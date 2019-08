POSTA! - TEMPI CUPI PER I 5 STELLE. AL GOVERNO CON LA LEGA HANNO PERSO GLI ELETTORI DI DESTRA CHE HANNO SCOPERTO CHE LA LEGA FA POLITICHE DI DESTRA IN MODO MOLTO PIÙ CONVINTO, AL GOVERNO COL PD PERDERANNO GLI ELETTORI DI SINISTRA CHE SCOPRIRANNO CHE IL PD FARÀ POLITICHE DI SINISTRA IN MODO MOLTO PIÙ CONVINTO. BEI TEMPI QUELLI IN CUI MANDAVANO TUTTI A FAN**LO DALLE PIAZZE, E GLI ELETTORI LI VOTAVANO PERCHÉ…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

protestehong kong

Caro Dago, proteste contro Pechino. Com'è che se a Hong Kong chiudono l'aeroporto, a livello internazionale nessuno dice nulla, mentre se noi chiudiamo i porti, tutti si lamentano?

Bug

Lettera 2

Caro Dago, Renzi vuol chiamare il suo movimento: Azione Civile. Ma con tutti gli incazzati per Banca Etruria, non era meglio chiamarlo: Azione Penale?

(Giallux)

Lettera 3

dott. Berlusconi lei non vuole veti ed ha ragione ma dovrebbe aver il buonsenso di mettere in panchina le sue amazzoni almeno per una legislatura oltre a qualche deputato di lungo corso.

fine messaggio

bill clinton jeffrey epstein

giuseppem

Lettera 4

Caro Dago, caso Epstein, New York Post: "Si è impiccato con il lenzuolo della brandina in cella". Chi l'avrebbe mai detto. Si pensava gli fosse stata recapitata pezzo per pezzo una forca componibile.

Tas

Lettera 5

Di Maio dice che nessuno dei 5Stelle vuole sedersi al tavolo con Renzi? Allora possiamo stare sicuri che si siederanno tutti buoni buoni e accoglieranno ogni proposta del loro, tanto odiato nel passato, Renzi.

Francesca

Lettera 6

Caro Dago, Renzi: "Grillo mi chiama 'avvoltoio'. Un onore essere insultati da lui". E chissà che onore essere bocciati dagli italiani al referendum...

ocean viking la nuova nave di sos mediterranee medici senza frontiere

Flavio

Lettera 7

Caro Dago, tra Open Arms e Ocean Viking vi sono 507 migranti al largo di Lampedusa in attesa di un porto sicuro. Un dono di Dio. Cinque Stelle e Pd si sbrighino a formare un nuovo governo così potranno dimostrare sin da subito di non essere inumani come Salvini.

Samo Borzek

Lettera 8

Caro Dago, picchiati e insultati perché gay. È quanto è successo a Luca, 25enne della provincia di Milano, e Andrea, 19 anni, di Vercelli. I due giovani erano in vacanza a Valencia quando sono stati aggrediti fuori da una discoteca. Vanno a fare i gay orgogliosi nella tollerante Spagna di Pedro Sánchez e questo è il risultato. Ma fate le vacanze in Italia!

vecchioni

Gaetano Lulli

Lettera 9

Caro Dago, durante un concerto ad Ovindoli, in provincia dell'Aquila, Roberto Vecchioni improvvisa un discorso pro migranti e canta "Bella ciao". Ma s'è montato la testa? Crede d'essere Richard Gere? Suvvia, non ha né la statura intellettuale né il carisma.

Stef

Lettera 10

Caro Dago, a Milano una donna è stata gravemente ferita con un coccio di bottiglia da un 31enne del Bangladesh in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno. Chissà se ora la vittima riceverà la visita di Richard Gere - in vacanza in questi giorni in Italia - o se l'attore è interessato soltanto alla vite umane extraeuropee.

Pino Valle

Lettera 11

renzi di maio

Caro Dago, Di Maio: "Mai un tavolo con Renzi". Come quando disse "Mai con la Lega" e poi ci fece il governo?

Fabrizio Mayer

Lettera 12

Caro Dago, secondo il New York Times, Jeffrey Epstein - che si sarebbe tolto la vita impiccandosi - fu lasciato da solo in cella senza controlli per ore. Vabbè, ma anche i prigionieri hanno diritto alla privacy o per loro i diritti, sempre invocati per i migranti, non valgono e devono essere trattati come animali?

Mark Kogan

Lettera 13

LUIGI DI MAIO MATTEO RENZI

Caro Dago, Genova. Un anno dopo conclusa la demolizione del ponte Morandi. Ma a sentire i vari Di Maio e Toninelli, poche ore dopo la tragedia, a quest'ora il nuovo ponte non avrebbe dovuto essere già bello e ricostruito coi Benetton privati della concessione? Parole, parole, parole...

Cocit

Lettera 14

Caro Dago, due giovani gay italiani sono stati aggrediti all'uscita di una discoteca di Valencia in Spagna. Ora il Gay Centre chiede l'intervento della Farnesina. Mossa azzeccatissima. Gentilomi, Alfano, Moavero Milanesi. Negli ultimi governi agli Esteri abbiamo avuto dei veri e propri mastini. Il caso Regeni docet.

Ulisse Greco

Lettera 15

enzo moavero milanesi 1

Dago darling, l'Argentina é uno dei misteri più blindati del mondo. Potenzialmente uno dei paesi più ricchi del mondo, d'ogni tanto cade di brutto (e i mercati tremano o bruciano miliardi di dollari!) e diventa un paese poverissimo. Nonostante non sia un paese del terzo o del quarto mondo. Anzi é un vastissimo pezzo d'Europa ispano-italiano trasferito nell'emisfero sud. Adesso gli "esperti" dei miei stivali ci spiegheranno che l'attuale crollo é dovuto a questo o a quello (magari daranno la colpa alla Russia o un "cattivissimo" vicino come Bolsonaro!), come ce l'avevano già spiegato tante altre volte. Speriamo che almeno ora, il tuo dirimpettaio argentino d'OltreTevere, che finora si é dimenticato di lei, se ne ricordi e vada a consolarla con la sua misericordia e le sue buone parole. Magari anche "accoglienza" per riempire i suoi quasi 3 milioni di km quadrati di terre ora quasi vuoti. Ossequi Natalie Paav

Lettera 16

alberto fernandez cristina kirchner

Gentil Dago, tempi cupi per i 5 stelle. Al governo con la Lega hanno perso gli elettori di destra che hanno scoperto che la Lega fa politiche di destra in modo molto più convinto, al governo col PD perderanno gli elettori di sinistra che scopriranno che il PD farà politiche di sinistra in modo molto più convinto..... siamo al classico caso del "come la metti la metti male"! Bei tempi quelli in cui mandavano tutti a fa*lo dalle piazze, e gli elettori li votavano perché erano quelli che mandavano a fa*lo tutti nella maniera più sonora...... Oggi sono rimasti con la grisaglia di Conte , tra tutte le disponibili di sicuro la meno convincente!

cordiali saluti

gioR

Lettera 17

Sai, preclaro, perché Salvini ha fatto il classico passò più lungo della gamba? Perché ha pensato di aver a che fare con Zingaretti, Di Maio, Toninelli, Morani e compagnia bella, senza considerare che dietro ci sono menti vere, che nell’ombra uno come lui se lo pappano come appetizer...

Giuseppe Tubi