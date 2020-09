QUALCUNO AVVISI QUELLO SVALVOLATO "NO MASK" DI NOEL GALLAGHER CHE E' FORTUNATO A VIVERE NEL REGNO UNITO: IN INDONESIA, QUELLI COME LUI CHE NON INDOSSANO LA PROTEZIONE VANNO A SCAVARE LE TOMBE PER LE VITTIME DEL COVID – L’EX OASIS FA IL GANZO: “NON METTO LA MASCHERINA, SE PRENDO VIRUS SONO FATTI MIEI. L’ALTRA SETTIMANA UN TIZIO SUL TRENO MI HA INVITATO A METTERLA. IO HO REPLICATO…”

Da leggo.it

Noel Gallagher è No Mask. «La mascherina? Non è una legge. Troppe fottute libertà ci vengono negate, io scelgo di non indossarla. Se mi prendo il virus, riguarda me e nessun altro. Non serve». La superstar del pop non ha nessuna intenzione di indossare le mascherine e di rispettare la norma anti-Covid.

Il musicista, come ha raccontato al podcast di Matt Morgan su Radio X, non ha usato la protezione sul treno e nei negozi.

«Stavo andando a Manchester l'altra settimana e un tizio ha cominciato "Si metta la mascherina, i controllori verranno e le faranno una multa da 1000 sterline. Non deve indossarla se sta mangiando". Io ho replicato "Bene, questo virus killer che si sposta sul treno arriverà e mi attaccherà. Ma vedrà che sto mangiando un panino e se ne andrà se mangio?"».

IN INDONESIA SE NON VUOI METTERE LA MASCHERINA SCAVI TOMBE PER LE VITTIME DEL COVID

Da 105.net

In Indonesia se non vuoi indossare la mascherina potrebbe capitare una cosa molto spiacevole. Un gruppo di persone, circa 8, si è rifiutato di mettere il dispositivo di sicurezza durante la pandemia es è stato obbligato a scavare le tombe per chi, invece, di Covid-19 è morto. Una sorta di legge del contrappasso odierna, insomma.

indonesia UOMINI CHE SCAVANO TOMBE PER LE VITTIME DEL COVID

Un politico locale ha detto: "Ci sono solo tre becchini disponibili al momento, quindi ho pensato che avrei potuto anche mettere queste persone a lavorare con loro". E così, infatti, è stato. Ci troviamo nella provincia di East Java. Non è la prima volta che qui adottano misure di questo tipo come deterrente per chi viola la legge e non rispetta le norme anti contagio. Grazie al nostro comportamento civile, infatti, è possibile sconfiggere questo nemico silenzioso e in Indonesia le punizioni sono diverse.

Multe o lavori socialmente utili, ecco cosa rischia chi non mette la mascherina in Indonesia. Un'altra punizione è quella di stendersi su una tomba aperta in piazza, davanti a tutti.

