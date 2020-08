QUINDI DIACO TORNA IN ONDA? – LA PERSONA DELLO STAFF DI “IO E TE” CHE ERA RISULTATA POSITIVA AL CORONAVIRUS HA FATTO UN SECONDO TAMPONE, CHE È RISULTATO NEGATIVO – LA RAI STA DECIDENDO IN QUESTI MINUTI IL DA FARSI – ANDREA DELOGU LO OSPITA A “LA VITA IN DIRETTA ESTATE” E GLI DICE: “SICURAMENTE TI RIVEDREMO IN RAI CON UN TUO PROGRAMMA”. E CALA IL GELO, VISTO CHE DA VIALE MAZZINI NON C'È NESSUNA PROPOSTA…– VIDEO

1 – RETROSCENA BLOGO: IO E TE, LA PERSONA POSITIVA È RISULTATA NEGATIVA AL SECONDO TAMPONE. E ORA?

Massimo Galanto per www.tvblog.it

Colpo di scena in Rai. La persona del gruppo di lavoro di Io e te che era risultata positiva si è sottoposta al secondo tampone ed è risultata negativa. Lo apprende Blogo.

In questi minuti, secondo quanto ci risulta, la Rai starebbe decidendo il da farsi per quanto riguarda il ritorno in onda o meno del programma di Pierluigi Diaco (anche lui negativo al tampone).

Proprio oggi pomeriggio, collegato da casa sua con La vita in diretta estate Diaco aveva spiegato che la collega risultata positiva "è in attesa dell'esito di un secondo tampone" e aveva ammesso che "è molto possibile che questo saluto che sto facendo ai telespettatori sia anche l'ultima occasione di rivolgermi al pubblico".

La novità degli ultimi minuti, ossia l'esito negativo del secondo tampone effettuato dalla persona che era risultata positiva in un primo momento, potrebbe comportare il clamoroso ritorno in onda del programma nel cui cast sono presenti anche Katia Ricciarelli e Santino Fiorelli. Per il momento, l'ultima comunicazione della Rai, delle ore 18.30 di oggi, prevede che La vita in diretta estate vada in onda al posto di Io e te.

2 – PIERLUIGI DIACO, IO E TE SOSPESO. ANDREA DELOGU GLI TELEFONA A LA VITA IN DIRETTA: "GRAZIE MA...", CALA IL GELO

Da www.liberoquotidiano.it

Pierluigi Diaco ha dovuto rinunciare alla messa in onda di Io e Te, che è stato sospeso dai palinsesti di Rai 1 a causa di un caso di positività all’interno dello staff. Un’autentica beffa per il conduttore che stava ottenendo ottimi ascolti, nonostante le polemiche che lo accompagnano da settimane per i suoi toni a volte un po’ bruschi.

Ma la sua professionalità non è di certo in discussione, tanto che Andrea Delogu durante La Vita in Diretta Estate gli ha augurato di tornare presto in tv: “Tu sei un volto Rai molto amato, quindi se capita che questa settimana per controlli e sicurezza tu non possa andare in onda, sicuramente ti rivedremo in Rai con un tuo programma.

Rassicuraci a riguardo”. “Ti ringrazio - è stata la replica di Diaco - ma non sono io a poterlo dire, deve essere un direttore di rete a decidere”. Per il momento infatti non vi è alcuna certezza sul futuro del conduttore di Io e Te, ma di sicuro in queste settimane ci sarà il tempo per provare a definire qualche proposta interessante per i vertici di Viale Mazzini.