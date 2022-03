PRONTI PER GLI OSCAR? STASERA A LOS ANGELES CI SARÀ LA 94ESIMA EDIZIONE DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA DEI PREMI PIÙ AMBITI DEL CINEMA MONDIALE – CE LA FARANNO LE PIATTAFORME STREAMING A PRENDERSI PER LA PRIMA VOLTA LA STATUETTA PER IL MIGLIOR FILM? – IL DUBBIO SULL’INTERVENTO DI ZELENSKY E LE SPERANZE ITALIANE SU PAOLO SORRENTINO

Gloria Satta per “il Messaggero”

premi oscar 2.

Stasera il Dolby Theatre di Los Angeles ospiterà, tra glamour e applausi, la 94esima edizione dell'Oscar mentre il mondo intero segue con il cuore in gola la guerra tra Russia e Ucraina.

E la scommessa non è tanto se il film Coda - I segni del cuore, i cui magnifici attori non udenti sono stati ricevuti da Joe Biden alla Casa Bianca, finirà per strappare la statuetta di Best Motion Picture of the Year al superfavorito, il western Il potere del cane diretto da Jane Campion con 12 nomination.

volodymyr zelensky agli oscar meme

Oppure se Will Smith vincerà come attore per Una famiglia vincente-King Richard in cui interpreta il padre-mentore delle tenniste Serena e Vanessa Williams, o ancora se il nostro candidato Paolo Sorrentino riuscirà con È stata la mano di Dio ad agguantare il secondo Academy dopo il trionfo 2014 di La grande bellezza.

GLI ASCOLTI

e’ stata la mano di dio.

Alla vigilia della cerimonia (in diretta dalle 00.15 su Sky Cinema Oscar, su Sky Uno, in streaming su Now, in chiaro su TV8) tutti si chiedono se il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si collegherà in video da Kiev tra un numero musicale e il piantarello di gioia di un premiato per ricordare al pianeta la tragedia del suo Paese martoriato dalle bombe di Putin.

the power of the dog

Sarebbe un fuoriprogramma destinato ad ancorare la notte delle stelle alla drammatica realtà dei nostri giorni e, soprattutto, in grado di rivitalizzare gli ascolti dello show, in caduta libera da anni.

Molto più della contestatissima decisione del produttore Will Packer di accorciare la fluviale cerimonia anticipando, prima della diretta in mondovisione dunque a porte chiuse, la premiazione di 8 categorie: corto documentario, montaggio, trucco e capelli, colonna sonora, scenografia, corto, corto animato, sonoro.

premi oscar

Gli esclusi sono insorti e ora le proteste rischiano di funestare la cerimonia concepita per celebrare la resurrezione del cinema dopo la pandemia: mentre star come Jessica Chastain (favorita tra le attrici per il ruolo della telepredicatrice in Gli occhi di Tammy Faye) hanno minacciato di disertare il red carpet in segno di solidarietà con le categorie tagliate fuori, molti premiati potrebbero arrivare a capovolgere l'Oscar.

coda i segni del cuore

Malgrado i malumori, al di là di tamponi molecolari e greenpass imposti anche ai talent, la serata promette di essere scintillante. In nome delle quote rosa ci saranno tre presentatrici, le attrici comiche Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall.

LA MUSICA

I numeri musicali si annunciano incandescenti grazie a Beyoncé (che canterà collegata da un campo di tennis in onore del film Una famiglia vincente), Billie Eilish con Finneas, Reba McEntire, Sebastian Yatra.

Per consegnare i premi si avvicenderà un esercito di star tra cui Lady Gaga, Zoe Kravitz, Josh Brolin, Jamie Lee Curtis, Jake Gyllenhaal, Woody Harrelson, Samuel L. Jackson, Mila Kunis, Bill Murray, Lupita Nyong' o, Uma Thurman, John Travolta. E Rachel Zegler, la protagonista di origine colombiana di West Side Story, rimasta senza nomination tra le proteste del web.

paolo sorrentino

PIATTAFORME

Sia se vince Coda della regista Sian Heder (prodotto da Apple tv) sia se prevale Il potere del cane (Netflix) la statuetta del miglior film andrebbe per la prima volta a una piattaforma.

premi oscar 3

E sarebbe un'autentica rivoluzione alla faccia di chi (Steven Spielberg, ad esempio) voleva bandire i giganti dello streaming dalla competizione. In corsa nella categoria principale sono anche Belfast di Kenneth Branagh, la commedia Don't Look Up, il kolossal Dune, Una famiglia vincente - King Richard, Licorice Pizza, La fiera delle illusioni di Guillermo Del Toro, West Side Story di Spielberg, il giapponese Drive My Car.

E' STATA LA MANO DI DIO

In lizza tra gli attori figura la coppia d'oro del cinema: Javier Bardem per A proposito dei Ricardo e Penelope Cruz che con Madres paralelas dovrà battere Nicole Kidman (A proposito dei Ricardo) e Kristen Stewart che in Spencer fa Lady Diana. E, Sorrentino a parte, l'Italia è in finale anche con Enrico Casarosa, regista del cartoon Pixar Luca, e Massimo Cantini Parrini per i costumi di Cyrano.

coda i segni del cuore 2

