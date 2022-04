ARCHEO-CASA TOTTI

Ivan Damiano Rota per Dagospia

Donatella Rettore, in arte Rettore, in una recente intervista si è lamentata per il fatto che Loredana Berté non la saluti quando si incontrano. Rettore ha poca memoria: ai tempi di “Splendido Splendente”aveva soprannominato la Berté “Luridona”. Non é comunque nuova a queste cose: anche a Sanremo, in coppia con Dito nella Piaga, ha cambiato nome alla collega…

Grande Patty Pravo: a settantaquattro anni le viene attribuito un flirt con il suo assistente trentenne. Lei se la ride e pubblica un post: “ chi mi segue sa che Simone Folco è il mio assistente e braccio destro da anni. Ci siamo divertiti e abbiamo sorriso leggendo le fantasie che circolano in questi giorni sul web. Ragazzi, se dovessi trovare il mio nuovo fidanzato sareste i primi a saperlo. “

Esiste ancora la bella televisione. Mara Venier ha organizzato una bellissima festa per Vincenzo Mollica per festeggiare il premio della SIAE. A festeggiarlo nel salotto di Rai , Enrico Mentana, Mogol, Stefania Sandrelli, ovviamente Mollica e la moglie Rosa Maria, più i numerosi video e collegamenti , tra cui quelli di Adriano Celentano, Rosario Fiorello, Carlo Conti, Giorgio Panariello e Francesco Guccini. Momento di vera commozione che ancora una volta hanno fatto un botto di share.

Non ce la fa proprio Fabrizio Corona a lasciar stare Ilary Blasi. Ricordiamo vecchie ruggini tra i due. Poche sere fa Corona sul suo nuovo profilo Instagram “ilreietto” ha pubblicato una foto della Blasi commentandola così: “Un complotto? Semplici corna. Bella daje” – ha scritto. Fabrizio quindi è convinto che non ci sia alcun complotto nei confronti di Blasi e Totti e che il “capitano” l’abbia veramente tradita con la giovane Noemi.

Barbara D’Urso ha così risposto alle critiche di chi l’ha accusata di aver stravolto La Pupa e il Secchione:” La rete (Italia 1) aveva bisogno di crescere, l’editore mi ha chiesto di far diventare La Pupa e il Secchione di Barbara D’Urso, di farlo diventare un reality. Questa è stata la mia missione…Non possiamo più far vedere i secchioni bullizzati o che corrono senza vestiti in giardino.” Ma perché? Erano troppo trash. D’Urso ha poi fatto notare che lo share non è inferiore a quello della scorsa edizione.

Nicolas Vaporidis sembrava destinato a una carriera tipo Riccardo Scamarcio e Stefano Accorsi , invece è finito all’ Isola dei Famosi. La scorsa settimana si é rivolto al maschile a Vladimir Luxuria che si è offesa e lui ha insistito senza scusarsi. Ieri sera ha cambiato idea e le ha detto:” Spero di non averti offeso chiamandoti “caro”. Quindi ti chiedo scusa. Non era mia intenzione, anzi, io sono uno dei più forti sostenitori di questo (tematiche LGBT) e della libertà…”

In un Isola dei Famosi senza colpi di scena, la conduttrice spinge il modello Roger Balduino a baciare con più passione Estefania Bernal e lui non si fa pregare. I due , non é dato sapere perchè vip, formano ora una nuova coppia (non nel gioco) e speriamo possano portare un po’ di pepe in questa moscia edizione del reality.

Ieri sera é stato eliminato Marco Melandri e sono state nominate le coppie composte da Lory Del Santo e Marco Cucolo , da Ilona Staller e Roger Balduino. Appena arrivato Silvano dei Cugini di Campagna ha bestemmiato. In studio si é sentito, ma nessuno é intervenuto. Vediamo se saranno presi provvedimenti la prossima puntata.

Ilona Staller ha sfoderato a più riprese il suo imponente topless generando molti meme. La Cicciolina nazionale ha sussurrato a Lory Del Santo che il bel Roger Balduino non le spiace per niente e ha aggiunto anche Jeremias Rodriguez, ma che forse sono troppo giovani. Un’altro giovane, Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, sta conquistando i twittaroli e ha colpito Clarissa Selassié.

Roberta Morise dallo studio della Vita in Diretta alla spiaggia dell’ Isola dei Famosi dove molti , in primis la volpina Lory Del Santo, hanno notato che sta sempre addosso a Jeremias Rodriguez e questo ha scatenato la gelosia della di lui fidanzata Deborah Togni. Lui l’ha rassicurata…

Francesco Vezzoli ha da anni inserito Leonor Fini (1905-1996) nel suo personalissimo pantheon femminile: ora la donna è protagonista di quattro nuovi ricami d'artista e di una scultura nella mostra Leonor Fini. Italian Fury. As dreamed by Francesco Vezzoli, curata da Vezzoli, con un allestimento di Filippo Besagni negli spazi della Galleria Tommaso Calabro di Milano (fino al 25 giugno). Grande successo al vernissage con Miuccia Prada e Maurizio Cattelan, Fabio Bechelli con il giovane artista Gabiele Napoli, l’attore Michele Piccolo e Marta Brivio Sforza

