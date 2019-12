LA PRIMA DELLA SCALA È STATA L'OPERA PIÙ VISTA NELLA STORIA DELLA TV ITALIANA - ASCOLTI DI IERI: ''PEZZI UNICI'' AL 20,1%, DISASTRO PER ''OLTRE LA SOGLIA'', FICTION DI CANALE5 SBALLOTTOLATA IN GIRO PER LA SETTIMANA (6,5%), DOPPIATA IN SHARE DALLE ''IENE'' (12%) - FAZIO (8,2-8,3%) - BOLOGNA-MILAN (5,3%) - GILETTI (5,7%) - GENTILI (4,4-3,8%) - AMADEUS (21,3%) - VENIER (19,3-19,7%) - FIALDINI (13,7%) - D'URSO (14%) - 'QUELLI CHE' (8,4%) - ANNUNZIATA (6,4%) - PARDO (7,7%) - 'DS' (7%)

1. È L'OPERA PIÙ VISTA DI SEMPRE NELLA STORIA DELLA TELEVISIONE ITALIANA

Laura Rio per "il Giornale"

La popolarità dell' opera, il maestoso impatto scenografico, la semplicità della lingua italiana, la diffusione capillare, l' uso di una tecnologia di trasmissione avanzata, la notorietà della protagonista Netrebko, e ovviamente la diretta sul primo canale, hanno portato la Tosca a essere l' opera più vista di sempre in televisione. Il capolavoro pucciniano ha raccolto su Raiuno 2 milioni 850 mila spettatori con uno share del 15 per cento. Molto se si pensa che è andata in onda dal pomeriggio tardi fino alle 21,30.

Tosca ha battuto così anche Madama Butterfly, la prima opera ad andare in diretta sul primo canale nel 2016 che pure era arrivata a 2 milioni 650 mila spettatori e il 13,5 per cento di share e dunque ha superato anche l' Andrea Chenier e Attila degli ultimi due anni. In passato la Prima della Scala era trasmessa da Rai5 con una media di ascolti tra l' 1 e il 2 per cento di share.

Anche la presentazione, con il volto popolare di Milly Carlucci e del direttore di RaiNews Antonio Di Bella, ha avuto un buon ascolto di quasi due milioni di spettatori.

Successo anche su Radio 3 e grandi apprezzamenti via social: sulla rete perdonano anche l' errore della Netrebko al termine del secondo atto.

Ovviamente tutti contenti, ai vertici della Scala e della Rai per il successo che, per un giorno, tiene lontano la tv di Stato dalle solite polemiche. «Il successo di ascolti è motivo di grande orgoglio per tutti coloro i quali hanno contribuito, nello spirito del vero servizio pubblico, a portare nelle case degli italiani il capolavoro di Puccini». Lo ha detto il direttore di Rai Cultura, Silvia Calandrelli, che ha seguito tutta l' operazione.

«Un ringraziamento particolare va al Teatro alla Scala, al suo Direttore Musicale Riccardo Chailly, al regista Davide Livermore, alle grandi voci dei protagonisti e alla regista televisiva Patrizia Carmine. Il mio grazie va anche a Raiuno, che ha condiviso con noi il progetto, e al Centro di Produzione TV di Milano».

Soddisfatto anche il presidente della Rai Marcello Foa e il sovrintendente Alexander Pereira: «L' opera - ha ricordato - è un elemento fondamentale dell' identità e della cultura di questo Paese che infatti risponde a un' offerta di qualità con numeri altrove impensabili. Il record di ascolti è il risultato di una straordinaria sinergia tra la Scala e la Rai, due grandi istituzioni che collaborano da oltre quarant' anni e che per il quarto anno hanno stretto ancora di più il loro legame con la trasmissione in diretta su Raiuno».

2. ASCOLTI TV | DOMENICA 8 DICEMBRE 2019. PEZZI UNICI 20.1%, DISASTRO OLTRE LA SOGLIA (6.5%). BENE LE IENE (12%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 8 dicembre 2019, su Rai1 la fiction Pezzi Unici ha conquistato 4.322.000 spettatori pari al 2o.1% di share. Su Canale 5 Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video 1.483.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Rai2 – dalle 21.07 alle 22.43 – Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 2.015.000 spettatori (8.2%) mentre – dalle 22.48 alle 23.41 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.553.000 spettatori (8.3%). Su Italia1 – dalle 21.31 all’1.01 – Le Iene Show ha intrattenuto 2.066.000 spettatori con il 12% di share (presentazione dalle 21.08 alle 21.31: 1.707.000 – 6.8%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 897.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%.

Su Rete4 The Nice Guys è stato visto da 674.000 spettatori con il 3.2% di share. Su La7 Non è L’Arena ha interessato 1.097.000 spettatori con il 5.7%. Su Tv8 (App)untamento per Natale è stato seguito da 376.000 spettatori con l’1.6% di share. Sul Nove Porgi l’Altra Guancia segna 463.000 spettatori (2%). Su Rai4 Ossessione Omicida segna 438.000 spettatori e l’1.8%. Su Paramount Network Anastasia ha raccolto 497.000 spettatori e il 2.1%. Su La5 Natale è Sempre Natale segna 494.000 spettatori e il 2%. Su Sky Uno Mix and Match – Il Guardarobe delle Meraviglie raccoglie 2.026 spettatori e lo 0.01%. Sui canali Sky Bologna-Milan ha ottenuto nel complesso 1.315.000 spettatori e il 5.3%.

Ascolti TV Access Prime Time

Il picco della giornata è di Amadeus con 6.376.000 spettatori alle 21.29 (share 25.13%).

Su Rai1 Mini Viva Raiplay raccoglie 4.677.000 spettatori con il 19.7%. I Soliti Ignoti ha raccolto 5.283.000 spettatori con il 21.3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.171.000 spettatori con il 13%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 1.243.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Un Giorno in Pretura ha interessato 887.000 spettatori pari al 3.6% di share. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.058.000 spettatori con il 4.4%, nella prima parte, e 960.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti segna 429.000 spettatori e l’1.8%. Sul Nove Camionisti in Trattoria 3 segna 344.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

Conto alla Rovescia non va oltre il 14.5%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.199.000 spettatori (17.9%) mentre L’Eredità ha ottenuto 4.388.000 spettatori (21.8%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia – Presentazione segna 2.087.000 spettatori (11.8%) mentre Conto alla Rovescia raccoglie 2.887.000 spettatori (14.5%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 1.128.000 spettatori (6.7%), nella prima parte, e 1.236.000 spettatori (6.4%), nella seconda parte. Che Tempo Che Farà segna 1.050.000 telespettatori (4.8%). Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 847.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Blob segna 796.000 spettatori con il 3.5%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 898.000 spettatori con il 4.2%. Su La7 L’Ispettore Barnaby ha appassionato 352.000 spettatori (share del 2%).

Daytime Mattina

Solo il 2% per I Viaggi del Cuore su Rete 4.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 323.000 spettatori con il 14.5%, nella presentazione, 752.000 spettatori con il 19.6% nella prima parte, e 1.769.000 spettatori con il 24.4% nella seconda parte. Paesi che Vai… segna 1.391.000 spettatori e il 17.6%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.429.000 spettatori pari ad uno share del 16.6%. La Santa Messa segna 1.608.000 spettatori con il 19.2%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.134.000 spettatori con il 18.4% e Predatori Letali raccoglie un ascolto di 561.000 telespettatori con il 7.1% di share. Su Rai2 TG2 Dossier ha tenuto compagnia a 177.000 spettatori (2.3%).

Su Italia1 Hart of Dixie segna 156.000 spettatori con il 2%, nel primo episodio, e 187.000 spettatori con il 2.4%, nel secondo episodio. Su Rai 3 Domenica Geo convince 446.000 spettatori con il 5.7% di share. L’Italia con Voi – Le Storie segna 404.000 spettatori e il 5.2%. Su Rete 4 I Viaggi del Cuore hanno interessato 151.000 spettatori (2%) mentre la Santa Messa ha coinvolto 656.000 spettatori (8.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 228.000 spettatori con il 4% di share. L’Ingrediente Perfetto ha interessato 128.000 spettatori e l’1.6%.

Daytime Mezzogiorno

Record per Linea Verde.

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 2.060.000 spettatori (20.2%). Linea Verde ha intrattenuto 3.222.000 spettatori (23.3%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 751.000 spettatori con l’8.6% e Melaverde 1.717.000 con il 14.7%. Su Rai2 In Viaggio con Marcello ha ottenuto 444.000 spettatori con il 5.1%. A seguire La Settimana Ventura conquista 475.000 spettatori con uno share del 4.1%. Su Italia1 Hart of Dixie segna il 2.3% con 201.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.121.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 Il Posto Giusto registra 257.000 spettatori con uno share dell’1.6%. Su Rete4 13 a Tavola ha fatto compagnia a 271.000 spettatori con l’1.8%. Su La7 Mica Pizzi e Fichi è stata la scelta di 113.000 spettatori con l’1.3% di share. L’Aria che Tira il Diario ha ottenuto 159.000 spettatori e l’1.2%.

Daytime Pomeriggio

Venier primeggia.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.997.000 spettatori pari ad uno share del 19.3%, nella prima parte, e 2.846.000 spettatori pari ad uno share del 19.7%, nella seconda parte. Dalle 15.42 alle 16.25, TG1: Omaggio di Sua Santità alla Statua dell’Immacolata ha raccolto 2.312.000 spettatori e il 16.6%. La terza parte di Domenica In ha raccolto 2.368.000 spettatori e il 16.8%.

Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.138.000 spettatori pari al 13.7%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.460.000 spettatori con il 14.7%. Beautiful ha raccolto 2.106.000 spettatori (13.1%). A seguire Una Vita ha interessato 1.746.000 spettatori (12%). Il Segreto ha appassionato 1.878.000 spettatori con il 13.4%. Domenica Live ha appassionato 2.138.000 spettatori con il 14% (L’Ultima Sorpresa: 1.912.000 – 11.3%). Su Rai2 Quelli Che ha convinto 1.028.000 spettatori (6.7%). Quelli che il Calcio segna l’8.4% con 1.177.000 spettatori. A Tutta Rete ha ottenuto 926.000 spettatori con il 6.3%.

Su Italia1 Training Day raccoglie 345.000 spettatori (3.6%), nel primo episodio, 322.000 spettatori (2.3%), nel secondo episodio, e 327.000 spettatori (2.4%), nel terzo episodio. Su Rai3 Mezz’ora in Più ha interessato 926.000 spettatori con il 6.4%. Kilimangiaro – Il Grande Viaggio ha ottenuto 772.000 spettatori con il 5.5% mentre Kilimangiaro ha ottenuto 1.374.000 spettatori con l’8.9%. Su Rete 4 Pensa in Grande ha registrato 236.000 spettatori con l’1.6%. Su La7 Non Guardarmi: Non ti Sento ha appassionato 319.000 spettatori (share del 2.2%).

Seconda Serata

Bassa L’Altra DS.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 874.000 spettatori pari ad uno share del 9.4%. Su Canale 5 Tiki Taka ha intrattenuto 544.000 spettatori con il 7.7% di share (Tiki Highlights: 852.000 – 6.1%). Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 649.000 spettatori (7%) mentre L’Altra DS ottiene 172.000 spettatori e il 3.9%. Su Italia1 il cartone animato I Griffin segna un netto di 531.000 ascoltatori con il 12.3% di share. Su Rai 3 Dottori in Corsia è visto da 609.000 spettatori (4.9%). Su Rete 4 Homeland Security è la scelta di 135.000 spettatori (1.9%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.324.000 (26%) – Billy 3.798.000 – 22.9%

Ore 20.00 5.026.000 (22.4%)

TG2

Ore 13.00 1.730.000 (11.3%)

Ore 20.30 1.757.000 (7.3%)

TG3

Ore 14.25 1.765.000 (11.3%)

Ore 19.00 1.907.000 (10.1%)

TG5

Ore 13.00 2.682.000 (17.2%)

Ore 20.00 3.982.000 (17.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.218.000 (9.5%)

Ore 18.30 1.067.000 (6.2%)

TG4

Ore 12.00 313.000 (2.9%)

Ore 18.55 611.000 (3.3%)

TGLA7

Ore 13.30 356.000 (3.2%)

Ore 20.00 966.000 (4.3%)