Riceviamo e pubblichiamo:

cesare battisti in brasile

Lettera 1

Caro Dago, nel malaugurato caso che Lula venga rieletto presidente del Brasile,

non è che vorrà indietro Cesare Battisti?

Cari saluti:

Chips.

Lettera 2

Caro Dago, Salvini: "Draghi porti Biden a toni più morbidi". Ma cosa dice? Il nostro premier riceve le consegne ed esegue!

Bug

Lettera 3

SALVINI MELONI BERLUSCONI

Caro Dago, Berlusconi: "Non ci saranno nuove tasse sulla casa, battaglia vinta". Ah, bene. Aumenteranno le addizionali Irpef regionali e comunali?

Antonello Risorta

Lettera 4

Dopo anni di talk show possiamo affermare che anche la mamma degli opinionisti è sempre incinta.

S'ignoramia

Lettera 5

cesare battisti e mario draghi

Caro Dago, Metsola: "Ucraina vincerà, basta petrolio e gas dalla Russia". Ma che brava! Tanto all'Europarlamento riscaldamento e aria condizionata non mancheranno di sicuro!

Theo

Lettera 6

Caro Dago, Ucraina, una profuga si risveglia dal coma ascoltando i Maneskin... E come si fa a non svegliarsi sentendo quei "rumoracci"?

Jantra

volodymyr zelensky

Lettera 7

Caro Dago, M5s: "Finalmente meno vincoli per cessione crediti Superbonus". Cbe figura da banderuola per Draghi!

Pop Cop

Lettera 8

Dagovski polacco,

Stalin venne dopo Lenin. Sicuri che il successore di Putin sarà meglio (per noi)?

Aigor

Lettera 9

Caro Dago, dovresti consigliare di vedere l'ottimo Dropout anche al nostro Presidente del Consiglio. Repetita iuvant.

Sergio

bombe termobariche

Lettera 10

Caro Dago, il New York Times rivela che l'intelligence americana ha aiutato gli ucraini a localizzare e a uccidere i generali russi sui campi di battaglia e la Casa Bianca reagisce con durezza?

Ma dai, è un gioco delle parti, mica siamo nati ieri! È una messa in scena che tornerà utile un domani quale "prova" della libertà di informazione: "Negli Stati Uniti non è come in Russia: si possono scrivere cose sgradite al presidente!". Ma è solo un trucco, una manipolazione. Una cosa che serve ad abbindolare i polli. Tutto il mondo è paese: cosa si può e non si può dire lo decide sempre chi sta al potere. Che non sempre coincide con chi governa...

JOE BIDEN

Maury

Lettera 11

A taluni par si sia inceppata la puntina sul vinile. "Negoziati ostacolati dalla Nato" continuano a ripetere quelli che appoggiano gli aggressori che stanno bombardando un paese a tappeto, radendo al suolo intere città, stuprando e torturando donne e bambini. Cose turche mai sentite prima, ieri sera a Piazza Pulita da Formigli.

La Lucarelli, tuttologa inspiegabile che si pavoneggia metodicamente nei media, interrogata sul conflitto bellico accusa il presidente Zelensky, democraticamente eletto, di "Glam", e per non far scemare la finezza con una alitata, unge l'ingranaggio che fa saltare il modello occidentale con il grimaldello : " C'è questa caccia al giornalista filoputinano che francamente è nauseabonda".

volodymyr zelensky su time

Francamente ascoltare tutto cio in Tivù in un momento cosi drammatico per l'Ucraina, dopo tutte le nefandezze che sta compiendo Mad Vlad, è alquanto rivoltante. Un giudizio del genere e posto in questi termini è offensivo e eticamente da non proferire. Ma con chi ce l'avrebbe Lucarelli ?

Forse con Aldo Grasso, a cui diede del miserabile per aver "osato" criticarla dopo una sua risposta (Ulcera perenne da bacchettismo scolastico?) ad un utente per una lettera che la descriveva un mistero da 'Blu Notte'? Ah saperlo.... Altro che Lavrov, ho come l'impressione che per controbilanciare l'intervista, non avrebbe alcun problema a dare la parola ai fantasmi di Heichmann & Himmler, e se potesse organizzerebbe una seduta spiritica financo con il dottor Goebbels.

Impeto Grif

Lettera 12

alina kabaeva

Caro Dago, Ucraina, anche la fidanzata di Putin nel mirino delle sanzioni Ue. Le impediranno di acquistare ombretto e rossetto? 223 bambini morti nella guerra e l'Europa perde tempo con queste cazzate?

Diego Santini

Lettera 13

Caro Dago, Ursula von der Leyen: "Putin ha mobilitato le sue forze armate per cancellare l'Ucraina dalla mappa. Noi abbiamo mobilitato il nostro potere economico unico per difendere l'Ucraina". Con l'unico risultato che la crescita Europea si sta azzerando.

Mark Kogan

Lettera 14

La parrocchia party-giana dei Bertinotti & Santoro, fieri pacifisti che si rifanno alle posizione del Vaticano e si sono attaccati alla sottana del Pontefice... Ergo, ora che Putin ha dato picche a Francesco per parlare di 'Pace', dove si attaccheranno?

CHARLES KUPCHAN.

E coloro che, fino a ieri, si attaccavano alle tesi genetiche sulla modifica del Dna per sostenere le teorie di Lavrov su Hitler Ebreo, adesso che è stato smentito dallo stesso Mad Vlad, si attaccheranno tutti insieme allegramente al tram? Per non dire altro...

Impeto Grif

Lettera 15

dago,

trovo strano che personaggi scafati come Kupchan insistano nel definire ambigua la politica di Biden. a me pare che l'orientamento anglo-americano, la spaccatura con l'Europa e la volontà di ridimensionare la Russia per litigare semmai con la Cina siano scelte chiarissime (preoccupanti forse, ma non ambigue).

ALINA KABAEVA AL FESTIVAL A LEI DEDICATO

Mi torna in mente un personaggio a te caro, il Presidente Cossiga, che a suo modo diceva verità tremende e scomode, chiare ma difficili da accettare, e forse ci restava male quando molti facevano finta di non capire o proprio non ci arrivavano. la verità è spesso cruda e lo scenario del secolo 21 è questo. e tanti auguri a chi cerca l'Europa.

Rob

Lettera 16

Caro Dago, il bonus da 200 euro per girarlo ai profughi ucraini?

Nino

Lettera 17

Dago Lupacchiotto,

il miglior commento del post partita della Maggica contro il Leicester ? Quello della "famiglia" Friedkin, zero parole - altri 20 milioni nelle casse della società - 161 biglietti per Tirana a favore dei Lupi che andarono a Bodo il giorno della sconfitta per 6 a 1. Da qui il vero senso del commento del il mister " siamo una famiglia ". Saluti a Mughini.

vip roma foto mezzelani gmt096

peprig

Lettera 18

Caro Dago, la presidente Metsola: "Putin sbaglia se crede che l'Unione europea sia debole". Vero. È priva di spina dorsale al rimorchio di Biden.

Furio Panetta

Lettera 19

Caro Dago, Onu: "In Ucraina rapite 180 persone dalle truppe russe". Peggio di Salvini coi migranti!

Ranio

tammy abraham foto mezzelani gmt033

Lettera 20

Caro Dago, il ministero degli Esteri russo: "La Russia non ha alcuna intenzione di impiegare armi nucleari nella sua operazione speciale in Ucraina". Un'informazione preziosa. Quindi potrebbe utilizzarle ovunque tranne che in Ucraina?

Cocit

Lettera 21

Caro Dago, Ucraina, il segretario Onu Guterres: "E' giunto il momento di unirsi e porre fine a questa guerra". Ha detto "guerra" per smarcarsi da tutti quelli che la definiscono "aggressione dei russi"?

Maxi

alina kabaeva

Lettera 22

Caro Dago, Ucraina, l'arcivescovo Bruno Forte: "Puntare solo sulle armi non può essere la soluzione. Però non si può negare agli ucraini il diritto di difendersi". E allora non si può negarlo nemmeno ai russi se, come ha detto Papa Francesco, "la Nato è andata ad abbaiare alle porte di Mosca"!

Marino Pascolo

Lettera 23

A Dagospia.

Strana guerra in Ucraina. E' la prima volta nella storia che si narra che i soldati morti sono solo quelli dell'Attaccante, mentre, al contrario, si descrive che l'Attaccato subisce solo ed esclusivamente la morte dei cittadini civili e i danni fisici sul suo territorio.

manuel valls

Altra stranezza sembra essere il fatto che l'Attaccante appare in continuo logoramento, mentre l'Attaccato figura essere in continuo rafforzamento. Se fosse così fra poco le parti dovrebbero invertirsi e l'Ucraina potrebbe riprendersi tutti i territori perduti dal 2014 a oggi e addirittura arrivare anche a liberare la Russia dalla dittatura di Putin. E' il "metaverso" di Zuckerberg diventato realtà per i Media occidentali e in particolare per quelli italiani.

Francisco o primeiro.

Lettera 24

Dago darling, quando si dice i giri da valzer. Manuel Valls, già primo ministro francese (PS), poi politicante a Barcellona (non so se come catalano o spagnolo), poi tante altre cose, sembra che ora si voglia condidare col partito di Macron alle prossime legislative francesi nei collegi dove votano i francesi residenti in Spagna, Portogallo, Andorra e Monaco. E peccato che a Gibilterra, terra solidamente britannica, non votino. Ossequi

Natalie Paav

vladimir putin alina kabaeva

Lettera 25

Caro Dago,

Grazie per avere dato spazio al bellissimo articolo di Luca Beatrice che dice la verita' su una Biennale ormai trasformata in una pretenziosa mostra missionaria e sulla serata dei David di Donatello ,una fiera di paese perfino negli abbigliamenti sottotono delle bellezze presenti che facevano tanto casalinghe abbigliate col vestito "buono" ,se si confrontano con la rutilante volgarità ' creativa della serata del Met.

Un po' esagerato mi sembra,se posso osare una critica ,lo spazio dato alle attivita' di sollazzo intimo di personaggi dello spettacolo,manco avessero inventato loro questi passatempi: basta andare in uno zoo qualsiasi e mettersi davanti alla gabbia delle scimmie,che lo fanno in pubblico e a ripetizione.

Con l' epico scazzo Sgarbi-Mughini si incorona la TV italiana come il peggior spettacolo del mondo.

rissa tra mughini e sgarbi al costanzo show 9

Giovanna Maldasia

Lettera 26

Caro Dago,

Alessandro Orsini: "Ogni volta che sento un Paese che vuole entrare nella Nato, soprattutto se è vicino ai confini della Russia, io piango".

Parafrasando: "Ogni volta che sento un professore che è libero di (stra)parlare perché vive in un paese aderente alla Nato, soprattutto se gli piacerebbe vivere dentro i confini della Russia, io piango".

luca beatrice

Gualtiero Bianco

alina kabaeva