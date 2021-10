"HO CONOSCIUTO AMANDA LEAR QUANDO ERA UN UOMO". LA RIVELAZIONE DI GIUCAS CASELLA AL 'GFVIP' SCATENA LA FURIBONDA REAZIONE DELL’ARTISTA FRANCESE CHE LO UMILIA - "CHI È GIUCAS CASELLA? UN CANTANTE? IO AVEVO UN FIDANZATO CHE SI CHIAMAVA MANUEL CASELLA, MA GIUCAS CASELLA NON SO PROPRIO CHI SIA. IL GV VIP? VEDERE DEGLI ANALFABETI CHE SI LAVANO I DENTI NON MI DIVERTE”

Un piccolo caso al Gf Vip, un piccolo caso sull'immaginario asse che unisce Giucas Casella ed Amanda Lear. Il punto è che Casella, poco dopo essere entrato nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, si era prestato a una clamorosa rivelazione proprio su Amanda Lear. In buona sostanza, il sensitivo ha rivelato di averla conosciuta quando era un uomo e si chiamava Peki D'Osolo.

E così, Rolling Stones ha deciso di chiedere una battuta su quanto detto da Giucas Casella alla diretta interessata, ossia Amanda Lear, la quale ha stroncato il sensitivo con poche ma efficaci parole: "Cosa ti dico delle affermazioni di Giucas Casella al Gf Vip? Chi è Giucas Casella? Un cantante? Io avevo un fidanzato che si chiamava Manuel Casella, ma Giucas Casella non so proprio chi sia", lo ha dileggiato.

E chissà che Giucas Casella non venga informato di queste parole, che forse potrebbero ricevere una risposta altrettanto piccata. Dunque, nella stessa intervista, Amanda Lear ha anche stroncato il Gf Vip, alla pari un po' di tutti gli altri reality: "L’arrivo del Grande Fratello Vip è stato un disastro per me. È un tormentone: ogni anno c’è la casa, l’isola, per me non sono programmi di intrattenimento", ha tagliato corto. E ancora, ha rincarato la dose: "Vedere degli analfabeti che si lavano i denti non mi diverte". No, ad Amanda Lear il Gf Vip proprio non piace...

