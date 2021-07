PRIMA NOMINATION AGLI EMMY PER UN'ATTRICE TRANS - LA STAR DI "POSE" MJ RODRIGUEZ IN LISTA PER IL PREMIO COME ATTRICE PROTAGONISTA - LA TERZA E ULTIMA STAGIONE DELLA SERIE TV HA OTTENUTO NOVE CANDIDATURE - QUANDO A GIUGNO SI SONO APERTE LE VOTAZIONI, GLI ATTIVISTI LGBTQ+ HANNO INVIATO UNA LETTERA AI GIURATI: "IN QUESTA STAGIONE GLI ELETTORI DEGLI EMMY HANNO L'OPPORTUNITA' DI FARE LA STORIA"

La star di “Pose” Mj Rodriguez ha ricevuto una nomination agli Emmy Awards tra le attrici protagoniste, ed è così diventata la prima donna trans nella storia ad ottenere questo riconoscimento.

La Rodriguez – candidata a TVLine Dream Emmy 2021 – è stata premiata per il suo lavoro come madre di casa Blanca nella terza e ultima stagione del dramma FX.

L’ultima stagione di “Pose” ha ottenuto nove nomination. Nonostante nelle sue prime due stagioni “Pose” abbia ottenuto 11 nomination agli Emmy, a nessun trans del cast della serie era mai stato riconosciuta una nomination prima di quest'anno.

Nel giorno di apertura delle votazioni degli Emmy a giugno, gli attivisti di GLAAD hanno rilasciato una lettera aperta agli elettori degli Emmy esortandoli a dare a “Pose” ciò che gli è dovuto.

«In questa stagione televisiva gli elettori degli Emmy hanno l'opportunità di fare la storia, un'opportunità per celebrare un'intera comunità sottorappresentata che non è stata apprezzata per la sua visione artistica, creatività o i suoi contributi», si legge nella lettera. «Dalle trame meravigliosamente realizzate alle straordinarie performance del cast, “Pose” ha aperto nuove strade per l'inclusione dei transgender sia davanti che dietro la telecamera, lasciandosi alle spalle un'eredità che cambierà il futuro della rappresentazione trans in televisione. Nella sua ultima stagione, gli elettori della TV Academy devono ammettere l'importanza di raccontare e riconoscere una narrazione diversa, che include le esibizioni di persone trans di colore che sono state trascurate per troppo tempo».

Rodriguez è stata recentemente scelta per recitare al fianco di Maya Rudolph in una serie comica di prossima uscita, ancora senza titolo, per Apple TV+.

