"Non so se mi spiego". Poche parole, quasi strano per lui, ma a parlare è l'immagine che Enrico Mentana pubblica su Instagram: il direttore del Tg La7 si è fatto immortalare mentre conduce il telegiornale e ai suoi piedi, sotto la scrivania, ci sono i suoi due cani Nina e Bice.

In un altro post l'immagine viene zoomata e si possono vedere meglio le due femmine di Cavalier King che Francesca Fagnani, conduttrice de "Belve" e compagna di Mentana, ha portato nella vita del direttore.

In un’intervista rilasciata al settimanale Visto, infatti, Francesca Fagnani ha raccontato: “Io ho sempre avuto cani e da un po’ parlavamo di prenderne uno. Quando è arrivata siamo impazziti entrambi, ma Enrico soprattutto. In effetti Nina è dolce e lui non ha il coraggio di lasciarla da sola quando esce di casa dopo di me. Così la porta con lui e io devo andare a recuperarla» […]

I CANI DI ENRICO MENTANA NEGLI STUDI DE LA7

Tanti, tantissimi i commenti sotto quelle due immagini. Fra i primi a intervenire Urbano Cairo, proprietario ed editore di La7, che scrive: "Il notevole sarà quando faranno loro il tg... a 2 voci" seguito da due smile sorridenti. [...]

C'è poi chi lo invidia come Stefania Cavallaro, conduttrice sulle reti Mediaset, che commenta: "Anche iooooo voglio portarlo in onda ! Ma la mia è un po’ più ingombrante.. e nell’ordine svuoterebbe la mensa, il bar e tutte le macchinette di Cologno...". […]

