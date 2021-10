https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/video-stracult-maio-peggio-quot-screditarmi-mi-hanno-definito-287480.htm

Dal “Fatto quotidiano”

lilli gruber

Si può dire che Luigi Di Maio è gay. E se lui afferma di non esserlo, è bene cazziarlo: "Ah, perché, cosa ci sarebbe di male? Non sarà mica omofobo?". Questo più o meno è il senso delle polemiche delle ultime ore intorno a un passaggio dell'ultimo libro del ministro dei 5 Stelle, il quale scrive che in passato alcuni lo avevano "screditato" asserendo fosse omosessuale.

"Mica è un discredito", gli ha contestato due sere fa Lilli Gruber. E infatti. Il problema, ci pare, è che per mesi in parecchi hanno dato a Di Maio del bugiardo, ironizzando sulla "fidanzata di copertura" o "di cartone" e su storie d'amore ben più realistiche con altri uomini. Maria Giovanna Maglie, per esempio, diceva: "La fidanzata di Di Maio serve per zittire le voci sull'omosessualità".

DI MAIO

Vittorio Sgarbi era sicuro: "Di Maio è fidanzato, ma con Vincenzo Spadafora". E sulla cosa si era talmente ironizzato che persino la comica Martina Dall'Ombra scherzò su "una fidanzata pagata a ore per uno shooting fotografico". Ma che sarà mai: in fondo mica è un "discredito"?

LUIGI DI MAIO - UN AMORE CHIAMATO POLITICA LUIGI DI MAIO E VIRGINIA SABA ALLE TREMITI MARISELA FEDERICI E LUIGI DI MAIO DI MAIO SABA