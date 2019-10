QUEL GRAN PEZZO DELL’AMANDHA (FOX) - LA “VENERE POLACCA” AMANDHA FOX SI OPPONE A MODO SUO (CIOÈ SI SPOGLIA) ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA PUGLIA DI MICHELE EMILIANO: “NO AD UN’ALTRA ILVA” - LE FOTO DEL CALENDARIO 2020 DELLA PORNOSTAR IN ESCLUSIVA! IL RICAVATO ANDRÀ AL REPARTO PEDIATRICO ONCOLOGICO DELL'OSPEDALE DI TARANTO

Alberto Dandolo per Dagospia

DAGOESCLUSIVA

Ecco in esclusiva mondiale le foto del calendario 2020 della venere polacca Amandha Fox.

il calendario di amandha fox 10

Si spoglia a Pulsano e si oppone al compostaggio. Il ricavato all'ospedale di Taranto, al reparto pediatrico oncologico dedicato a Nadia Toffa.

Ecco il comunicato stampa :

"

il calendario di amandha fox 13

IL GOVERNATORE Michele Emiliano CONTINUA A TRATTARE PULSANO COME LA SOLUZIONE AI PROPRI FALLIMENTI IN TEMA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ! NO AD UN'ALTRA ILVA ! Viste le voci sempre più forti dei cittadini della provincia di Taranto , contrarie alla costruzione del previsto impianto di compostaggio in agro di Pulsano ( Zona Palata ) , nonché quelle dei comuni limitrofi e vista anche la diffida presentata dal sindaco di Leporano Dott. Vincenzo Damiano contro lo stesso Comune di Pulsano e la Regione Puglia, l’attuale Governatore invece che fermarsi e dare ascolto ai pulsanesi e ai leporanesi (qualcuno gli ricordi che stiamo parlando di cittadini pugliesi) continua a considerare questi ultimi come la sua personale discarica, a cui far ingoiare qualsiasi cosa serva alla sua prossima campagna elettorale !!!

il calendario di amandha fox 11

il calendario di amandha fox 12

Si continua ad utilizzare il potere normativo a proprio piacimento e non per il benessere della salute di questi poveri cittadini , e dei propri bambini e anziani , compromettendo ulteriormente la fragile struttura sociale e ambientale di tutto il territorio tarantino. Si condanna anche il permanente immobilismo dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico Cosimo Borraccino ( pulsanese di nascita e di residenza ) il quale dopo le parole di dissenso a questo impianto pronunciate il 20 giugno u.s. durante un pubblico comizio tenutosi in Piazza Castello, continua a mostrare un totale asservimento al Governatore Emiliano, inanellando con lui foto di sorrisi, strette di mano, torte di compleanno e tagli di nastro.

il calendario di amandha fox 16 il calendario di amandha fox 17

L’unico al momento che pare aver intrapreso azioni più concrete è il consigliere regionale Marco Galante ( M5S Puglia) sempre che questo interessamento non segua la parabola discendente di tutte le altre battaglie ambientali dei 5 stelle ( vedi la storia della chiusura dell’ex Ilva ora Arcelor Mittal). A tal proposito la star dell’adult entertainment italico Amandha Fox visto che passa le vacanze nelle acque di Marina di Pulsano si è spogliata e pubblicamente ha chiesto al Sindaco leghista Francesco Lupoli ( unico Comune dei 29 della provincia di Taranto ad essere guidato da un Primo cittadino Leghista ) di ritirare la candidatura di Pulsano dalla costruzione di questo impianto . Non starò ferma ad aspettare che a Pulsano si costruisca un’altra ILVA ! SI AI DIRITTI NO AI RICATTI . Parola di Venere polacca ."

il calendario di amandha fox 14 il calendario di amandha fox 20 amandha fox AMANDHA FOX amandha fox 4 il calendario di amandha fox 21 il calendario di amandha fox 9 il calendario di amandha fox 22 il calendario di amandha fox 23 il calendario di amandha fox 18 il calendario di amandha fox 24 il calendario di amandha fox 19 il calendario di amandha fox 7 il calendario di amandha fox 6 il calendario di amandha fox 4 il calendario di amandha fox 5 il calendario di amandha fox 1 il calendario di amandha fox 2 il calendario di amandha fox 3 il calendario di amandha fox 8 il calendario di amandha fox 15