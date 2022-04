https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/si-tuffa-nuda-nella-fontana-arriva-il-bagnino-riveraider_77500.shtml

Da www.liberoquotidiano.it

TURISTA AMERICANA SI FA IL BAGNO NUDA NELLA FONTANA DI PIAZZA TESTACCIO

Siamo a Striscia la Notizia, il tg satirico in onda su Canale 5 e condotto dalla coppia composta da Michelle Hunziker e Gerry Scotti. E nella puntata in onda giovedì 28 aprile, un servizio è dedicato a un caso peculiare che risale a qualche giorno fa. Di che si parla? Presto detto: di una bella, giovane e avvenente turista americana che come se nulla fosse ha fatto il bagno completamente nuda nella fontana di piazza Testaccio, a Roma, il tutto dopo aver sfilato ovviamente senza veli nella medesima piazza.

TURISTA AMERICANA SI FA IL BAGNO NUDA NELLA FONTANA DI PIAZZA TESTACCIO

Ad occuparsi della vicenda, ecco l'inviato Andrea Rivera, nella versione "Andrea Riveraider". Ad introdurre il servizio la Hunziker: "Oggi Andrea consegna una notizia un po' scabrosa", spiega la conduttrice (la gag, infatti, prevede un Rivera nei panni del raider). "Ci stanno i turisti che fanno il bagno, ma dentro alle fontane". E completamente nudi.

TURISTA AMERICANA SI FA IL BAGNO NUDA NELLA FONTANA DI PIAZZA TESTACCIO

Dunque nel servizio viene riproposto il video dell'americana senza veli che si tuffa nella fontana. E si sentono le voci fuori campo delle abitanti del quartiere. "Ma è nuda? Tutta nuda? Mamma mia, ma la gente sta fuori di testa proprio". Per inciso, la performance della ragazza è stata interrotta dall'intervento della polizia. Quindi ecco che Rivera si spende in una serie di interviste a tratti surreali. "Ma voi non avete mai fatto il bagno ignude dentro alla fontana? Dite la verità...". E la signora, clamorosamente, risponde: "Nuda no, ma con i vestiti trasparenti sì". Sarà un vizio?

TURISTA AMERICANA SI FA IL BAGNO NUDA NELLA FONTANA DI PIAZZA TESTACCIO