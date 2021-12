IL PROFESSORE, HELSINKI E TOKYO SONO STATI CATTURATI – NON E’ UNO SPOILER SUL FINALE DELLA CASA DI CARTA MA L’EPILOGO DELL’ULTIMO ASSALTO DELLA BANDA ISPIRATA DALLA SERIE TV: IL 22 SETTEMBRE I MALVIVENTI AVEVANO RAPINATO LA FILIALE DELLA BPER A MILANO, NEL QUARTIERE BAGGIO. MA LA LORO DESTREZZA NON E’ NEANCHE PARAGONABILE CON QUELLA DEI PROTAGONISTI DELLA "CASA DI CARTA"

Gianmarco Oberto per leggo.it

PROFESSORE E HELSINKI CASA DI CARTA

Questa volta il Professore non rimane dietro le quinte a muovere i fili di colpi machiavellici, ma impugna anche lui la pistola ed entra in banca. Con lui, Helsinki. Tokyo rimane fuori, in auto, con il motore acceso, pronta a sgommare via. Il colpo va a segno, il bottino è ingente: 320mila euro.

Non hanno tute rosse né maschere di Dalì, solo banali cappucci, quando il 22 settembre assaltano la filiale della Bper di via delle Forze Armate, a Milano, quartiere Baggio. Ma impiegati e clienti, presi in ostaggio per mezz’ora - in attesa dell’apertura temporizzata delle casse del bancomat - li sentono chiaramente chiamarsi così: Professore e Helsinki. Come i protagonisti della celeberrima serie spagnola trasmessa da Netflix, “La casa di carta”. Un’accortezza per non usare i loro veri nomi. Ma le analogie con la destrezza dei banditi della fiction finisce qui. Loro non ne fanno molta di strada.

helsinki professore tokyo casa di carta

Li ha presi la squadra mobile di Torino. Rosario Caccamese è il Professore, forse un titolo onorifico per l’età: ha 73 anni. Helsinki è Giuseppe Marotta, 43 anni. Solo i domiciliari per Tokyo, E.S., 53 anni. Sono tutti torinesi, tutti pluripregiudicati. E probabilmente appassionati di serie tv. L’Antirapine ha preso Caccamese a casa: sotto una piastrella del pavimento nascondeva 56mila euro. Marotta-Helsinki invece era già dentro per un’altra rapina fatta sempre a Milano, il 2 novembre in via Salvo d’Acquisto. Qui il Professore non c’era, e guarda caso il colpo è andato male: Marotta è stato arrestato in flagranza insieme a un altro complice, C.C., 47 anni, e a Tokyo.

tokyo la casa di carta tokyo la casa di carta