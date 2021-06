Da Chi

Pamela si fa i fatti nostri

Rivoluzione nel programma di Raidue “I fatti vostri”. Dopo l’addio dello storico conduttore Giancarlo Magalli e la conferma del giornalista Salvo Sottile, come volto femminile potrebbe arrivare Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia.

De Martino gioca su Italia 1

Nella rivoluzione di Italia 1 prevista per la prossima stagione televisiva potrebbe esserci un posto anche per Stefano De Martino, pronto a sbarcare in prima serata. Per lui si parla di un programma che viaggerà tra comicità e giochi musicali.

Awed, naufrago e conquistatore

Prima di partire per “L’isola dei famosi” il naufrago Awed ha spezzato un cuore in Italia. Una storia che finora non era mai stata svelata. “Chi” vi rivela che il cuore è quello della bellissima Giulia Laura Abbiati, figlia dell’ex portiere del Milan Christian.

Ultimo in love

Il cantautore romano Ultimo ha perso la testa per Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia della showgirl americana Heather Parisi. I due giovani fidanzati stanno pensando in grandissimo. Dopo un viaggio d’amore in Messico, adesso parlano già di andare a convivere.

Politically (s)correct

La più elegante del 2 giugno

Solo un passo dietro al Presidente Sergio Mattarella, in tailleur nero Chanel e bijoux della stessa maison, la segretaria generale del Senato Elisabetta Serafin, donna delle istituzioni da decenni, è presenza costante nelle immagini del 2 giugno appena trascorso (senza ricevimento al Quirinale). Regale accanto alla Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, elegantissima.

Il generale? È una rockstar

Il più assediato al Quirinale dopo il discorso del Presidente? Il generale Francesco Paolo Figliuolo, protagonista di tutti i selfie dei ragazzi presenti nel cortile del Palazzo.

I dialetti dei governatori

Le riunioni via web dei nostri governatori, vere primedonne del Paese, sono ricche di gag imperdibili. Soprattutto quando la discussione si instaura tra il campano Vincenzo De Luca e il veneto Luca Zaia. Che si punzecchiano sui rispettivi dialetti.

