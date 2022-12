"IL CIRCOLO MONDIALE? UN TEATRINO DI AVANSPETTACOLO" - IL “FATTO” FA A PEZZI IL PROGRAMMA CONDOTTO DALLA DIRETTRICE DI RAISPORT ALESSANDRA DE STEFANO: “IL PIÙ MISTERIOSO PROGRAMMA A MEMORIA DI SPETTATORE CON UN'ATMOSFERA DI SAGRA PAESANA E OSPITI CHE SEMBRANO ESTRATTI CON IL SUPERENALOTTO COME YURI CHECHI, SEMPRE PIÙ SIMILE A DON LURIO – IL PROGRAMMA AVEVA L’AMBIZIONE DI CONIUGARE SPORT E ATTUALITA’ MA HA SORVOLATO SU QUESTIONCELLE COME LA FIFA, LE GUERRIGLIE URBANE E..."

Estratto dell'articolo di Nanni Delbecchi per “il Fatto quotidiano”

La direttrice- o il direttore? - di RaiSport Alessandra De Stefano si stupisce per lo scarso gradimento riscosso dal Circolo dei mondiali, ma noi siamo più stupefatti di lei dal mistero di questo programma da lei condotto che appare su RaiUno, poi scompare, poi riappare su RaiPlay come un atollo del Pacifico.

Un'Isola del tesoro al contrario, dove i Mondiali di calcio vengono salutati in un'atmosfera di sagra paesana, l'orchestrina dal vivo che se segna il Brasile si mette a suonare Brasil (...) opinionisti mondiali ma soprattutto circolari come Sara Simeoni o come Yury Chechi, che è sempre più simile a Don Lurio, così ci si aspetta che da un momento all'altro faccia partire un balletto con Sallusti (ecco dove era finito!).

Il Circolo dei Mondiali non ha ospitato nemmeno politici, il che non sarebbe un male; peccato però che, sebbene avesse l'ambizione di coniugare sport e attualità, abbia fatalmente sorvolato su questioncelle come guerriglie urbane, censure Fifa, per non parlare del perché questi Mondiali sono stati affidati al Qatar.

(...) Nulla ha potuto turbare questo circolo dei pesci in barile, questo teatrino di avanspettacolo con cui il servizio pubblico ha pensato di coprire l'ambigua complessità di questi Mondiali, il più misterioso programma a memoria di spettatore. Sempre sul pezzo, purché non ci fosse il pezzo.

