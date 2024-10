30 ott 2024 18:44

"BENITO - STORIA DI UN ITALIANO" - PER CAPIRE COSA FU DAVVERO IL REGIME FASCISTA, COSA RAPPRESENTÒ IL DUCE, E PERCHÉ ESERCITARONO TANTA INFLUENZA SUGLI ITALIANI, ARRIVA IN LIBRERIA IL NUOVO LIBRO DI GIORDANO BRUNO GUERRI - "IL 24 GIUGNO 1943 MUSSOLINI DISSE “VENTI ANNI DI FASCISMO NON SONO PASSATI INVANO NELLA VITA ITALIANA ED È UMANAMENTE IMPOSSIBILE CANCELLARLI”. È VERO CHE QUEI VENT’ANNI DI MUSSOLINISMO HANNO LASCIATO TRACCE INCANCELLABILI, E NON DELLE MIGLIORI, NELLA NOSTRA CULTURA, NEL NOSTRO MODO DI VIVERE” - LA TERRIBILE FRASE PRONUNCIATA DA BENITO PARLANDO CON CIANO: ''GLI ITALIANI DEL 1914 ERANO MIGLIORI DI QUESTI DI OGGI. NON È UN BEL RISULTATO PER IL REGIME, MA È COSÌ…"