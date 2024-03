"HO IL RIMPIANTO DI NON AVER STUDIATO. A 9 ANNI GIÀ LAVORAVO. NON HO AVUTO IL TEMPO DI SENTIRMI BAMBINO" - GEOLIER PARLA AGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI E RISPONDE ALLE POLEMICHE DEL PROCURATORE DI NAPOLI, NICOLA GRATTIERI (SENZA MAI NOMINARLO): "NELLA VITA SI DEVE ANCHE SBAGLIARE. IO NON HO ALCUNA RESPONSABILITÀ EDUCATIVA. MI INFASTIDISCONO I PREGIUDIZI SU NAPOLI, SONO SBAGLIATI. HANNO PAURA DI NOI CHE VENIAMO DALLA PERIFERIA PERCHÉ ABBIAMO LA FAME NEGLI OCCHI. E QUESTO CI AVVANTAGGIA SULLA VIA DEL SUCCESSO…"

Non nega i suoi errori, ma neppure li rinnega. «Nella vita si deve anche sbagliare. In futuro voglio un sacco di figli. E, per insegnare loro qualcosa, devo aver sbagliato, devo essermi fatto male». Geolier non lo nomina. Ma la sua suona come un’implicita risposta al procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, che aveva duramente criticato l’invito dell’università Federico II al rapper, per un incontro con gli studenti: «Queste cose lasciano senza parole — aveva tuonato Gratteri — se molla l’università siamo alla fine». E aveva aggiunto: «Se si arriva a questo si deve mettere in discussione cosa è diventato il percorso universitario, se non si ha la sensibilità che si devono portare all’università solo le eccellenze, modelli di vita per la formazione dei ragazzi».

[…] Geolier ha incontrato circa 500 studenti dell’ateneo, nell’aula magna del nuovo complesso universitario di Scampia, che sorge dov’era una delle famigerate Vele ed è leva di riscatto sociale per tutto il territorio.

[…] E se la polemica autorevolmente innescata da Gratteri era sottesa a molte delle questioni poste, Geolier non si è sottratto, ma ha ribattuto: «Io non ho alcuna responsabilità educativa. Non con l’arte. L’educazione spetta ad altri. L’arte, piuttosto, ha la responsabilità di curare e fare compagnia. Non è mia pretesa educare qualcuno attraverso la mia musica, le mie parole».

Però la storia conta. Eccome. Così a chi gli chiede cosa cambierebbe del suo passato, Geolier racconta: «Vorrei aver studiato di più. A nove anni già lavoravo di pomeriggio. Non ho avuto il tempo di sentirmi bambino. E mentre i miei coetanei tornavano a casa da scuola e alle 14 guardavano “I Simpson” in tv, io a quell’ora cominciavo a lavorare[…] «Sì, ho il rimpianto di non aver studiato. Studiare mi avrebbe permesso di comunicare meglio».

Emanuele Palumbo, in arte Geolier, gioca in casa: l’università di Scampia è a pochi passi da Secondigliano, la periferia in cui è nato e cresciuto. E sì, lo infastidiscono «i pregiudizi su Napoli: nelle classifiche dei reati sta peggio Milano, ma prevale il pregiudizio. Tutti i pregiudizi su Napoli sono sbagliati. E se è vero che l’epicentro dell’industria musicale è Milano, Napoli ha una scena musicale più vivace. Napoli ha tante cose buone. Prendiamo Scampia: per anni simbolo di degrado, e invece oggi qui ci sono ragazzi che studiano. È di questo che si dovrebbe parlare». […] «Hanno paura di noi che veniamo dalla periferia perché abbiamo la fame negli occhi. E questo ci avvantaggia sulla via del successo». […]

