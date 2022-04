"LIBERI" MA CON I SOLDI DEGLI ALTRI – ALDO GRASSO: “ALLE CELEBRAZIONI DEI 40 ANNI DEL “COSTANZO SHOW”, COSTANZO E SANTORO HANNO RIBADITO CHE VOLEVANO FARE UNA TV INDIPENDENTE, DIMENTICANDO PERÒ DI AGGIUNGERE "CON I SOLDI DEGLI ALTRI". È IL FANTASMA DI TELESOGNO DEL 1995. ALLORA BERLUSCONI FECE DIRE A GALLIANI: 'TELESOGNO VA BENISSIMO PURCHÉ QUESTI DUE SIGNORI VADANO DA MEDIOBANCA E COMPRINO TMC CHE È IN VENDITA, OPPURE COMPRINO RETE MIA O RETE A. NOI ABBIAMO FATTO TV INVESTENDO MILIARDI INVECE SANTORO E COSTANZO VORREBBERO IN REGALO IL TERZO POLO"

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

I ricordi sono belli perché sopprimono i particolari fastidiosi. Sono come sogni raccontati in pubblico per sottolineare l'inadeguatezza del presente. Mercoledì notte, Maurizio Costanzo celebrava i 40 del suo show (dovrei abbandonarmi all'impudenza di stabilire i rapporti fra il Maurizio Costanzo Show e gli attuali talk popolati di sfessati; lo farò, prima o poi), e in uno dei tanti flashback è riapparso il fantasma di Telesogno.

Correva l'anno 1995 e Costanzo, affiancato da Michele Santoro, sul palcoscenico del Teatro Parioli di Roma leggeva un piccolo proclama: «La televisione che viviamo adesso è un po' figlia degli anni Cinquanta e un po' degli anni Ottanta. È sempre più uguale a se stessa e diversa da noi. Per questo, siamo in tanti a volere un'altra tv». Detto da uno che ha sempre fatto un solo tipo di tv, era un progetto ambizioso.

In platea sedeva il meglio dell'intellighenzia mediatica: Curzi, Funari, Chiambretti, Guglielmi, Balassone, Dandini, Rosi, Salvatores e tanti altri «artisti associati» (in videoconferenza da Milano: Biagi, Fazio, Parietti, Ricci e Claudia Mori). Tutti erano pronti a imbarcarsi sulla nuova nave della libertà.

L'altra sera Costanzo e Santoro hanno ribadito che volevano fare una televisione indipendente, dimenticando però di aggiungere «con i soldi degli altri», o come altro si dice. Pochi giorni dopo la presentazione, Silvio Berlusconi fece dire al fedele Adriano Galliani: «Il Telesogno va benissimo purché questi due signori vadano da Mediobanca e comprino Tmc che è in vendita, oppure comprino Rete Mia o Rete A.

Noi abbiamo fatto tv investendo miliardi invece Santoro e Costanzo vorrebbero in regalo il terzo polo. Non capisco». E infatti Telesogno non si fece, Costanzo continua a lavorare per Rai e Mediaset, Santoro è stato meno furbo e più ideologico e, intanto, gli spettatori sopravvivono a spese dei ricordi degli altri.

