POSTA! - SALVINI PENSA DI POTER SFOTTERE TRANQUILLAMENTE IL PAPA. E POI VORREBBE TROVARSI SPALANCATE LE PORTE DELLE CANCELLERIE EUROPEE, DI ISRAELE E DEGLI USA. AMICI LEGHISTI, FINCHÈ NON VI TROVATE UNO PRESENTABILE, POTRETE ANCHE PRENDERE IL 100% DEI VOTI MA AL MASSIMO POTRETE CONTINUARE AD ORGANIZZARE FESTE CON SALSICCE E BIRRA, ALTRO CHE POLITICA!

Riceviamo e pubblichiamo:

GIANLUIGI PARAGONE E ALESSANDRO DI BATTISTA

Lettera 1

Caro Dago, il senatore Gianluigi Paragone è stato "espulso dal nulla", il M5s, e subito ha annunciato ricorso. Quindi si sente parte integrante del nulla?

Bug

Lettera 2

Caro Dago, "ero una scellerata, andavo in moto senza età e senza casco. Passavo col rosso.." La dolce e delicata signora Barbara Palombelli si autodegrada a ex teppistella di periferia pur di difendere l'onorabilita della famiglia del regista veltroniano Paolo Genovese. Quando il "soccorso rosso" è in servizio permanente effettivo.

di maio conte salvini 1

Paul

Lettera 3

Caro Dago, il Sig. "Giuseppi" Conte ha confessato che dopo la brillante esperienza con due governi di diversa composizione, continuerà a rimanere in politica. In effetti la dote principale non gli manca, quella di essere un bugiardo, al pari di illustri colleghi come Renzi e Boschi. Solo pochi mesi fa dichiarava che dopo l'esperienza politica sarebbe tornato al proprio lavoro. Del resto si può capire, come è possibile rinunciare ai lussi e privilegi della Casta, una volta assaporati?

incendi in australia 4

FB

Lettera 4

Caro Dago, migliaia di persone fuggono dalle zone turistiche in Australia a causa dei vasti incendi e delle previsioni di un peggioramento per i prossimi giorni. Da settembre la crisi dei roghi ha ucciso 18 persone e ha distrutto oltre 1.200 abitazioni. I boschi non s'incendiano da soli. Appiccare roghi per sostenere la tesi dei cambiamenti climatici, poi ripresa ed amplificata dai tg amici, è da criminali. Quelli che scendono in piazza per protestare, da che parte stanno? Con chi brucia la natura?

Sergio Tafi

Lettera 5

Caro Dago, Arturo Scotto, ex deputato di LeU, si è preso dei pugni in faccia a Venezia durante la notte di Capodanno, per aver chiesto ad un gruppo di ragazzi che cantava "Anna Frank sei finita nel forno", di smetterla. Sembra strano che uno che ha fatto politica per tanto tempo non sappia che quando si ha notizia di un reato si avvisano le forze dell'ordine e non si cerca di far giustizia da sé. Lo insegna da sempre la sinistra a chi sorprende i ladri in casa.

Arturo Scotto

Gripp

Lettera 6

Caro Dago, Di Battista difende Paragone, espulso dal M5s: "Lui è infinitamente più grillino di tanti che si professano tali. Non c'è mai stata una volta che non fossi d'accordo con lui. Vi esorto a leggere quel che dice e a trovare differenze con quel che dicevo io nell'ultima campagna elettorale che ho fatto. Quella da non candidato, quella del 33%". Ohibò! Una confezione di 6 bottiglie da un litro e mezzo di Coca-Cola, in testa all'ex bibitaro?

Saro Liubich

Lettera 7

Caro Dago, cinema, "Tolo Tolo" da record. Checco Zalone batte se stesso al box office: 8.668.926 euro il primo giorno. Ormai è l'affare del secolo. Sempre più gente riesce a fare i soldi sfruttando gli africani.

CHECCO ZALONE - TOLO TOLO

Arty

Lettera 8

Caro Dago 2020, "purtroppo vedo tante ragazze e ragazzi privati dall’ansia dei genitori delle sfide classiche (moto, sci, avventure) che si ritrovano a sfidare la morte in altri modi", si rammarica un'improvvida Palombelli nel rievocare i suoi eccessi adolescenziali bruciando 'rossi' in moto senza casco con la fortuna di restare sempre incolume. Insomma, genitori, perché privare i vostri figli della possibilità di rischiare il trapasso in modo più ordinario?

Giorgio Colomba

Lettera 9

PAPA BERGOGLIO SCHIAFFEGGIA LA MANO DI UNA FEDELE CHE LO STRATTONA

Dunque, secondo la neo setta cristiana chiamata "Lega per Salvini", si può sfottere tranquillamente il Papa, che è vicario di Cristo in terra, naturalmente finchè non disturba il Capitone. E questo vorrebbe trovarsi spalancate le porte delle cancellerie europee, di Israele e degli USA. Amici leghisti, finchè non vi trovate uno presentabile, potrete anche prendere il 100% dei voti (ma non ci arriverete, tranquilli, siete già al top), ma al massimo potrete continuare ad organizzare feste con salsicce e birra, altro che POLITICA!

Gaetano il Siciliano

Lettera 10

Caro Dago, ma dopo che Papa Francesco ha schiaffeggiato ripetutamente la mano di una fan cinese che lo strattonava e non voleva lasciarlo proseguire nel suo bagno di folla tipo rockstar, siamo tutti autorizzati a comportarci allo stesso modo con gli insistenti e asfissianti venditori abusivi africani che ci si parano continuamente davanti per strada? Perché Bergoglio, pur essendosi scusato, non ha dato alcuna istruzione in tal senso.

Oreste Grante

Lettera 11

PAPA BERGOGLIO SCHIAFFEGGIA LA MANO DI UNA FEDELE CHE LO STRATTONA

Caro Dago, che pagliacci alcuni giornalisti della Rai! Hanno celebrato il ritorno alla versione originale della "Marcia di Radetzky" durante il concerto di Capodanno, depurata dai "maneggi” nazisti - un arrangiamento fatto da un musicista di destra è un "maneggio" mentre la Carmen di Bizet stravolta nel finale da un deficiente di sinistra è un "allestimento" -, tralasciando di dire che il primo concerto di Capodanno della Filarmonica di Vienna risale al 31 gennaio 1939, un anno dopo l’annessione dell’Austria alla Germania di Adolf Hitler. E quindi per abolire i "maneggi" nazionalsocialisti bisognerebbe eliminare l'intero concerto e non cambiare la versione della sola marcia finale.

Diego Santini

Lettera 12

Caro Dago, un migrante di origine algerina è morto precipitatando in un burrone nei pressi del Monte Carso a Trieste, mentre tentava di superare il confine fra Italia e Slovenia con alcuni compagni. Sono intervenuti: due uomini della Forestale, sei tecnici del Soccorso alpino di Trieste, i Vigili del Fuoco, l'ambulanza e l'elisoccorso. Tutti soldi sottratti ai bambini delle famiglie italiane in difficoltà, visto che in Algeria non c'è alcuna guerra da cui fuggire. Un sentito grazie a M5s e Pd che continuano ad accoglierli.

Marino Pascolo

Lettera 13

PAPA BERGOGLIO SCHIAFFEGGIA LA MANO DI UNA FEDELE CHE LO STRATTONA

Caro Dago, Salvini non ha sbertucciato il Papa, ma ha soltanto voluto dimostrare che, ad un gesto affettuoso e pesante di una fedele, un ecclesiastico di tale rango avrebbe dovuto rispondere con una carezza. Guardando i video in circolazione si vede bene che

il Papa era irritato e corrucciato, per non dire incattivito. L’Avvenire, Famiglia Cristiana, Paolini, hanno sempre trovato e trovano il modi di attaccare Salvini, il quale ha fatto bene, approfittando dell’accaduto, di rendere pan per focaccia.

Buon Anno

Annibale Antonelli

Lettera 14

Gentil Dago,

Il video di Salvini, che ha ironizzato sul ceffone, rifilato da Francesco alla fedele, che lo aveva strattonato ? Tradotto in politica, Salvini ha detto al Papa : “Prima di insegnarmi a fare il ministro, dimostra di essere un Pontefice buono e gentile, oltre che buonista....”. O no ?Ossequi.

Pietro Mancini