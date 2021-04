23 apr 2021 16:00

"GALLI LAVORA PIU’ PER SE’ CHE PER LA REGIONE" – L’APERTURISTA BASSETTI ATTACCA A “L’ARIA CHE TIRA” IL RIGORISTA PROFESSORE DEL SACCO CHE REPLICA: “SENTIRE QUEL CHE DICE BASSETTI? ANCHE NO. SONO UN ANZIANO PROFESSORE, HO GIÀ FATTO LA MIA CARRIERA. IO NON HO BISOGNO DI INCHINARMI A NESSUNO. E NON SONO IL NANO E BALLERINA DI NESSUNO” – POI STRONCA DRAGHI: “SUL COVID NON NE HA AZZECCATA UNA”