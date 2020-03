QUANDO IL GIOCO SI FA DURO CI SI AGGRAPPA ANCHE ALLA RELIGIONE: SFIDA IN FAMIGLIA TRA ''DON MATTEO'' ED IL PAPA SU TV2000 (VIDEO), CHE FA IL RECORD STORICO DI ASCOLTI CON 4,2 MILIONI DI TELESPETTATORI E IL 13,2% DI SHARE - DALL'ALTRA PARTE IL PRETONE DELLA LUX VIDE CHE CHIUDE LA STAGIONE CON 7,4 MILIONI E IL 26,5% DI SHARE - DEL DEBBIO (6,6%), FORMIGLI (5,8%) - MORENO (4,9%), PALOMBA (4,7-4,1%), GRUBER (6,9%) - VESPA (17%), COSTANZO (8,7%)

Giuseppe Candela per www.ilfattoquotidiano.it

Non ci resta che pregare? In un momento storico per l’Italia l’Auditel può fornire dati interessanti e sorprendenti dal punto di vista analitico e sociologico. Ne sa qualcosa Tv2000, l’emittente controllata dalla Conferenza Episcopale Italiana, che ha trasmesso “Il Rosario per l’Italia” con Papa Francesco ospitato dalla chiesa romana di San Giuseppe al Trionfale. A sintonizzarsi sul canale 28 del digitale terrestre ben 4.221.000 telespettatori con il 13,16% di share.

DON MATTEO

Un vero e proprio boom di ascolti, un risultato che resterà nella storia dell’emittente diretta da Vincenzo Morgante. Per provare a rendere ancora più chiara la storicità del dato, il canale nel 2019 ha ottenuto in media nelle 24 ore lo 0,8% di share, superando in alcune fasce e per alcuni eventi anche il 6% di share. Il Rosario per l’Italia è andato in onda dalle 21 alle 21.40 portando Tv2000 sul podio delle reti più viste subito dopo Rai1 e Canale 5.

Proprio le due reti ammiraglie di Rai e Mediaset hanno risentito di questo dato segnando un calo significativo rispetto ai numeri ottenuti nei giorni scorsi: leader di fascia seppur in replica i Soliti Ignoti con 5.170.000 con il 16,3%, Striscia la notizia 5.234.000 con il 16,45% chiudendo dopo. Già in mattinata Tv2000 aveva ottenuto ascolti sorprendenti con la messa delle 7 portando a casa 450 mila spettatori con l’8,5% di share. In prime time il pubblico si è poi spostato in massa su Rai1 per il gran finale sempre di una fiction religiosa, l’ultima puntata di Don Matteo ha incollato allo schermo 7.346.000 spettatori con il 26,51% di share.

2. ASCOLTI TV | GIOVEDÌ 19 MARZO 2020. IN 7,3 MLN PER IL FINALE DI DON MATTEO (26.51%), BENVENUTI AL NORD 11.94%. BOOM STORICO PER TV2000: 4,2 MLN E IL 13.16% PER IL ROSARIO ALLE 21

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

don matteo

Nella serata di ieri, giovedì 19 marzo 2020, su Rai1 il finale di stagione di Don Matteo 12 ha conquistato 7.346.000 spettatori pari al 26.51% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Nord ha raccolto davanti al video 3.220.000 spettatori pari all’11.94% di share. Su Rai2 Attacco al Potere – Olympus has Fallen ha interessato 1.255.000 spettatori pari al 4.34% di share. Su Italia 1 King Arthur: Il potere della spada ha intrattenuto 1.826.000 spettatori (6.38%). Su Rai3 la rappresentazione di Questi Fantasmi, con Massimo Ranieri, ha raccolto davanti al video 536.000 spettatori pari ad uno share dell’1.83%.

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.554.000 spettatori con il 6.57% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.356.000 spettatori con uno share del 5.79%. Su Tv8 Revenant – Redivivo segna 520.000 spettatori con l’1.95%. Sul Nove Ghost ha raccolto 619.000 spettatori con il 2.33%. Su Rai4 – dalle 20.31 alle 23.39 - Criminal Minds registra 490.000 spettatori con l’1.7%. Su Tv2000 l’appuntamento speciale con il Santo Rosario (durata 40 minuti) ha ottenuto 4.221.000 spettatori e il 13.16%. Su Iris Indiana Jones e il Tempio Maledetto ha raccolto 495.000 spettatori e l’1.67%. Su La5 Grande Fratello Vip segna 177.000 spettatori e lo 0.7%. Su Sky Uno Family Food Fight raccoglie 213.000 spettatori e lo 0.7% (267.000 spettatori cumulati considerando +1 e On Demand).

Ascolti TV Access Prime Time

Complice il Rosario su Tv2000, in calo la replica di Soliti Ignoti (ma comunque ai livelli di Striscia).

don matteo

Su Rai1 Soliti Ignoti in replica ottiene 5.170.000 spettatori con il 16.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.234.000 spettatori con uno share del 16.45%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.575.000 spettatori con il 4.93%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.266.000 spettatori con il 4.03%. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie 1.636.000 spettatori con il 5.29% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.817.000 spettatori pari al 5.71%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.473.000 individui all’ascolto (4.75%), nella prima parte, e 1.320.000 spettatori (4.13%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.169.000 spettatori (6.86%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 698.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 452.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

CSI fermo al 2.42%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 4.399.000 spettatori (19%) mentre L’Eredità ha raccolto 6.187.000 spettatori (22.87%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 3.542.000 spettatori (15.52%) mentre Avanti un Altro ha interessato 5.047.000 spettatori (19.02%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 1.018.000 spettatori (4%), nel primo episodio, e 1.273.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 840.000 spettatori (3.45%). CSI ha totalizzato 690.000 spettatori (2.42%).

Su Rai3 Nuovi Eroi segna 1.194.000 spettatori con il 3.95%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 1.027.000 individui all’ascolto (3.5%). Su La7 Grey’s Anatomy ha appassionato 99.000 spettatori (share dell0 0.46%), nel primo episodio, e 149.000 spettatori (share dello 0.56%), nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 552.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Sono le Venti ha interessato 295.000 spettatori con l’1%.

ROSARIO DI PAPA FRANCESCO

Daytime Mattina

Mattino Cinque ad un passo da Storie Italiane.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.235.000 telespettatori con il 17.07%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.570.000 spettatori (16.4%). Su Canale5 Prima Pagina ha informato 601.000 spettatori pari al 15.26%. Mattino Cinque ha intrattenuto 1.489.000 spettatori (16.05%), nella prima parte, e 1.540.000 spettatori (16.1%) nella seconda parte. Su Rai 2 L’Albero Azzurri ha raccolto 33.000 spettatori con lo 0.5%. Un Caso per Due segna 168.000 spettatori con l’1.8%.

Su Italia 1 The Flash ottiene un ascolto di 201.000 spettatori pari al 2.11% di share. Su Rai3 Agorà convince 970.000 spettatori pari al 10.61% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 724.000 spettatori con il 7.54%. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 188.000 spettatori (1.91%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 302.000 spettatori con il 3.97%. A seguire Coffee Break ha informato 386.000 spettatori pari al 4.04%. Su Rai News Oggi in Prima – dalle 8.29 alle 8.56 – ha informato 269.000 spettatori pari al 3.06%.

Daytime Mezzogiorno

Tutta Salute supera l’8%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.493.000 spettatori (13.55%) mentre la terza parte ha raccolto 1.731.000 spettatori (9.99%). Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.787.000 telespettatori con il 12.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 622.000 spettatori con il 5.41%, nella prima parte, e 1.104.000 spettatori con il 6.7% nella seconda parte. Su Italia 1 The Flash raccoglie 176.000 spettatori con l’1.77%, nel primo episodio, e 300.000 spettatori con il 2.35%, nel secondo episodio. Grande Fratello Vip ha ottenuto 1.043.000 spettatori con il 5.17%.

Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 913.000 spettatori con l’8.02%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.959.000 spettatori (13.18%). Quante Storie ha raccolto 948.000 spettatori (4.86%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 207.000 spettatori con l’1.79%, nella prima parte, e 430.000 spettatori (2.41%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 848.000 (3.91%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 695.000 spettatori con share del 6.22% nella prima parte, e 906.000 spettatori con il 5.09% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

ROSARIO DI PAPA FRANCESCO

Daytime Pomeriggio

Italia1 al 5.26% con Il Gatto con gli Stivali.

Su Rai1 La Vita in Diretta (prima parte) ha convinto 2.287.000 spettatori pari al 12.4% della platea. Il Paradiso delle Signore ha convinto 2.598.000 spettatori con il 16.48%. La Vita Diretta (seconda parte) ha raccolto 2.599.000 spettatori con il 14.63%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 3.265.000 spettatori con il 14.83%. Una Vita ha convinto 2.816.000 spettatori con il 13.78% di share. A seguire Rosamunde Pilcher – La Vendetta di Evita ha ottenuto 1.963.000 spettatori con l’11.56%. Grande Fratello Vip ha ottenuto 1.989.000 spettatori con il 12.83%. Amici di Maria De Filippi – Verso il Serale ha raccolto 2.228.000 spettatori con il 14.54%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.499.000 spettatori pari al 15.74% di share.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.541.000 spettatori (15.14%), nella prima parte, 2.756.000 spettatori (14.59%), nella seconda parte, e 2.643.000 spettatori (12.35%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Katie FForde – Un Desiderio di Famiglia ha ottenuto 537.000 spettatori e il 2.85%. La Caccia ha raccolto 411.000 spettatori con il 2.59%. Su Italia1 Sport Mediaset ha ottenuto 1.298.000 spettatori con il 5.84% (Extra: 1.157.000 – 5.28%). L’appuntamento con I Simpson ha raccolto 1.215.000 spettatori (5.82%), nel primo episodio, 1.283.000 spettatori (6.76%), nel secondo episodio, e 1.131.000 spettatori (6.46%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna 870.000 spettatori (5.41%) e 850.000 (5.35%).

Il Gatto con gli Stivali ha appassionato 857.000 spettatori con il 5.26%. Grande Fratello Vip ha raccolto 569.000 spettatori con il 2.97%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 4.411.000 spettatori con il 20.57%. I Grandi della Letteratura ha raccolto 553.000 spettatori (3.44%). Aspettando Geo… segna 924.000 spettatori con il 5.87%. Geo ha registrato 1.612.000 spettatori con l’8.55%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 844.000 spettatori con il 4.41%. Su La7 Tagadà ha interessato 820.000 spettatori (share del 4.91%) mentre Tagadoc ha ottenuto 436.000 spettatori con il 2.63%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 218.000 spettatori con l’1.2%.

ELENA SANTARELLI

Seconda Serata

In 944.000 per L’Intervista con Elena Santarelli.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 2.034.000 spettatori con il 17.02% di share. Su Canale 5 L’Intervista ha totalizzato una media di 944.000 spettatori pari ad uno share dell’8.66%. Su Rai2 Nerve segna 293.000 spettatori con l’1.94%. Su Rai 3 il Tg3 LineaNotte segna 418.000 spettatori con il 3.53%. Su Italia1 Il Cavaliere del Santo Graal è visto da 561.000 spettatori (5.18%). Su Rete 4 L’Ultima Mossa del Killer è stato scelto da 353.000 spettatori con il 5.33% di share. Su La5 la replica di Chef Save The Food ha ottenuto 56.000 spettatori e lo 0.75%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.988.000 (22.46%)

Ore 20.00 7.622.000 (25.48%)

TG2

Ore 13.00 3.330.000 (15.92%)

Ore 20.30 2.524.000 (8.11%)

TG3

Ore 14.25 2.759.000 (14.29%)

Ore 19.00 3.348.000 (13.31%)

TG5

Ore 13.00 4.659.000 (21.96%)

Ore 20.00 6.691.000 (22.07%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 2.466.000 (14.07%)

Ore 18.30 1.488.000 (6.94%)

TG4

Ore 12.00 574.000 (3.91%)

Ore 18.55 989.000 (3.92%)

ELENA SANTARELLI

TGLA7

Ore 13.30 1.112.000 (5.04%)

Ore 20.00 1.832.000 (6.05%)