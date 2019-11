POSTA! - SALVINI SOTTO ACCUSA CHE NON STAVA MAI AL MINISTERO. ZINGARETTI INVECE QUANTO TEMPO PASSA ALLA REGIONE LAZIO? - ANTONIO CONTE SE LA PRENDE SEMPRE CON GLI ALTRI, MA LA STORIA DICE CHE NELLE COPPE EUROPEE HA SEMPRE OCCUPATO L'ULTIMO POSTO NELLA CLASSIFICA DEGLI ALLENATORI…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

SALVINI E ZINGARETTI NELLA VILLA SEQUESTRATA AI CASAMONICA

Dagovski, Salvini sotto accusa che non stava mai al Ministero. Zingaretti invece quanto tempo passa alla Regione Lazio?

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, il Governo sta pensando di dimezzare sia la tassa sulla plastica che quella sulle auto aziendali. Dimezzare? Ma meglio sarebbe se il Governo tutto intero andasse a casa!

Vesna

Lettera 3

Mitico Dago, leggendo la notizia di Trump che ci consiglia di uscire dall’Europa, e riflettendo su quanto effettivamente la guida Franco/Tedesca ci abbia economicamente massacrato, non è che stiamo vivendo un ricorso storico a distanza di un secolo esatto? Dovremo aspettare una nuova liberazione ad opera degli yankees?

ARCELOR MITTAL

Stefano55

Lettera 4

Caro Dago, ArcelorMittal, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli: "L'azienda ci prende in giro". E cos'altro potevano fare quando si sono trovati a trattare con Luigi Di Maio se non bidonarci?

Mario Canale

Lettera 5

Caro Dago, Medici Senza Frontiere: "In Nigeria centinaia di migliaia di persone in fuga dalla violenza". Vadano in Tunisia o in Marocco che da noi, soprattutto negli stadi, c'è il razzismo...

Antonello Risorta

serena autieri piedi

Lettera 6

Caro Dago, Serena Autieri: "Volevo essere la Jennifer Lopez italiana". Hai voglia quanta polenta avrebbe dovuto mangiare per farsi venire un lato B come J.Lo!

Bobby Canz

Lettera 7

Caro Dago, Antonio Conte se la prende sempre con gli altri, ma la storia dice che nelle coppe europee ha sempre occupato l'ultimo posto nella classifica degli allenatori.

Insomma, milioni tanti, boria a dismisura, onestà intellettuale zero.

Giancarlo Lehner

Lettera 8

Caro Dago, svolta animalista della regina Elisabetta II che dice basta alle pellicce. Scelta affrettata. Non era meglio riflettere fino al compimento del centesimo anno d'età?

Samo Borzek

ARCELOR MITTAL

Lettera 9

Caro Dago, Grillo avrebbe voluto mettere una casalinga al ministero dell'Economia. Comunque mettendo Di Maio prima e Patuanelli poi allo Sviluppo Economico, come dimostra la vicenda ArcelorMittal, ha fatto risultato lo stesso.

Gripp

Lettera 10

Caro Dago, nei giorni scorsi abbiamo più volte sentito dire che all'indirizzo di Mario Balotelli sono stati intonati buu e ululati "razzisti". Qualcuno sa spiegare come sono quelli non razzisti?

Leo Eredi

Lettera 11

Caro Dago, il commissario designato agli Affari economici dell'Ue Paolo Gentiloni: "L'Italia ha bisogno ancora di disciplina di bilancio, mi spiace ma è cosi'". Gli spiace per l'Italia o perché al governo c'è il suo Pd che quando lui era premier ha fatto veramente poco in tal senso?

Claudio Coretti

Lettera 12

giuseppina occhionero

Caro Dago, "Ho sbagliato tutto, mi sono fidata di lui". Così si è giustificata la deputata di Italia Viva (ex LeU) Giusy Occhionero, sentita dai pm di Palermo dopo l'arresto del suo collaboratore Antonello Nicosia, accusato di associazione mafiosa. Ah, che comodo. Non penserà che ce la beviamo. Quando capita a uno di destra il ritornello è sempre che "non poteva non sapere". Quando invece tocca alla sinistra sarebbe "eccesso di fiducia"?

Pat O'Brian

Lettera 13

Caro Dago, impeachment. L'ambasciatore Usa alla Ue Gordon Sondland cambia la sua testimonianza. Dopo un improvviso lampo di memoria, il diplomatico avrebbe ricordato che gli aiuti militari americani all'Ucraina contro Mosca sarebbero stati congelati se Kiev non avesse annunciato pubblicamente l'avvio di indagini contro i Biden. Quindi dopo lo scambio della Russia con l'Ucraina per avviare la messa in stato di accusa del presidente Trump, pure le testimonianze vengono cambiate. L'affaire impeachment assume sempre più i toni della barzelletta e della farsa.

lorenzo fioramonti 5

Fabrizio Mayer

Lettera 14

Caro Dago, una signora deve pagare 4500 euro per un tergicristallo staccato da una macchina per sbaglio: 4500 euro per un tergicristallo? Cazzo, non può nemmeno mangiarlo! E poi dicono che certi ristoranti di Roma sono troppo cari!

Saluti

Gino Celoria

Lettera 15

Dago darling, pare che il Ministro della Pubblica Istruzione Fioramonti voglia rendere obbligatorio lo studio dei mitologici cambiamenti climatici nelle scuole. Altro passo verso la dittatura del pensiero unico. Va beh, le future generazioni sapranno tutto sulla Groenlandia che cambia colore ("one more time"), ma continueranno a pensare che il Mato Grosso sia un grosso squilibrato do Brazil che cerca di ribellarsi a un "cattivo" come Bolsonaro e che la Magna Grecia era un posto dove i greci si riempivano la pancia con pranzi luculliani. E non parliano dei Parti su cui molti futuri medici si chiederanno se erano naturali o cesarei. Ah sapere se ai tempi del film "Le piogge di Ranchipur" (con Lana Turner e Richard Burton) erano già iniziati i cambiamenti climatici. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 16

plastica mare

Caro Dago, i calciatori minacciano di lasciare il campo al primo accenno di cori razzisti? Ma magari. Speriamo che interrompano il campionato. Vorrei vederli questi signorini viziati e arroganti a lavorare per poche centinaia di euro al mese col principale o il capo ufficio che ti insulta e ti umilia quotidianamente e tu devi stare zitto perché non hai altri modi per tirare avanti.

A.B.

Lettera 17

Caro Dago, i carabinieri di Bianco (Reggio Calabaria), hanno arrestato due migranti con l'accusa di possesso di documenti d'identità falsi. Si sono finti turisti, dopo essere sbarcati col gruppo di cinquanta persone giunto martedì con una barca a vela a Ferruzzano, nella Locride. E quindi si può fingere di scappare da guerra, fame e povertà o fingersi gay, ma non si può fingere di essere turisti. Buono a sapersi per chi deve istruire i clandestini. Il nostro è sempre più un paese da operetta.

greta thunberg 6

Piero Nuzzo

Lettera 18

Caro Dago, dimezzare la tassa sulla plastica è una delle ipotesi su cui sta lavorando il governo in vista dell'esame parlamentare della Manovra. Meglio di tutto sarebbe farla pagare su base volontaria, così si vedrebbe - tra quelli che affollano le piazze - qanti sono i seguaci reali di Greta Thunberg e quante sono le comparse.

Kyle Butler