Lettera 1

jacques chirac

Caro Dago, Antonio Guterres: "Chirac fu pioniere nella lotta ai cambiamenti climatici". E come? Facendo i test nucleari all'atollo di Mururoa? Ma come può essere credibile questo signore che guida l'Onu se spara cazzate simili?

Bibi

Lettera 2

Caro Dago, Manovra, Governo: "Possibile riordino dell'Iva". Hanno gettato la maschera. Mica siamo scemi. "Riordino" è un eufemismo per dire che arrivano gli aumenti.

Pat O'Brian

Lettera 3

Caro Dago, dopo i 3 anni e mezzo per corruzione, Raffaele Marra, ex braccio destro di Virginia Raggi, si becca anche un anno e 4 mesi per abuso d'ufficio. Un vero e proprio talento la sindaca di Roma nella scelta dei collaboratori. E meno male che i 5 Stelle avevano garantito che avrebbero selezionato solo persone oneste.

RAFFAELE MARRA

Maxmin

Lettera 4

Caro Dago, Luigi Di Maio annuncia che chiederà un risarcimento di 100 mila euro ai transfughi del Movimento. Ma non si rende conto che il primo "transfuga" è lui? Dopo aver promesso per tutta la campagna elettorale che non avrebbe fatto accordi con nessuno, in un anno e mezzo è riuscito nell'impresa di andare al governo prima con la Lega e poi col Pd.

Furio Panetta

Lettera 5

virginia raggi roberta lombardi

Caro Dago, medici in servizio anche dopo i 65 anni, ma non oltre i 70, fino a maturare 40 anni di servizio effettivo, e accesso al Ssn anche per i professionisti non specializzati. E' quanto propone la Conferenza delle Regioni per affrontare la carenza di camici bianchi negli ospedali. Ma come no, facciamoci curare direttamente dai migranti che sbarcano a Lampedusa.

Axel

Lettera 6

Caro Dago, clima, studenti in piazza in 160 città: "Oramai abbiamo l'acqua alla gola". Sì, e anche l'anidride carbonica nel cervello.

Dirty Harry

Lettera 7

Caro Dago, M5s, Roberta Lombardi: "Un direttorio di 12 persone affiancherà Di Maio". Povero Giggino, così giovane e già ha bisogno non di una ma addirittura di 12 badanti.

stangata ristorante centro roma

Saro Liubich

Lettera 8

Caro Dago, a Roma due turiste giapponesi hanno pagato 429 euro per due piatti di spaghetti al cartoccio di pesce e acqua. Nella Capitale, ma anche a Venezia, prima di aprire bocca per metterci dentro qualcosa, i turisti stranieri dovrebbero imparare a fare come dal dentista: chiedere un dettagliato preventivo scritto.

Bug

Lettera 9

Caro Dago, “il Pd in Umbria ha usato in questi anni la Sanità come bancomat del partito”, chiosava in aprile Di Maio riferendosi a quelli con cui ora va (politicamente) a letto insieme: nell’intimità devono avergli rivelato il pin.

Giorgio Colomba

stangata ristorante centro roma

Lettera 10

Caro Davo, arrestati a Messina due egiziani, Mohammed Youssef Alì, di 42 anni, e Atito Salama Soliman, 24, perché accusati di tratta di esseri umani. I due sarebbero gli scafisti giunti con la nave Ocean Viking, con a bordo 182 migranti. E allora cosa aspettano ad arrestare l'equipaggio della nave per favoreggiamento? Gli scafisti portano I migranti perché sanno, grazie alle telefonate, che ad aspettarli ci sono le navi delle Ong, altrimenti non partirebbero. È la stessa relazione che c'è tra clienti e prostitute: senza la presenza dei primi le seconde non ci sono.

Riccardo Porfiri

Lettera 11

greta thunberg fulmina donald trump con lo sguardo 3

Caro Dago, sciopero globale contro i cambiamenti climatici. In piazza vedo tutta gente allegra. Cosa c'è da festeggiare, l'aumento delle temperature?

Eli Crunch

Lettera 12

Caro Dago, stazione Tiburtina della metro di Roma. Un ragazzo di colore ha accoltellato alla gola un vigilante, lo ha disarmato e si è poi sparato alla testa con la sua pistola uccidendosi. Ma non poteva prendersela con quelli che lo hanno fatto venire qui promettendogli una realtà che non c'è? Fortuna che poi ha prevalso il buon senso è ha sistemato la questione da solo.

greta thunberg fulmina donald trump con lo sguardo 2

A.Sorri

Lettera 13

Gentil Dago, eppure si aveva l'impressione che gli ecologisti avessero da tempo superato i limiti dell'umana sopportazione, fra blocchi del traffico, auto messe fuorilegge a suon di Euro 1-2-3-4 etc., ZTL dilaganti, caldaie revisionate e pur tuttavia mai a norma, divieto di accendere caminetti e di potare alberi, raccolte sempre più differenziate, divieti di fumare pure all'aperto... Niente da fare, siamo colpevoli a prescindere, gli stiamo rubando il futuro e non possiamo neppure mandarli a cagare, sarebbe un'esortazione a inquinare il pianeta. Gianluca

Lettera 14

Caro Dago, l'Ema, l'agenzia europea per i medicinali, chiede che tutti i farmaci autorizzati al commercio in Europa vengano testati per l'eventuale presenza di nitrosammine, le sostanze cancerogene alla base del ritiro, da parte dell'Aifa, dei lotti di ranitidina e che, nel 2018, era stata anche la causa del ritiro di molti farmaci antipertensivi. Ecco, questa è la Scienza in cui dovremmo avere fiducia. Hanno messo in giro un sacco di m**da col solo scopo di fare soldi - fregandosene della salute delle persone - e ora la devono ritirare. E poi si lamentano se qualcuno teme o ipotizza che anche dietro ai vaccini ci sia la fregatura.

EPA

GIUSEPPE CONTE DONALD TRUMP

Lettera 15

Caro Dago, gli studenti dell'istituto Lombardo-Radice-Ovidio di Sulmona (L'Aquila) d'ora in poi tireranno fuori dai loro zaini solo pane, olio e marmellata. La proposta arriva dalla dirigente Gabriella Di Mascio, con l'obiettivo di "educare i giovani alla sana alimentazione, perché il cibo spazzatura, come le merendine confezionate, sta producendo troppi casi di obesità tra i ragazzi". E invece PlayStation, pc, tv, scooter, bici e monopattini elettrici, favoriscono il dimagrimento.

Gregorio Massini

Lettera 16

Caro Dago, vertice Onu, premier Conte è sbarcato a New York smanioso di avere un incontro, anche fortuito, con Trump, che invece gli ha dato buca. C'era da aspettarselo. Avendo Donald fatto l'endorsement su Twitter per "Giuseppi", probabilmente ha preferito incontrare un Giuseppe diverso dall'avvocato del popolo.

conte trump

Vesna

Lettera 17

Caro Dago, "Friday for future", Greta Thunberg: "Il cambiamento sta arrivando". Se a portarlo sono gli stessi che le hanno rubato "i sogni e il futuro", siamo a posto: arriva con Babbo Natale.

Gripp

Lettera 18

Caro Dago, ad ogni rimpasto o sostituzione di assessori (in pratica ogni mese) la Raggi avverte che ora passera' alla "fase 2". Qualcuno la informi che ai romani è bastata la "fase 1" e questa affermazione la considerano una minaccia!

FB

Lettera 19

Dago darling, mentre i media italiani (tutti presi come sono a parlare di cambiamenti climatici, quasi senza par condicio) hanno dedicato pochissimo spazio alla morte di Chirac, France24 ne ha parlato ovviamente quasi non stop. Tra le tante condoglianze (persino quelle del presidente Bongo del Gabon!) giunte a Parigi, non sono state evidenziate quelle giunte dall'Italia, che prob. é tornata a essere solo un'espressione geografica.

sarkozy e chirac

Povero Chirac, deve accontentarsi di funerali nella chiesa di St. Sulpice a Parigi, mentre quasi tutti gli altri pari suoi li hanno avuti nella grandeur, anche storica, di Notre Dame de Paris, ora inagibile a causa del misterioso incendio di pochi mesi fa. Persino il presidente Faure, morto mentre era in carica sia presidenziale sia erotica, all'Eliseo, li ha avuti a Notre Dame, grazie alla misericordia di Santa Romana (o gallicana) Chiesa. La grandeur della Francia sta anche in questo: nessuno si é mai sognato di nascondere sotto il tappeto la più famosa "pompa funebre" della storia. Ossequi

Natalie Paav