"ANCHE QUANDO PARLI DI LOTTE LGBT E DIRITTI, LO FAI SOLO PER PRENDERE PER IL CULO CHI TI SEGUE" – “FURBIZIO” CORONA SCATENATO CONTRO FEDEZ E LA SUA TROLLATA SULLA FINTA DISCESA IN POLITICA: “VEDI CARO FEDERICHINO QUANDO ARRIVI AL PUNTO CHE ANCHE QUANDO SCORREGGI I GIORNALI TI PUBBLICANO, HAI LA POSSIBILITÀ DI FAR VEDERE CHE SEI QUALCOSA IN PIÙ. LA MUSICA È UN ACCESSORIO DELL'ACCESSORIO. VIVA I MANESKIN”

fabrizio corona 1

Da www.liberoquotidiano.it

Contro Fedez anche Fabrizio Corona. La trovata pubblicitaria del rapper per lanciare l'album "Disumano" non è piaciuta all'ex re dei paparazzi. Fedez ha infatti registrato il dominio fedezelezioni2023.it, facendo credere a molti una sua discesa in politica. Nulla di tutto ciò, il marito di Chiara Ferragni voleva solo promuovere la sua ultima opera.

fabrizio corona contro fedez su instagram

"Vedi caro Federichino - si scatena Corona su Instragram - quando arrivi al punto che anche quando sc***gi i giornali ti pubblicano, hai la possibilità di far vedere che sei qualcosa in più".

Quel qualcosa in più per l'imprenditore Fedez l'ha già venduto per pochi euro: "Anche quando parli di lotte Lgbt e diritti, lo fai solo per prendere per il c*** chi ti segue. Tutto molto divertente". Insomma, per Corona dietro ogni mossa del cantante ci sarebbe un interesse personale ed economico.

"Continuiamo a seguire le avventure del piccolo milionario di City Life che si diverte e prende per il c*** tutti. Ah, ma la prossima volta che sarai indignato per qualcosa, ci faremo una grassa risata. Proprio come vuoi tu". Nel mirino poi il lancio del nuovo album.

FEDEZ IN VERSIONE POLITICO PER IL SUO NUOVO ALBUM 2

Con una foto di Fedez che mostra uno dei gadget allegati al disco (un portachiavi), Corona tuona: "Tutto pur di mettere in secondo piano la musica. La musica è un accessorio dell'accessorio". Da qui l'affondo finale: "Viva i Maneskin".

Ma Corona non è nuovo a invettive contro i Ferragni. Qualche mese fa l'ex paparazzo tirava in ballo anche la moglie del rapper: "Quella stessa attitudine che hanno quelli come te che si sentono migliori, e che si permettono di elevarsi a un qualcosa che non sono e non saranno mai". Corona definiva la vita social della coppia più famosa d'Italia come "la pantomima grottesca della famiglia che metti ogni giorno in scena sui social".

fabrizio corona FEDEZ IN VERSIONE POLITICO PER IL SUO NUOVO ALBUM 1 fabrizio corona fabrizio corona 5 fabrizio corona 4 IL POST DI FABRIZIO CORONA PER IL 47ESIMO COMPLEANNO fabrizio corona DISUMANO FEDEZ fedez su alfonso signirini e l'aborto 1