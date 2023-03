"C'È UNA BELLA DIFFERENZA TRA FARE UNA CARICATURA E DARE DELLA 'SCROFA' ALLA MELONI" - OSPITE DI “NON È L’ARENA”, MARCO TRAVAGLIO SMONTA LE POLEMICHE PER LA CARICATURA DI ELLY SCHLEIN PUBBLICATA DAL “FATTO”: “QUELLA NON È NEANCHE UNA VIGNETTA, MA È UNA CARICATURA. CARICA I TRATTI SOMATICI. INFATTI NON SE L'È PRESA LEI. DIECI ANNI FA, A 27 ANNI, LA SCHLEIN DICEVA CHE AVEVO IL SORRISETTO DA STRONZO, MA VA BENE. FA BENE A FARE BATTUTE, ED È VERO. E QUINDI? CHI HA FATTO FINTA DI OFFENDERSI SONO I SERVI SCIOCCHI DELLA SCHLEIN, QUELLI CHE LA GONFIANO”

IL SORRISO DI MARCO TRAVAGLIO

Da https://www.liberoquotidiano.it

Marco Travaglio ospite di Non è l'Arena. Nella puntata di domenica 19 marzo su La7, Massimo Giletti incalza il collega, finito al centro per una vignetta su Elly Schlein. "C'è una bella differenza - spiega - fare una caricatura e dare della 'scrofa' alla Meloni". Il riferimento del direttore del Fatto Quotidiano è all'insulto che un professore ha rivolto al presidente del Consiglio. Un esempio utilizzato da Travaglio per spiegare le sue ragioni: "Anzi, quella non è neanche una vignetta, ma è una caricatura. Carica i tratti somatici".

E infatti a detta dell'ospite "non se l'è presa lei. Dieci anni fa, a 27 anni, la Schlein diceva che avevo il sorrisetto da stro**o, ma va bene. Fa bene a fare battute, ed è vero. E quindi? Chi ha fatto finta di offendersi sono i servi sciocchi della Schlein, quelli che la gonfiano". Parole già ribadite a Otto e Mezzo, dove Travaglio ha attaccato "qualche gigante del pensiero" che "tira in ballo l’antisemitismo per via del nasone che la titolare, più spiritosa dei servi sciocchi, definisce etrusco".

CARICATURA DI ELLY SCHLEIN DISEGNATA DA FRANCESCO FEDERIGHI PER IL FATTO QUOTIDIANO

Per lui replicare "sarebbe come spiegare una battuta o una barzelletta a chi non l’ha capita. Dove la stampa è libera, i potenti vengono sbeffeggiati dalla satira e dalla sua forma più bonaria: la caricatura". E questo è il caso.