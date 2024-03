LA PUGLIA CONQUISTA TIKTOK! - LA CANZONE "BACCALA'" DI SERENA BRANCALE, CANTATA INTERAMENTE IN DIALETTO BARESE, È IL BRANO PIU' VIRALE SULLA PIATTAFORMA - LA 34ENNE, CANTAUTRICE JAZZ E SOUL, NEL 2015 FU SELEZIONATA TRA LE NUOVE PROPOSTE DI SANREMO E IL SUO ALBUM HA RICEVUTO I COMPLIMENTI DA QUINCY JONES, MA ALLA FINE HA SFONDATO CON UN BRANO INCISO QUASI PER GIOCO, REGISTRATO IN AUTO: "IL BOOM DI VISUALIZZAZIONI? SE PIACI AI BAMBINI HAI FATTO BINGO" - VIDEO

1. “STONN A COSC’ U BACCALÀ”: TUTTI PAZZI PER “BACCALÀ” DI SERENA BRANCALE

serena brancale e dropkick baccala 4

Baccalà di Serena Brancale è la canzone più virale del momento. Interamente in dialetto barese stretto, la filastrocca nasce per caso durante un viaggio in treno con l’obbiettivo di promuovere il tour della cantautrice soul e R’nB in programma nei prossimi mesi. Ma le cose sono andate meglio del previsto a quanto pare.

Pubblicata il 7 febbraio scorso, proprio durante il Festival di Sanremo che ha visto trionfare la cumbia italiana La Noia di Angelina Mango, il giorno dopo è diventata virale su TikTok, raggiungendo la posizione numero della classifica dei brani più usati per creare contenuti video.

[…] E sul boom di visualizzazioni e interazioni sui social grazie a Baccalà, aggiunge: Mi fanno impazzire i bambini che ballano ‘Baccalà’, se piace a loro hai fatto bingo. Anche all’estero, la intonato col sorriso anche perché non capiscono il significato delle parolacce, meglio così”, aggiunge sorridente nel video. – Serena Brancale su La Repubblica Bari […]

serena brancale 9

SERENA BRANCALE A SANREMO 2015: CHI È

Classe 1989, Serena Brancale nasce e cresce in una famiglia d’arte, entrambi i genitori infatti sono musicisti. In questo contesto domestico muove i primi passi nel mondo della musica e si approccia a diverse arti performative. A sette anni inizia a suonare il violino, poi il Teatro e la danza: a 14 anni recita nel film Mio cognato di Alessandro Piva, quattro anni dopo si diploma al Conservatorio Piccinni di Bari in Canto Jazz.

Dopo gli studi incide due dischi per il progetto anni ’70 Camera Soul, nel 2009 prova le selezioni per X Factor ma riceve il “no” di Simona Ventura. Non si arrende e, nel 2011, forma il Serena Branquartet con un gruppo di amici musicisti, insieme ai quali esegue pezzi in stile nu-soul e jazz.

serena brancale 3

Nel 2015 ritenta la strada della televisione e viene selezionata nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo, dove si presenta con la canzone Galleggiare, che puoi sentire nel video qui sopra. Ora, a otto anni di distanza, Serena Brancale si gode il successo grazie a Baccalà, brano nato per gioco.

2. SERENA BRANCALE: “IO, DROPKICK E LA STORIA DEL NOSTRO TORMENTONE BACCALÀ”

L'intervista a Serena Brancale e Dropkick_m nei Corrieri di Kiss Kiss

Qui a Radio Kiss Kiss sono venuti a trovarci due artisti viralissimi, ci sono entrati in testa e non ne escono più: Serena Brancale e Dropkick!

«Ciao a tutti!»

serena brancale 2

Serena è una grandissima cantante. Poi negli ultimi mesi che è successo?

«Ma è colpa sua! [di Dropkick, ndr]»

Per chi non avesse chiaro il quadro, nei social è diventata virale una canzone che ha come protagonista il baccalà. Perché dici che è colpa di Dropkick?

«Ho conosciuto Dropkick un pomeriggio. L'idea era quella di conoscerci e suonare insieme, cosa che succederà quest'estate. Lui, con il suo strumento...» […] «Sì, insomma, provavamo vari brani, e lui ha suonato il baile funk, che è il ritmo di Baccalà. Gli ho detto "aspetta, sul cellulare ho due o tre frasi in dialetto su questo ritmo. Ricomincia da capo e proviamola". Due giorni dopo è uscito il reel ed è successo il panico.»

serena brancale 17

[…] Praticamente lui ti ha fatto sentire questa base, tu hai associato che potesse funzionare con delle frasi che avevi, ma con quelle frasi che ci volevi fare in realtà?

«Ma niente, io volevo giocare, non volevo andare in studio a registrare un brano talmente volgare e simpatico. Non avevo il coraggio di andare in studio a registrare Baccalà. Con lui ho trovato il pretesto giusto, con il video e il fatto che lui suona come finger drummer. Era tutto molto più interessante che andare il studio e registrare un brano simpatico.»

È un pezzo amato da adulti e bambini, tu sarai felicissima di questo.

«Però vedono le parolacce i bimbi.»

serena brancale 14

Però col fatto che è in barese...

«Infatti mi vergogno di cantarla a Bari!»

Molti hanno scambiato il dialetto della canzone per napoletano.

«Che è simile.»

[…]

Sono rimasto molto colpito da un video che ho visto sui tuoi social di Quincy Jones. Hai avuto degli apprezzamenti dal produttore numero uno nella storia della musica pop.

«Che tra l'altro ha apprezzato l'album proprio per l'incastro del jazz col dialetto. Pensava fosse napoletano tra l'altro. Ho detto "scusa Quincy, ho capito Michael Jackson, ma io sono di Bari!" [ride, ndr]»

[…]

serena brancale 5

Noi stiamo scherzando e giocando con il tuo brano Baccalà, ma Serena Brancale è un'artista con la A maiuscola.

«Sì, però qua c'è un grande problema, perché si pensa che quando ti laurei e diventi una cantante jazz queste cose non le puoi più fare. Questo è un grande problema, l'etichetta per cui se fai cose di un certo tipo, musica apprezzata, di nicchia, elegante, che ha valore e colta, non puoi fare altro. Baccalà ha una ritmica colta, anzi, del popolo. È in dialetto e il dialetto è cultura, di cosa parliamo?» […]

