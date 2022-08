"LOVE ISLAND" IS COMING ROME! - IL 27ENNE ROMANO DAVIDE SANCLIMENTI È IL VINCITORE DELL'OTTAVA EDIZIONE DI "LOVE ISLAND UK", IL REALITY INGLESE CHE ACCOPPIA GNOCCHE DA PAURA CON MANZI INGRIFATI - L'"ITALIAN STALLION" HA CONQUISTATO IL PUBBLICO BRITANNICO A SUON DI BATTUTE SULL'ESSERE ITALIANO, CARBONARE E SCAZZI CHE HANNO ACCESO IL PROGRAMMA - DOPO LA VITTORIA, MOLTI SI SONO CHIESTI "MA OLTRE A DIRE "I' M ITALIAN", COSA FA NELLA VITA?" - LA RISPOSTA ARRIVA DA… - VIDEO

Alessandro Allocca per “la Repubblica”

"Someone ordered an Italian snack? Qualcuno ha ordinato uno spuntino italiano?".

Davide Sanclimenti ha giocato fin da subito la carta dell'italianità accentuata per cercare di ottenere i favori del pubblico di Love Island Uk . E così è stato, incoronato vincitore dell'ottava edizione, in coppia con l'attrice anglo-turca Ekinsu Cülcülolu, per tutti Ekin-Su. Già nel video della sua candidatura, il 27enne di Sora ma da anni residente a Manchester e la famiglia a Frosinone, aveva fatto intendere che quella sarebbe stata la sua strategia, tanto che in molti lo hanno simpaticamente rinominato "Italian stallion".

Lui non si è tirato indietro nel rivestire questo ruolo, anzi ha spinto sull'acceleratore: «Ho un fascino tutto italiano e so anche essere un ragazzo molto romantico - ha detto - e da quando vivo qui ho capito che sono caratteristiche che piacciono tantissimo alle ragazze inglesi. Ne ho incontrate tante che mi amano davvero, che stanno bene con me e io amo stare con loro».

I milioni di spettatori di una delle trasmissioni più seguite della tv britannica, vista anche a livello internazionale perché distribuita in centinaia di paesi, si sono subito affezionati a Davide; merito di una naturale predisposizione a muoversi di fronte alla telecamera ma anche del fisico scultoreo mediterraneo e di un savoir-faire che ricorda i celebri latin lover della riviera romagnola di un tempo, che il ragazzo italiano ha saputo riportare in auge reinterpretandolo in chiave moderna con tanto di rimprovero rivolto alle prime pretendenti del reality accusate di non rispettare i suoi sentimenti: «Se vuoi giocare, gioca a Monopoli, non come me».

Un mix esplosivo che gli ha permesso di vincere dopo 58 giorni trascorsi in una villa-bunker sull'isola spagnola di Maiorca, tra tira e molla e dissapori con le altre concorrenti (che fanno però tanto bene allo share) fino a mettere poi tutte d'accordo cucinando live una carbonara con decine di zoomate della regia sui vari passaggi, neppure fosse diventato un programma di cucina.

Da qui un ulteriore nomignolo attribuitogli dal popolo dei social: "The king of carbonara".

Lo stesso popolo che non ci ha messo più di tanto a intasare le timeline delle piattaforme subito dopo la vittoria, chiedendo: «Ma oltre a dire "I' m Italian", cosa fa nella vita?». Il medesimo quesito è comparso su decine di tabloid inglesi in diverse forme: "What Davide Sanclimenti does for a living has shocked fans", scrive il Daily Mail , "cosa fa Davide per vivere ha scioccato i fans", mentre l'Independent gli ha dedicato addirittura un reportage, What is season eight winner Davide Sanclimenti' s job , "qual è il lavoro del neo vincitore".

Titolo simile e medesima indagine giornalistica anche per Hello! Magazine . Una probabile risposta, in attesa che lui stesso ne dia una ufficiale dato che durante tutte le puntate si è sempre elegantemente smarcato dall'argomento, arriva dal suo profilo Linkedin, il quale lo riporta da luglio del 2021 come direttore della società S Deluxe Shisha - con base a Manchester - che distribuisce sistemi elettronici per fumare shisha nei club e locali nel Nord-Ovest dell'Inghilterra.

Un lavoro che rispecchia il suo percorso universitario: laurea in Economia e Business all'Università degli studi de L'Aquila, master in Finanza all'Università Tor Vergata a Roma e un'esperienza di alcuni mesi presso l'Università di Salford, da dove ha preso il via la sua passione per il Regno Unito. Insomma, come si usa dire dalle sue parti, Davide sa il fatto suo e non sono di certo le 50mila sterline, quasi 60mila euro, vinte con Love Island a stravolgergli la vita, peraltro da dividere con la neo compagna, perché è più che consapevole che tra esclusive, ospitate televisive e contratti pubblicitari il suo conto bancario lieviterà in un batter d'occhio.

Con questa vittoria, Davide alimenta anche la già nutrita schiera di italiani che nel corso degli ultimi mesi si sono imposti sul piccolo schermo britannico vincendo proprio i tre reality show più seguiti: a novembre scorso c'è stato Giuseppe Dell'Anno, originario di Gaeta e da anni residente a Bristol, che ha ottenuto il primo posto a The great British bake off ; un mese dopo è toccato a Giovanni Pernice, il ballerino professionista di origine siciliana e da sette anni a Londra, che si è aggiudicato in coppia con Rose Ayling-Ellis, attrice sordomuta, Strictly come dancing , il format originale da dove poi è nato l'italiano "Ballando con le stelle".

E ora l'Italian stallion che ci ha messo poco a entrare nel cuore del pubblico, soprattutto femminile, senza manco dover ideare un business plan a favore di camera. Un sorriso smagliante a 32 denti, qualche frase d'amore a effetto, una spadellata ben calibrata e il gioco è fatto.

