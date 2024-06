"LA DROGA? SE RACCONTASSI TUTTO FAREI FINIRE LA FAVOLA DI QUALCUNO" - GIANLUCA GRIGNANI SGANCIA LA SUA AUTOBIOGRAFIA: "INCONTRAI PINO DANIELE A UN SUO CONCERTO E GLI CHIESI: 'CI FACCIAMO UNA CANNA?' RISPOSE: 'GUAGLIÒ, IO NELLA MIA VITA MI SONO GIÀ FUMATO TUTTI I CAMPI FLEGREI'" - LE MOLESTIE SUBITE DURANTE UN CAMPO SCUOLA DEL CONI, L'AMICIZIA CON DALLA E LA FUGA IN GIAMAICA: "TORNAI A LONDRA PER VEDERE DEI DISCOGRAFICI. AVEVO I RASTA INTRISI DI CATRAME E PASSAI DA UN PARRUCCHIERE PER SISTEMARLI. NELL’UFFICIO DEI DISCOGRAFICI C’ERA ANCHE BATTIATO CHE…"

gianluca grignani

Estratto dell'articolo di Luca Uccello per www.ilmessaggero.it

E' il "Diario sincero di un'artista". L'autobiografia "Residui di rock’n’roll" in cui Gianluca Grignani si mette a nudo raccontando la sua infanzia segnata dal rapporto travagliato con i genitori e da esperienze traumatiche, il successo raggiunto quando era ancora giovanissimo, i rapporti spesso complicati con la discografia e la stampa, l’amicizia con altri artisti, primo fra tutti Lucio Dalla.

GIANLUCA GRIGNANI

L'AMICIZIA CON DALLA

In un'intervista a Repubblica Grignani racconta di quella volta che è scappato in Sudamerica: «E poi in Giamaica. Tornai a Londra per vedere dei discografici. Avevo fatto i capelli rasta e passai da un parrucchiere per sistemarli, erano troppo intrisi di catrame. Decido di tagliare tutto e di farmi biondo platino. Solo che nell’ufficio dei discografici c’era anche Franco Battiato. Mi vide e fece una mossa alla Mick Jagger».

GIANLUCA GRIGNANI

Racconta del suo incontro con Pino Daniele: «Entro nel camerino dopo un suo concerto per salutarlo. Gli chiedo: “Pino, ci facciamo una canna?”. Risposta: “Guagliò, io nella mia vita mi sono già fumato tutti i Campi Flegrei…”». Poi di quello con Lucio Dalla a un concerto dei Pearl Jam: «Eddie Vedder sul palco completamente ubriaco, il suono della band si sentiva malissimo, ero circondato da persone che pogavano e lo facevano anche male. E a un certo punto da chi mi sento chiamare? Da Lucio Dalla. Era lì, si stava divertendo. Mi ha insegnato a non aver paura».

gianluca grignani a domenica in 5

[…] LE DROGHE E LE MOLESTIE

Nel libro c’è anche il racconto delle dipendenze: «C’è un capitolo, si chiama Il mostro ed inizia con un bel po’ di droga in un sacchetto. Anche qui: le speculazioni sono state tantissime. Dovevo raccontare la mia versione. Solo che ho scelto di farlo in maniera quasi narrativa. Anche perché se dovessi essere più preciso farei finire la favola di qualcuno». Poi racconta di essere stato molestato, da piccolo, durante un campo scuola del Coni. «È successo tanti anni fa ed è stato devastante per me. L’ho fatto per denunciare: queste cose accadono ancora».

gianluca grignani no war terza serata sanremo GIANLUCA GRIGNANI - VIDEO DOPO IL PRESUNTO RICOVERO gianluca grignani gianluca grignani a domenica in 2 tweet sulle narici di grignani a domenica in GIANLUCA GRIGNANI CALIFANIZZATO BY GNENTOLOGO tweet sulle narici di grignani a domenica in gianluca grignani e arisa gianluca grignani gianluca grignani terza serata sanremo GIANLUCA GRIGNANI gianluca grignani sanremo 2023 gianluca grignani GIANLUCA GRIGNANI 66 grignani irama grignani festivalbar 1995 grignani festivalbar 1995 grignani festivalbar 1995 meme su gianluca grignani 2 meme su gianluca grignani 3 GIANLUCA GRIGNANI E LA MOGLIE FRANCESCA DALL OLIO meme su gianluca grignani 1 gianluca grignani gigi d alessio grignani GIANLUCA GRIGNANI GIANLUCA GRIGNANI GIANLUCA GRIGNANI grignani irama 5