8 dic 2020 15:02

LA PRECISAZIONE DEL VATICANISTA DEL TG1 IGNAZIO INGRAO: "NEL SERVIZIO ANDATO IN ONDA NELL’EDIZIONE DELLE 8 NON SI DICEVA AFFATTO CHE PAPA FRANCESCO NON SI SAREBBE RECATO IN PIAZZA DI SPAGNA" - DAGO-RISPOSTA: PUÒ GIRARE LA FRITTATA COME VUOLE, MA NEL LANCIO DEL SERVIZIO LA CONDUTTRICE ADRIANA PANNITTERI HA DETTO: "A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID PAPA FRANCESCO NON SI RECHERÀ A PIAZZA DI SPAGNA" E NEL SERVIZIO LUI DICE: "HA DOVUTO RINUNCIARE AL TRADIZIONALE ATTO DI VENERAZIONE ALLA MADONNA IN PIAZZA DI SPAGNA A ROMA PER EVITARE ASSEMBRAMENTI". INOLTRE NEL PEZZO NON CI SONO IMMAGINI DEL TG1. ALMENO, NON DI QUEST'ANNO... – IL VIDEO