Riceviamo e pubblichiamo:

Gualtieri Conte

Lettera 1

Caro Dago, il decreto "aprile", che doveva essere approvato prima di Pasqua (il 12), slitta a maggio. Ma se il Governo non riesce nemmeno ad avere il controllo dei provvedimenti che vara, come facciamo a fidarci quando ci dice che i dati personali della app "Immuni" saranno protetti?

Kevin DiMaggio

Lettera 2

Caro Dago, la Sla è la malattia del calcio? Come no, invece il doping è il male del ciclismo e i bambini li porta la cicogna...

Axel

Lettera 3

Caro Dago, per chi soffre di alitosi la mascherina è una condanna a morte. Come avere una camera a gas a portata di naso.

Jantra

MERKEL RUTTE

Lettera 4

Caro Dago, coronavirus, Istat: "Crollo record del Pil in Italia, nel primo trimestre -4,7%". E Meno male che fino all'11 marzo abbiamo vissuto quasi normalmente, il crollo praticamente è addebitabile in gran parte agli ultimi 20 giorni del terzo mese. Quale risultato avremo da qui in avanti? Il -15% a fine anno diventa un sogno proibito.

Theo Van Buren

Lettera 5

Gli spazzini Olandesi sollecitano Rutte a non dare soldi agli Italiani. Bella riconoscenza dopo che ci siamo privati della nostra spazzatura per anni per garantire loro un futuro. Napoli, in particolare ha dato milioni e milioni di euro!

Benny

Lettera 6

JOLE SANTELLI

Caro Dago, coronavirus, Berlusconi: "Occupazione Lega del Senato? Noi agiamo diversamente". E infatti. Se hai le ville in Sardegna non vai a passare la notte sullo scranno dove la gobba di Andreotti ha lasciato l'impronta.

Daniele Krumitz

Lettera 7

Caro Dago, primi Comuni calabresi in rivolta contro l'ordinanza firmata dalla governatrice Jole Santelli che dispone la riapertura di bar, ristoranti e pasticcerie con servizio all'aperto. Se non sono d'accordo con la Regione, che è in disaccordo col Governo, i Comuni possono farsi una propria ordinanza. Poi magari ne farà una anche ogni rione e ogni condominio, così ancora una volta dimostreremo che l'Unità d'Italia è un valore.

Ulisse Greco

Lettera 8

Caro Dago, a Ventimiglia un migrante è rimasto gravemente ferito dopo esser finito dentro un compattatore per l'immondizia. L'uomo stava probabilmente dormendo dentro un cassonetto. Ma trovandosi in Liguria, non poteva "ricominciare" andando a dormire a Celle Ligure nella gigantesca villa con piscina di Fabio Fazio, grande sponsor dell'accoglienza per i clandestini?

Fritz

DOMENICO ARCURI

Lettera 9

Dago essenziale, le aziende che si sono riconvertite alla produzione di mascherine anticontagio ora si vedono accusate dal grillocomunista Domenico Arcuri (una carriera in quota IRI e si vede) di "voler speculare" sul prezzo delle medesime. Un po' come accusare la FCA di speculare sul prezzo della Panda o il fornaio sotto casa di voler guadagnare sfornando pagnotte. Il risultato è che i riconvertiti si stanno riconvertendo e le mascherine le compreremo, come tutto il resto, dagli amici dei 5 Stelle, ovvero i cinesi.

Gianluca

Lettera 10

PIERPAOLO SILERI GIUSEPPE CONTE ROBERTO SPERANZA

Tutti a chiedersi chi sono i congiunti. Ma che vi frega! Volete andare in giro ad infettarvi ed a infettare? Fate pure e crepate! Ma 'è bisogno che ve lo dica il governo che finchè non passa bisogna stare all'erta? Io non mi butto dalla finestra, anche se non c'è alcun DPCM che me lo vieta. Mi paiono tutti pazzi. Mah!

Gaetano il Siciliano

Lettera 11

Ma quanti commercianti in rivolta che fremono per riaprire l'attività!!! Ma riposatevi visto che tanto non guadagnate! Bar, tassisti, lavanderie, gioiellieri, parrucchieri.....e tanti altri......ma le avete presenti le vostre dichiarazioni fiscali degli ultimi facciamo 20 anni?

Cosa frignate che vi conviene il sussidio?

Annalisa

Lettera 12

PIERPAOLO SILERI ROBERTO SPERANZA

Caro Dago, coronavirus, chi entrerà in Basilicata "da fuori regione" dovrà sottoporsi al tampone. Speriamo che la notizia non si diffonda in Africa. Altrimenti oltre alla fuga da guerre, fame e povertà, i migranti avranno un'altra scusa per venire in Italia.

Sasha

Lettera 13

Caro Dago, la cosa peggiore è che il PdC Conte e il Ministro Speranza dichiarino che rifarebbero esattamente tutto quello che hanno fatto. Quindi, riassumendo, tenendo segrete le carte suall gravità della situazione, pararsi il sedere ordinando ogni strumento di tutela a Palazzo Chigi e abbandonando Medici e personale sanitario al proprio destino, bloccare l'economia per 3 mesi, non vere ancora deciso come debba essere la Fase 2, non prendere esempio dai Paesi che si sono mossi meglio di noi. Per la serie: soltanto i cretini non cambiano mai idea.

Saluti

M. De Sanctis

carola rackete

Lettera 14

Caro Dago, tre ragazzi di destra multati per violazione delle norme anti Covid mentre depongono fiori nel luogo in cui 45 anni fa Avanguardia Operaia uccise a sprangate Sergio Ramelli. Trenta, trecento, tremila manifestanti liberi di scorrazzare il 25 aprile lungo lo Stivale nella totale afasìa-atonìa delle autorità preposte. Cerca le differenze. Ma se le trovi, tacile, che Casalino ti ascolta.

Giorgio Colomba

Lettera 15

Caro Dago, Covid-19, Conte: "Enti locali non possono allentare restrizioni, è illegittimo". Ma certo, potrebbe farlo solo Carola Rackete.

Gripp

Lettera 16

Caro Dago, leggo oggi sul tuo fantastico sito a proposito di covid19

1. I raggi ultravioletti potrebbero funzionare contro il virus;

2. In Africa la pandemia non sfonda.

Mi chiedo se, in realtà, non possa essere una sola (positiva) notizia.

Grazie, buon lavoro.

Paolo Montagnese

il videomessaggio di giuseppe conte sul coronavirus 3

Lettera 17

Caro Dago, l'Oms riunirà giovedì il suo comitato d'emergenza per fare il punto sulla pandemia di coronavirus. Un annuncio che fa tremare i polsi. Chissà che panzane filocinesi tireranno fuori.

Mauro Soffianopulo

Lettera 18

Caro Dago, Covid-19 Fase 2, pare che prima di iniziare a mangiare al ristorante sarà necessario adempiere ad una lista talmente lunga di norme per la sicurezza sanitaria da obbligare gli avventori che volessero tentare l'impresa a prendersi un giorno di ferie dal lavoro.

Rob Perini

Lettera 19

cane coronavirus 9

Dago darling, nelle mail di una recente Posta, un dagonauta ha citato brevemente il film "Signore e signori" di Pietro Germi del 1965. Un assoluto capolavoro che ormai conosco a memoria grazie a ReteCapri che lo propone spesso (senza Pub!). Pochi grandi nomi tra gli attori (Virna Lisi e Gastone Moschin), ma tutti bravissimi. Perfetti la ricca devota e "dama della carità" Olga Villi e il suo aiutante don Schiavon. Cosa non era l'Italia di quegli anni! Eppure ci si lamentava tanto anche allora e si davano tante colpe (che ora potrebbero essere giudicate meriti) alla DC. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 20

Caro Dago, sfido chiunque non sia pelato ad affermare che il proprio parrucchiere/barbiere gli rilascia regolare ricevuta fiscale. Il mio, in 10 anni, non ne ha fatta una e forse non ha neanche il relativo blocchetto. Quante decine di migliaia di tasse hanno risparmiato costoro soltanto nell’ultimo lustro? E di quanti servizi pubblici pagati da noi fregnoni (strade, trasporti, forze dell’ordine, ospedali, assistenza sanitaria) hanno usufruito a sbafo? Ora per due mesi che non incassano rischiano di andare falliti? E le tasse non pagate dove le hanno imbertate?

coronavirus 4

Un minimo di decenza, please, non guasterebbe.

Qui Sapon

Lettera 21

Caro Dago,

Il Presidente del Consiglio evoca, in caso di riapertura della società un "bazooka" di malati in terapia intensiva, circa 154.000. La cifra è talmente campata in aria, sia scientificamente che statisticamente che mostra come serve solo a Conte per giustificare uno stato di emergenza assoluto, al fine principale di mantenersi ancora un pò in sella, cosa in tempi normali evidentemente ormai impossibile.

L'immagine di Mattarella solo all'altare della Patria, va ben letta. Un potere ormai solo e distaccato completamente da una popolo (non certo per il lockdown) che non riesce proprio più da tempo a seguire le Istituzioni e il pessimo uso delle loro funzioni. Basti pensare alla promessa a caldo dei 400 miliardi dell'Avvocato del popolo, per superare il momento "particolare". Ma ciò è tragicamente ininfluente nelle fu democrazie.

PAPA BERGOGLIO E GIUSEPPE CONTE

SDM

Lettera 22

Devo farmi forza, ma tanta, perchè tornare a scrivere qui mi costa fatica. Durante il periodo pasquale non ho guardato per evitare di insozzarmi l'anima con i soliti servizi sporchi di questo sito. Ho ripreso da un paio di settimane ma la minestra è sempre la stessa con volgarità e sozzerie varie. Non volevo più scrivere nonostante le infinite cose da dire. Oggi però non riesco più a trattenermi, non posso più tacere. Mi rivolgo al Papa che, temo, potrebbe trovarsi in una fase critica a livello personale, e non sarebbe strano data anche la sua età.

MI sorge insomma più di un dubbio sulla coerenza di quello che dice da una settimana all'altra. Premesso che il Papa è sempre il Papa per me cattolico, e ricordo al riguardo quanti Papi nella storia abbiano vissuto personalmente non in linea con la Dottrina Cattolica, pur rimanendo però saldi nel parlare della Fede, per la quale ogni Papa è immune da errori.

PAPA BERGOGLIO NELLA SALA DEL CONCISTORO CON I VESCOVI

Per la Fede, però, non per il resto. Per il resto è uomo, migliore infinitamente di me, ma sempre uomo però. E così quando durante la Santa Messa mattutina si mette a parlare di politica italica - sul resto, ossia aiuti ai poveri, favorire tutti evitando gli scarti, etc., etc. nulla da eccepire - ecco che il suo intervento non pare più ispirato dall'Alto ma dal basso, Da quel basso che magari lo circonda e lo circuisce, perchè altrimenti non si spiegano le recenti ultime esternazioni papali su alcuni temi specifici.

Prendiamo il discorso in di pochi giorni fa in cui diceva a chiare lettere che:" la familiarità dei cristiani con il Signore è sempre comunitaria, personale ma in comunità. Una familiarità senza comunità, senza la Chiesa, senza il suo popolo, senza i sacramenti (sottolineo senza sacramenti, ndr) è pericolosa e può diventare gnostica (non vuol dire ostica D'Agostino, ndr). In questa pandemia si comunica tramite i media ma non si sta insieme.

PAPA FRANCESCO A SAN MARCELLO AL CORSO

Dobbiamo uscire dal tunnel per tornare insieme, perchè altrimenti questa non è la Chiesa". Ipse dixit. Papa Franciscus dixit. Proprio così e tutti noi avevamo capito che c'era la necessità di ritrovarsi finalmente per celebrare la Santa Messa e officiare l'Eucarestia. Belle notizie, vangelo per dirla alla greca, parole sante. Tanto è vero che i prudentissimi Vescovi si sono finalmente svegliati dal letargo, mandando all'inferno quel cattocomunista trasformista di Conte che se l'è fatta subito addosso. Tutto bene quindi? Sembrava di sì finalmente e invece cosa succede? Ancora di mattina presto con il solito grugnetto e la voce stiracchiata il Papa fa un clamoroso dietrofront , Una vera e propria inversione a u, di quelle che ti cappotti e vai fuori strada.

Il Papa prega il Signore affinchè "dia al suo popolo la grazia della prudenza e dell'obbedienza alle disposizioni perchè la pandemia non torni." Qui sono rimasto basito e con me decine di milioni di persone: ma come è possibile? Si è passati dall'invocare il ritorno alle celebrazioni delle Sante Messe alla prosecuzione del loro bandire perchè questi delinquenti di tecnici ci dicono che andare a Messa presenta delle criticità ineliminabili, mentre invece andare in negozio o in tabaccheria è tutto ok. Ma stiamo scherzando?

PAPA FRANCESCO A PIEDI IN VIA DEL CORSO

Santo Padre cosa è successo? Cosa le ha fatto cambiare totalmente idea. Non saranno mica stati - come dicono tanti giornali - quei ruffiani che La circondano a cominciare dal tal Spadaro, vergognoso personaggio che fa politica anzichè fare il suo mestiere di prete serio? Oppure si è dimenticato delle attese dei fedeli? Oppure considera i Vescovi italiani poco attendibili? E ancora: perchè non ha difeso il parroco Don Lino Viola che ha visto profanata la celebrazione della Santa Messa da un nazista spudorato senza alcun rispetto per il Sacro (neanche i nazisti entravano in chiesa durante le funzioni)? Avrei tanto altro da dire ma devo fermarmi. Anche se ho visto che di recente il solito D'Agostino ha dato uno spazio doppio di questo ad un suo amico. Così va il mondo.

Luciano