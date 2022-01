11 gen 2022 16:34

"INCONTRARE AMADEUS È STATA LA FINE DELLA MIA CARRIERA" – GIOVANNA CIVITILLO, MOGLIE DI AMADEUS, FRIGNA SUGLI OSTACOLI ALLA SUA ASCESA PROFESSIONALE (MA QUALE?) - ERA BALLERINA A "L'EREDITA'" DOVE DAVA LA "SCOSSA". POI E' PASSATA A "I SOLITI IGNOTI" E A "SANREMO" CONDOTTI DA AMADEUS - QUEST’ANNO TORNERA’ AL FESTIVAL COME INVIATA DE "LA VITA IN DIRETTA" (A OCCHIO, NON SEMBRA UNA CARRIERA FINITA, ANZI…) – VIDEO