi di essere stato nel Partito democratico e di aver governato con Renzi. La domanda sorge spontanea: se Calenda ha nel suo passato tutti questi errori di cui vergognarsi, perché un elettore dovrebbe mai fidarsi di lui e del suo fiuto?

Lettera 2

Caro Dago, ventimila posti di lavoro e l'1 per cento del Pil. È quanto rischia di perdere l'Italia con la chiusura dell'ex Ilva di Taranto. Insomma, il "2019 meraviglioso" previsto dal premier Conte, seppur in zona Cesarini, sta prendendo forma.

Lettera 3

Caro Dago, hanno fatto "buuu" a Balotelli? E chissenefrega! Rinunci al pacco di milioni che gli danno per correre come un cretino dietro ad una palla, si trovi un lavoro e poi vedrà che nessuno lo insulterà più. La gente farebbe la fila per andare sotto la curva di uno stadio a farsi insultare e ricevere i soldi che piglia lui in un mese.

Lettera 4

Caro Dago, plastic tax, Di Maio: "I politici pensano ai voti, gli statisti guardano al futuro". E lui, invece, è interessato solo alla poltrona...

Lettera 5

Caro Dago, ArcelorMittal annuncia l'addio all'ex Ilva. Il ministro 5 Stelle Patuanelli: "Non consentiremo la chiusura dello stabilimento di Taranto". Come, mettendo ai voti sulla piattaforma Rousseau?

Lettera 6

Caro Dago, "È solo un'amica", dice Briatore davanti alle foto che lo ritraggono intento a sbaciucchiarsi sulla bocca con la 20enne Benedetta Rosi, 49 anni meno di lui. Sembra la vecchia scusa dei gay di una volta che quando venivano beccati nei luoghi pubblici a fare le porcherie dicevano "Siamo solo amici". Anche Flavio è un vecchio signore pudico e all'antica?

Lettera 7

Caro Dago, Maria Elena Boschi ospite domenica da Massimo Giletti: “Lavoreremo insieme al M5S fino al 2023". Visti i risultati dei primi mesi, più che lavorare sembra che stiano lì per ricevere una specie di reddito di cittadinanza.

Lettera 8

Caro Dago, Manovra, il ministro Provenzano: «Fuorviante far passare messaggio 'no tax'. Quelli che dicono 'no tax' dovrebbero spiegare il mondo che hanno in testa: scuola privata, sanità privata, accesso ai servizi privati? Se non diciamo questo, è facile dire 'no tax'». Accoglienza dei migranti privata. Chi li vuole accogliere lo fa a spese proprie e non coi soldi dello Stato. Il ministro vedrà che poi per scuola, sanità e servizi le tasse già esistenti sono più che sufficenti.

Lettera 9

Caro Dago, col ritorno di Mario Mandela Balotelli,, ecco al centro delle cronache l'irrisolta questione dell'apartheid nello sport italiano. E pazienza se nel basket di solito giocano cinque neri contro cinque neri e se l'atletica italiana di vertice vede all'opera quasi esclusivamente atleti di origine africana. Saluti Antonio

Lettera 10

Caro Dago, Balotelli agli ultras: "Persone come voi da radiare dalla società". Dopo l'invasione, siamo già alla fase 2, coi "ghanesi" che vogliono cacciarci dal nostro territorio? Così la prossima volta Salvini piglierà l'80 per cento!

Lettera 11

Caro Dago, il presidente francese Emmanuel Macron e quello cinese Xi Jinping firmeranno oggi un documento congiunto sulla espressa "irreversibilità" del patto sul clima di Parigi del 2015. Così la Cina potrà continuare ad inquinare a spese dei francesi e dell'Ue. Chissà perché gli europei devono sempre passare per i cretini che si fanno mettere i piedi sulla testa dagli altri.

Màxmin

Lettera 12

Dice, un illuminato seguace di Salvini, tal Castellini da Verona, che Balotelli (nero addottato) non potrà mai essere del tutto italiano. E trova sponde "colte" in personaggi alla Sgarbi. Vorrei chiedere: e tal Jannik Sinner, tennista, precoce campione, di Innichen (San Candido) in Pustertal (Val Pusteria), ma bianco tedesco nativo, potrà mai essere del tutto italiano? Dato che è bianco credo che la risposta sarà affermativa.

Lettera 13

Caro Dago, scrivo perchè non se ne può più di sentire sparare cavolate a raffica. Dopo aver sostenuto e portato avanti l'idea di aumentare i consumi con il reddito di cittadinanza, stipendiando gente che non lavora o che lavora in nero (...se non peggio), ora giunge la reiterazione della salvifica proposta di chiudere gli esercizi commerciali nei giorni festivi, E' un argomento caro al Ministro degli Esteri, ex dello Sviluppo Economico (appunto!) non far lavorare la gente; come?

O incentivandola a starsene a casa, pagandola comunque, oppure costringendola a starsene a casa perché l'azienda presso cui lavora deve chiudere nei giorni festivi.

Quale è la ricetta per rimettere a posto il bilancio dello Stato? Il contenimento delle spese (con il reddito di cittadinanza)? Incentivare i consumi? Ma se gli esercizi sono chiusi dove si può consumare? E con quale stipendio si può consumare, se quello che uno potrebbe guadagnare nel giorno festivo (tra l'altro maggiorato appunto perchè relativo a giorno festivo) non lo può percepire perchè non può lavorare?

Lettera 14

Dago darling, allora il Bel Paese ha enormi problemi attuali e futuri nella produzione di acciaio, plastica, rotaie ad alta velocità, ecc. Non é che siamo entrati nella "decrescita felice" che era tanto cara, se ben ricordo, a Grillo e a Casaleggio Senior? Meno male che abbiamo un Ministro degli Esteri che si é autoproclamato statista che guarda al futuro delle nuove generazioni, che potranno p.e. emigrare nella GreenLand (Groenlandia) che sta ridiventando abitabile a causa dei mitologici cambiamenti clinatici. Ossequi

Lettera 15

Dagosapiens, il Rettore della Statale di Milano dice: “Queste feste abusive sono state tollerate per molti anni (…) una decina di studenti ci ha impedito di chiudere un portone (…) serve un’assunzione di responsabilità". Ma non sono i Rettori i primi (ir)responsabili se "per molti anni" tollerano rave-parties illegali all’interno delle Università? Conoscono un po’ di inglese? Sanno che “rave” vuol dire “selvaggio”? Tollerano "per molti anni" che i selvaggi la facciano da padroni e poi si lagnano?

Vittorio Allibito ExInFeltrito

Lettera 16

Caro Dago, oggi è una giornata segnata dalla morte su lavoro di tre Vigili del Fuoco. Persone sempre presenti sui luoghi devastati dalle calamità naturali, a svolgere compiti terribili come il recupero delle vittime di incidenti stradali, ferroviari ecc. il tutto per una paga al limite della dignità. Per contrasto il pensiero va agli sfaccendati nullafacenti dei "signori" delle municipalizzate, Roma in testa, che oltre a non lavorare (basta vedere per credere!) hanno pure il coraggio di scioperare per chiedere ulteriori soldi.

Vicinanza ai nostri Vigili del Fuoco.

Lettera 17

Caro Dago, l'Hellas Verona si è messo a disposizione della Questura per individuare gli autori dei "buu" a Balotelli. E la società ha anche dato un Daspo fino al 2030 al capo ultras Luca Castellini. Ma pensa te come ci siamo ridotti per un signorino viziato e privilegiato che andrebbe preso a calci nel sedere. Nemmeno nelle monarchie e nelle dittature uno viene perseguito se fa "buu". Povera Italia, che fine ingloriosa.

Lettera 18

Caro Dago, il presidente Hassan Rohani ha annunciato che l'Iran riprenderà l'arricchimento dell'uranio nella sua centrale atomica di Fordo, 180 km a sud di Teheran. Non serviva l'annuncio. Era chiaro da subito che quell'accordo era un regalo all'Islam più radicale. Basta guardare le immagini dell'epoca. Gli iraniani tutti in piazza a festeggiare per aver fregato Obama, gli americani tutti muti e impietriti.

Lettera 19

Caro Dago, il ministro Gualtieri: "La riduzione del cuneo fiscale e la lotta all'evasione sono pilastri e non intendo fare passi indietro". Non sembra una grande notizia. Vuol forse lasciare intendere che si faranno passi indietro sull'aumento dell'Iva?

Lettera 20

Caro Dago, la compagna Occhionero “poteva non sapere” del portaborse mafioso ed ha appena tetragonamente deciso di non dimettersi. Se al posto dell’Italiana Viva già Libera e Uguale ci fosse stata una Lego-Forzista-Meloncina qualsiasi, i roghi sfavillerebbero nelle piazze.

Lettera 21

Caro Dago,

Se il buongiorno si vede dal mattino le realizzazioni ottenute in solo 2 mesi di questo governo , frutto della paura dei contraenti di perdere il potere, mettono i brividi per il futuro che verrà.

1 - Gli sbarchi dei migranti sono aumentati di più del 100% e per fortuna che siamo in stagione non favorevole a questo fenomeno .

2 - Il ministro dell’Economia Gualtieri ha presentato il piano economico per il 2020 che prevede fra le altre tasse la cosiddetta PlasticTax salvo poi accorgersi che nella regione Emilia-Romagna, dove il 27 Gennaio si terranno le elezioni regionali, sono concentrate il 62% delle aziende produttrici interessate ,praticamente un clamoroso autogol.

3- Problema Ilva. Il M5S è il partito dei Dogmi e il suo profeta è Grillo ,che comunica direttamente con il Divino e ne interpreta i voleri. Il Dogma supremo è la decrescita felice con il ritorno ad una società agro-pastorale , dove tutti vivranno felici e appagati. Risultato no ad alta velocità, niente infrastrutture , niente trivellazioni ,niente termovalorizzatori ( intanto i rifiuti prodotti in certe regioni che ne sono sfornite si possono sempre bruciare a pagamento all’estero, esempio di interpretazione di economia circolare) .

Quando si ragiona per slogan ,accecati da una autoreferenzialità ai limiti del fanatismo, i risultati non tardano a venire.

Per fortuna Renzi ha già pronta una nuova cordata Jindal- Cassa Depositi e Prestiti per risolvere il problema Ilva. Saranno certamente entusiasti i depositanti I loro risparmi nella CDP.

Auguri.

Gandalf