I PRIMI 60 ANNI DI TOMMY LEE E DEL SUO PISELLONE! - DAL VIDEO PORNO CON PAMELA ANDERSON, IL SESSO CON LE GROUPIE CON “CHICCHI D’UVA SPARATI DALLE VAGINE”, DUE VOLTE IN CARCERE E IL COLTELLO NELLA SCHIENA PRESO DA UNA EX - BARBARA COSTA: “IL BATTERISTA DEI MÖTLEY CRÜE, MASCHIONE SEX N' DRUGS N' ROCK, COL SUO PISELLONE STRATOSFERICO, CHE TUTTI ABBIAMO AMMIRATO E ANELATO NELLA FOTO UNCENSORED, MEMBRO DA NON DORMIRCI LA NOTTE, DIO SANTO SE NON È UN SOGNO QUEL PENE!”

Barbara Costa per Dagospia

tommy lee (4)

60 anni!!! Tanti auguri al caro Tommy Lee e al suo pisellone!!! 60 anni, stupefacente che li abbia – pisellone compreso – ben più che ci sia arrivato – pisellone compreso – e tutto intero o quasi: a giugno Tommy si è rotto 4 costole ruzzolando sulle scale di casa, ma Tommy non lo fermi, lui "funziona" nonostante tutto, e laggiù intendo... e chissà se allo stesso modo di quando di anni ne aveva di meno, Thomas Lee Bass, per tutti Tommy Lee, “caz*o di testa sottosviluppata, disadattato e scheletrico, e c’ho il naso storto”, il batterista dei Mötley Crüe, maschione sex n' drugs n' rock, col suo pisellone stratosferico, che tutti – sìììììì, tutti!!! – abbiamo su IG nella foto uncensored (ooops!) postata da Tommy ammirato e anelato e noi brave femmine attente confrontato, membro da non dormirci la notte, dio santo se non è un sogno quel pene per cui ora Tommy vuole 40 dollari al mese per "darcelo" su OnlyFans!

the decade that rocked ozzy osbourne tommy lee

Dici Tommy Lee e subito lo appiccichi a Pamela Anderson, a quel loro tape porno ancora sul web e video per cui Tommy Lee è stato contattato dal fu mito porno Ron Jeremy per iniziarla davvero, una carriera porno, accanto a quella di batterista rock! L’amore tra Tommy e Pamela Anderson è durato dal Capodanno 1995 al San Valentino 2000, più una ricaduta – e che botta!!! – dal 2008 al 2010.

tommy lee anni 80 (5)

Ma mica solo la Anderson ha potuto godere di una tale gloria penica: se Tommy Lee è prezioso superstite del rock il più decadente, e se per farglielo rizzare una tipa deve avere le tette grosse, rifatte o no non gli importa, basta che grosse siano… che poi 'sta storia della fissa di Tommy per le tettone cade sul suo primo matrimonio, quello con l’attrice Heather Locklear: una sventolona, donna che ne ha fatti palpitare, di peni, e una così, come l’ha conquistata Tommy Lee? Eh, gliel’ha presentata il suo commercialista, il cui fratello era il dentista di Heather (capito come vanno le cose, tra le colline di Hollywood?).

tommy lee (8)

E lo svalvolone Tommy, la prima volta che le ha telefonato, l’ha apostrofata col nome di un’altra!!! Un’altra bambolona… e Heather ci è uscita lo stesso, ma gliel’ha data dopo un mese! Ed è durato pochi secondi, mentre il loro matrimonio 7 anni, con zero tradimenti, eccetto le groupie a valanga sc*pate da lui, in tour “circhi sessuali malati”, con preliminari di “chicchi d’uva sparati dalle vagine”, e in orge e alla grande di fellatio (perché una bocca sola non ce la fa, un tale "dono" di natura a infilarselo, né a succhiarlo più di tanto) fino a che l’amore è finito e non per la di Heather esasperazione orale, e non per le di lui dipendenze da alcool e zombie dust, ma per il no di lei a fare figli.

tommy lee ig

Prima conta la carriera, anche se Heather, appena mollatasi con Tommy si è messa con Richie Sambora, il chitarrista di Bon Jovi, rimanendoci incinta all’istante, con gran rosicamento di Tommy… Ma veniamo a Pamela, anzi no, prima voglio dire che non solo per Pamela Tommy è andato in galera e due volte, la prima 6 mesi (ridotti a 4 per buona condotta, e sai cosa?

tommy lee (9)

In California se sei detenuto non puoi farti mandare i libri da casa: le pagine possono esser impregnate di LSD…), colpevole di violenza domestica (una sera ha sclerato di brutto perché non trovava una padella, quella giusta per friggere le verdure, e giù urlacci e spintoni a Pamela che ha chiamato il 911); la seconda 5 giorni per ubriachezza e, amico, se sei in libertà vigilata, e hai promesso al giudice di non bere più, sei nei guai… dicevo, prima di Pamela in galera ci è finito perché “ho sbraitato e cacciato via da casa sua” Bobbie, sua ex fidanzata, da Tommy mollata per bucarsi un’unica volta e andare in overdose e uscirne scappando dall’ospedale e così innamorarsi della Anderson, tampinarla fino a Cancùn, dove si sono sposati e si conoscevano da soli 4 giorni, e andavano a letto da altrettanti.

brittany furlan e tommy lee come yoko ono e john lennon

E pensare che Pamela, al primo appuntamento con Tommy, gli ha dato buca!!! Se n’era scordata, e lui che per lei si era perfino lavato i denti, e speso 400 dollari (e del 1995) in sex toys! Tra Tommy e Pamela sono 5 anni di amore folle e litigi e 2 figli messi al mondo subito, uno dietro l’altro, sul letto dove son stati concepiti e dalla vagina di lei li ha tirati fuori lui, più party di compleanno con superalcool e droghe modificate, e ritorni a casa in barella, e un tentativo di suicidio di Pam a cui Tommy mai ha creduto, e sc*pate e ritorni insieme post galera, e post corna: e con chi tradisci una passerona come la Anderson???

motley crue

Ma con Carmen Electra, passerona in costume rosso intero e salvagente e boccione perché Carmen è la sostituta di Pamela a "Baywacht", quando Pamela lascia la serie per girare altro.

Oggi Tommy Lee è sposato con la web star (tettona) Brittany Furlan. “La musica rimane al f*ottutissimo primo posto, bello!!!”. Suona sempre coi Mötley Crüe, ma una volta ha fatto a pugni col cantante Vince e non perché Vince si è sc*pato Pamela Anderson prima che divenisse Pamela Anderson e si mettesse con Tommy, no: si sono picchiati per rabbie pregresse… e una volta Tommy si è sbattuto Brandi, moglie di Nikki Sixx, il bassista dei Mötley, macché moglie erano ex, e per ripicca, ché Nikki di suo si era già sbattuta Honey, ex ragazza di Tommy, “una psicopatica, bello!”, e una “con cui potevo fare sesso di gruppo”, e una che ha venduto le foto di lei e Tommy che sc*pano a una rivista porno, ma una che gli ha pure ficcato un coltello nella schiena “proprio affianco alla scapola, bello!!!

tommy lee anni 80 (4)

E ho dovuto guidare fino al pronto soccorso così!!! E poi in manette ci finisco sempre io…!!!”. E io non posso chiudere questo mio omaggio al grandissimo (pene di) Tommy Lee senza menzionare il suo primo amore, Jessica, adolescente messicana “con la faccia da alce” a cui l’adolescente Tommy Lee leccava forte la f*ga che squirtava “come una cisterna rovesciata” impestando il furgoncino in cui si appartavano: “È stata la mia prima vera ragazza, e io che pensavo che tutte venissero in quel modo, quando sono eccitate”. E su quel furgoncino un giorno ci è salita la mamma, di Tommy, ingenua signora, e chiedere da dove veniva, quella puzza strana…

