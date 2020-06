POSTA! - STATI GENERALI. APPELLI D’AMORE ALLE BANCHE E A INVESTIRE NELLA BELLEZZA. CI MANCA IL “FARE SISTEMA” DI MONTEPREZZEMOLO E SEMO SALVI - LA PORNOSTAR VALENTINA NAPPI MINACCIA DI ENTRARE IN POLITICA. GRANDE PREOCCUPAZIONE. DOVESSE DIVENTARE MINISTRA DI QUANTI "SOTTO-SEGRETARI" AVREBBE BISOGNO?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Ue, Recovery Fund, vertice europeo straordinario il 17-18 luglio a Bruxelles. Non era meglio aspettare settembre col fresco? Tanto comunque non decideranno nulla e saranno costretti a rinviare.

Lidiano Pretto

Lettera 2

Dagovski,

Stati Generali. Appelli d’amore alle banche e a investire nella bellezza. Ci manca il “fare sistema” di Monte(prez)zemolo e semo salvi.

Aigor

Lettera 3

Caro Dago, il premier Conte: "Abbassare l'Iva in modo da di avere , come dicono gli inglesi, un effetto boost". Attenzione però. Perché poi chi abbassa il boost lo piglia nel cul.

Casty

Lettera 4

Caro Dago, a che cosa serve dormire? "A questa domanda la scienza non è ancora in grado di rispondere del tutto", dice Piero Angela. Ecco è meglio se non dà proprio nessuna risposta, visto il penoso spettacolo degli scienziati sul coronavirus.

P.F.V.

Lettera 5

Caro Dago, scuola, allarme dei presidi: "Il 40% delle aule non sono pronte al distanziamento sociale". Ma mancano 3 mesi. Coi tempi di reazione del Governo giallo-rosso sicuramente a settembre sarà tutto sistemato.

Di Pasquale

Lettera 6

Caro Dago, la pornostar Valentina Nappi minaccia di entrare in politica. Grande preoccupazione. Dovesse diventare ministra di quanti "sotto-segretari" avrebbe bisogno?

John Doe Junior

Lettera 7

Caro Dago, revisione dei decreti Sicurezza, i 5 Stelle passano dal "no" al "rinvio a settembre". Ormai i grillini appartengono a pieno titolo all'ordine degli invertebrati. Non c'è cosa su cui non siano disponibili a cambiare idea pur di mantenere la poltrona.

Maxi

Lettera 8

Smart working: meno spostamenti, spese, traffico, inquinamento, congestione sui mezzi pubblici. Piu' tempo per sè stessi, forse piu' serenità sul lavoro, magari piu' produttività. Il sindaco di Milano Sala è contrario. Ovviamente, mi è subito venuto spontaneo.

BLUE NOTE

Lettera 9

Caro Dago, Napoli, ragazzina dodicenne bullizzata sui social perché obesa. Chi lo va a spiegare ora a Lewis Hamilton che a essere bullizzati non sono solo i bimbi neri, ma anche quelli troppo magri, troppo grassi, troppo alti, troppo bassi, con gli occhiali, le orecchie a sventola o qualche altro difettuccio che li renda diversi dalla massa?

Federico

Lettera 10

Caro Dago, ma i "decapitatori" delle statue di Colombo, a Boston e altrove nell'Est statunitense, non lo trovano su Wikipedia che sono il segno di pacificazione dopo i linciaggi degli italiani di fine '800 inizi '900 e non la celebrazione del navigatore per sé? Non c'è bisogno nemmeno di alzare gli occhi dallo smartphone, basta accendere il cervello. Tuo Gente Deborgata

Lettera 11

Caro Dago, Conte: "Ho scelto Casalino dopo aver parlato con lui". È vero il contrario. L'ex concorrente del Grande Fratello gli è stato appiccicato addosso affinché gli suggerisse quel che doveva dire in ogni occasione. Che poi le cose siano cambiate in corso d'opera e Di Maio sia rimasto fregato è un altro discorso. Giggino è famoso per non azzeccarne una.

Achille Gambini

Lettera 12

Caro Dago, l'ottima MGM se la prende con le serie USA che, in nome del.politically correct, fanno interpretare Achille, Enea ed innumerevoli altri personaggi della storia e del mito europei da attori neri. Ma così gli americani non fanno altro che quello che hanno sempre fatto, cioè rappresentare il passato in base alla immagine che hanno di se stessi in un dato momento: e quindi, se ieri avevamo improbabili Achilli (e Gesù Cristi) biondi, con gli occhi azzurri e la pelle chiarissima, oggi li abbiamo (anche) neri.

Storia e mito, insomma, vengono di volta in volta riplasmati sul modello etnico degli USA contemporanei. In quanto al Machiavelli nero della BBC, per la cronaca un personaggio di colore, nella Firenze del Rinascimento, vi fu: non il Segretario, ovviamente, ma il duca Alessandro de' Medici, figlio di un nipote del Magnifico e di una mulatta, ammazzato nel 1537 dal cugino Lorenzaccio, evidentemente un bieco razzista.

Federico Barbarossa

Lettera 13

Sulla storia delle statue da abbattere il DagoSatan si è sbizzarrito in una serie di elucubrazioni mentali così contorte da far invidia al suo ridicolo reticolo di tatuaggi! Ma che credibilità può avere l’analisi di un personaggio del genere che da anni inquina con la sua vetrina pornografica? E quale consistenza può avere il suo ragionamento in generale, in particolare la’ dove dice che ogni religione ha cancellato quella precedente: ma dove?

Ma quando? Sono stati cancellati riti, liturgie, statue, monumenti che onoravano dei pagani, sostituiti con la forza da altri dei, quelli dei nuovi dominatori. Ma come si fa a fare di tutta un’erba un fascio tanto per farsi considerare un intellettuale quando oggi come oggi se uno va in Sicilia nella valle dei Templi ( sai dov’è DagoSatan?) può ammirare appunto vestigia “religiose” praticamente intatte e magnifiche risalenti a 3000( tremila) anni fa ? Che cazzo scrivi di religione D’Agostino quando parli dei luterani ?

Ma quali iconoclasti? Era in corso una disputa scismatica tra cattolici e luterani su alcuni punti della Dottrina: siccome c’era odio tra gli uni e gli altri per via di interessi economici più che religiosi ( acquisto indulgenze, proprietà fondiarie dei conventi etc) i Lanzi hanno pensato bene di saccheggiare Roma e fare sfregio mica per motivi religiosi, tanto più caro il mio ignorantone, che facevano parte dell’esercito imperiale del cattolicissimo Carlo V: lo sapevi ?

Mah! Insomma la tua disamina è solo una pretenziosa cazzata per esaltare un fenomeno ideologico studiato a tavolino e propagato in tutto il mondo, appunto questo sinistro Black lives Matter, e porlo addirittura al livello di una nuova religione che si imporrebbe sulla precedente! Quale? In realtà si tratta solo appunto di un movimento politico, altro che religioso, manovrato ad arte, che punta a distruggere Trump e quelli che la pensano come lui, ossia i bianchi che pur avendo fatto errori su errori hanno fatto avanzare il progresso nel mondo, di cui adesso possono usufruire tutti.

Ci sarebbe da scrivere un libro per confutare le tue tesi, ma mi basta dire qui che questa “moda” indotta dall’omicidio di Floyd è una sporca manovra che trova in Italia i soliti paraculi sinistrati favorevoli, a dimostrazione che di schifosa fuffa ideologica di tratta. E basta! Vedere una Boldrini che si inginocchia in Parlamento quasi a dire che siamo tutti razzisti e colpevoli dei mali Usa grida vendetta. Merita un solenne calcio in culo che la porti a vivere in Usa e in ogni caso fuori dall’Italia per sempre. Ultima cosa: sono d’accordo per una legge che punisca gli “iconoclasti” a qualsiasi titolo. Senza se e senza ma.

Luciano