Lettera 1

Caro Dago, Afghanistan, telefonata Xi- Putin: "Serve struttura politica inclusiva". Finalmente anche questi due hanno imparato a parlar bene: "inclusiva", come con Hong Kong e Navalny?

Oreste Grante

Lettera 2

Cari Dago, Green pass, i presidi di Roma: "Sulle procedure siamo in alto mare". E allora Alarm Phone o Costa crociere.

Kyle Butler

Lettera 3

Caro Dago, Donald Trump contro Biden: "Sono tornati i talebani, non l'America". Povero "Sleepy Joe". Gliel'ha messa su un piatto d'argento. In effetti è da qualche settimana che non gli si sente dire "America is back". Peccato. L'effetto comico sarebbe esilarante.

Ugo Pinzani

Lettera 4

Caro Dago, oltre 80 mila le persone evacuate, 300 mila afghani ancora a rischio. Sì, e in Italia abbiamo 5,6 milioni di poveri (Istat)...

Dario Tigor

Lettera 5

Caro Dago, Kabul, sarebbero 300 mila - ex collaboratori Nato - le persone da evacuare entro il 31 agosto. Con questi non c'è mai una fine! Prima scappavano da guerra, fame e povertà. Adesso scappano dai talebani. L'impressione è che scappino sempre e comunque, e che di volta in volta inventino una scusa per giustificarsi.

Spartaco

Lettera 6

Caro Dago, come da articolo sul tuo sito i contagiati vaccinati in Israele sono il 58% c.ca del totale. Ma viene detto che le percentuali vanno lette in vari modi perché...... Ma le nostre percentuali vanno lette sempre allo stesso modo. Chi sa perché....

Massimino da Pistoia

Lettera 7

Caro Dago, il premier Draghi: "L’Italia reindirizzerà le risorse che erano destinate alle forze militari afghane (120 milioni di euro) verso gli aiuti umanitari". Soldi buttati. Come il reddito di cittadinanza finisce ai mafiosi, così questi aiuti finiranno ai talebani.

Ranio

Lettera 8

Dalle foto di gruppo dei candidati a sindaco di Roma, si nota un abbigliamento stramiciato, indegno di una città che ha lanciato l'Alta Moda nel mondo. Sono vestiti tutti uguali, coi medesimi colori tristanzuoli. In queste loro sciamannate parvenze dimostrano ben poca cura di se stessi, rappresentando degnamente, nel peggio, una città negletta.

Signoramia.

Lettera 9

Caro Dago,

una volta erano i partiti che possedevano un loro giornale. L’UNITÀ, ad esempio, era il giornale del PCI, IL POPOLO quello della DC, l’AVANTI quello del PSI, LA VOCE REPUBBLICANA quello del PRI ed IL SECOLO D’ITALIA era quello del MSI.

Oggi nessun partito possiede un suo giornale mentre si assiste ad un fenomeno diametralmente opposte in quanto è un giornale, in questo caso IL FATTO QUOTIDIANO, che, all’apparenza, possiede un suo partito, il M5S, cui fornisce ripetutamente uomini, direttive ed idee.

Mi sbaglio ?

Pietro Volpi

Lettera 10

Caro Dago, Afghanistan, Onu: "Il 60% degli sfollati sono bambini". E ti pareva! Ovviamente il restante 40% sono gay e donne incinta...

John Reese

Lettera 11

Caro Dago,

I soldi nella cuccia del cane della Cirinnà? Beh, questo si che vuol dire essere animalisti!

Un caro saluto,

Mary

Lettera 12

Caro Dago,

Roma fuori dalle Olimpiadi, Roma fuori dall'Eurovision. Roma fuori da tutto ciò che di prestigioso ci possa essere a livello nazionale e internazionale. Però, Virginia Raggi va "avanti con coraggio" e infatti ce ne vuole tanto per ricandidarsi.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 13

Vuoi che la gente si vaccini? Allora assumiti la responsabilità di quello che potrebbe accadere in futuro. In questo modo credo che la maggioranza dei non vaccinati si sentirebbe protetto, almeno per una volta, dai propri "comandanti". Troppo facile dire: vaccinatevi e se poi vi succede qualcosa sono caxxi vostri.....

Massimino da Pistoia

Lettera 14

Caro Dago, ultimamente sono rimasto molto stupito dalla non conoscenza dell'italiano medio. Tutti ad usare la dicitura "No Vax" senza nemmeno sapere cosa voglia dire. Per quello che so io quelle 2 paroline vogliono dire: No Vaccino. Ma non solo il vaccino anti covid, ma bensì tutti ma proprio tutti i vaccini.

Quelli che non vogliono fare il vaccino Anti Covid si potrebbero chiamare No Covid Vax al massimo. Qualche giorno fa ho parlato con una persona che che chiama No Vax chi non si è vaccinato per il Covid mentre lui mi disse di non aver fatto il vaccino contro la Meningite.... Lui non è no vax.....? Cerchiamo di capire meglio quello che diciamo.......

Massimino da Pistoia

Lettera 15

Dago governativo darling, tutti i "buoni" sono preoccupati per la sorte delle donne afghane. E nessuno di loro si preoccupa delle sorte delle donne che vivono nelle ricche monarchie del Golfo, specie le "schiave" asiatiche.

Intanto non c'é pace nemmeno nel Maghreb, dato che l'Algeria ha rotto le relazioni diplomatiche col Marocco. E speriamo che non passino ai fatti. P.S. Passando ad altro, non so bene perché ma in questi giorni mi viene in mente "La valse a mille temps" di Jacques Brel, solo che però mi viene di cambiare "la valse" con "le vaccin". Ossequi

Natalie Paav

Lettera 16

Caro Dago, quanti danni questa ipocrita e controproducente mania di

censurare linguaggio e immagini, che fa il paio con la pretesa di

gestire qualsiasi aspetto della vita (anche quelle inerenti al pensiero)

legiferando, codificando e sanzionando.

In merito alla copertina dei Nirvana, censurare e quindi percepire il

pisello del bambino, come un attributo sessuale è esattamente il

patologico percorso mentale che avviene nel pedofilo.

Roberto G

Lettera 17

Caro Dago,

ringraziando Domenico Quirico per averci ricordato di quanto l'Occidente fosse affascinato dai Talebani quando prendevano a schiaffi i Russi negli anni ottanta, suggerisco di vedere su Netflix un documentario-trattato di geopolitica esemplare: Rambo III. Il film fa pietà, ma è illuminante dal punto di vista della propaganda ipocrita occidentale.

Saluti.

SR

Lettera 18

Conte sta alla politica come quel tale che si ritrovò sull’altare in un giro di valzer che non condusse lui. E le sviolinate del Javert da tartufo del Fatto, Travaglio, sono patetiche come la retromarcia di Giuseppi "sul dialogo serrato con i talebeni".

A meno che questi due fenomeni non alberghino in un fuso orario diverso e le News arrivino loro in un momento successivo (nonostante una settimana di silenzio), trattasi di dichiarazioni che lasciano basiti mentre in Afghanistan accadevano rastrellamenti casa per casa e spari all’impazzata sulla popolazione, Ma a parte le due varianti a "scoppio ritardato", vorrei in particolare portare all’attenzione il miserevole risultato di un aspetto della politica ottenuto dopo 20 anni di occupazione militare su quei territori.

Ergo, come sia stato possibile che i talebani abbiano preso possesso dell’Afghanistan così in fretta dopo che per tutto questo tempo sono rimasti nascosti (a parte qualche imboscata e attentati suicidi) nelle loro tane, la maggioranza con la coda fra le gambe, e adesso scaturisce che conducono le regole del gioco nello scacchiere geopolitico e dettano le condizioni se non si prospetta il ritiro immediato delle truppe occidentali entro il 31 agosto? Ma questo è il teatro dell’assurdo!

Impeto Grif

Lettera 19

Ci sono molte cose che vi vorrei dire (abito a Londra) , ma a proposito dei fratelli Bianchi, e' una pratica comune in carcere quando devi punire delle persone che hanno una capacita' di aggressione importante e non puoi affrontarli.

Anche con la complicita' delle guardie, lo tieni a "dieta" sputando o pisciando dentro il piatto che gli porti. O ancora quando glielo passi per la feritoia lo fai cadere a terra. Quando questo e' stremato che e' senza forza, ti fai aprire dal secondino (stanco anche lui delle angherie del detunuto ) e lo bastoni per le feste. Questa era la fine che avevo subito pensato, fin dall'inizio che faranno i Fratelli Bianchi

