"CARO BOB DYLAN LASCIA STARE 'NEL BLU DIPINTO DI BLU'" - FRANCESCO MERLO STRONCA L'ANALISI DELLA CANZONE DI DOMENICO MODUGNO FATTA DA "SIR BOB" NEL SUO NUOVO LIBRO "LA FILOSOFIA DELLA CANZONE MODERNA" - "QUANDO PRENDI IN MANO QUESTO VOLUMOTTO, SCOPRI, UN PO’ STORDITO, CHE 'IL CIELO È SENZA FINE, E IL MONDO INTERO PUÒ SCOMPARIRE MA IO SONO PERSO NEI MIEI PENSIERI'. MA VA? - LASCIO AGLI ESTATICI E PERMALOSI TIFOSI L’ESPLORAZIONE ERUDITA DI TUTTE LE ALTRE BANALITÀ SULLE 66 CANZONI CHE IL NOBEL HA SCELTO…"

Estratto dell'articolo di Francesco Merlo per “la Repubblica”

FRANCESCO MERLO

«Volare troppo in alto è pericoloso» è l’incipit alla Catalano di Bob Dylan su Nel blu dipinto di blu, una delle 66 voci, da enciclopedia hegeliana, con le quali finalmente il Nobel della letteratura ci spiega la Filosofia della canzone moderna (Feltrinelli, 39 euro: più di un euro a canzone). […] Ma si può leggere in un libro di filosofia che con Volare «vedi tutto rosa, cammini nel vento e allo spazio non c’è fine»?

bob dylan filosofia della canzone moderna

Voglio dire che Bob Dylan è sicuramente il supercampione della canzone, che è letteratura, ma non è poesia né prosa: è canzone appunto, fatta di musica e parola e anche di voce e di corpo. E quando invece prendi in mano questo volumotto e, aggiustandoti gli occhiali, corri alla numero 153, perché Volare la conosci meglio, scopri, un po’ stordito, che «il cielo è senza fine, e il mondo intero può scomparire ma io sono perso nei miei pensieri». Ma va? […]

Non arrivo tuttavia a dar ragione a Nietzsche che scrisse «tutto ciò che è troppo stupido per essere detto, può essere cantato», anche perché so bene che Dylan, come una squadra di calcio, è una claustrofilia e che i suoi studiosi, proprio come il poeta, non praticano l’etica del buonumore.

bob dylan

Lascio dunque agli estatici e permalosi tifosi i commentari sulla frase meno scema, «Volare è la prima canzone allucinogena», e l’esplorazione erudita di tutte le altre autorevolissime banalità sulle 66 canzoni che il Nobel ha scelto. […]

AUTOGRAFI FINTI NEL NUOVO LIBRO DI BOB DYLAN BOB DYLAN 3 BOB DYLAN 4 BOB DYLAN BOB DYLAN AL PREMIO NOBEL BOB DYLAN