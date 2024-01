"MA QUALE ERRORE DI COMUNICAZIONE, CHIARA FERRAGNI NON È UNA SPROVVEDUTA" - ELENOIRE CASALEGNO MENA DURO SUL PANDORO-GATE: "C’E’ DELL’AMBIGUITA’. LA FERRAGNI HA DETTO DI ESSERE UNA IMPRENDITRICE, SA COME MUOVERSI, NON È UNA RAGAZZINA ALLE PRIME ARMI. SULLA BENEFICENZA NOI ITALIANI SIAMO GIUDICI MOLTO SEVERI E NON PERDONIAMO. ANCHE NEL VIDEO DI SCUSE, CHIARA HA SBAGLIATO PERCHÉ…" - LE BORDATE A "LADY FEDEZ" PER LA SOVRAESPOSIZIONE DEI FIGLI SUI SOCIAL E L'OSTENTAZIONE CONTINUA DELLA SUA RICCHEZZA...

(…) Casalegno dice la sua sul caso Ferragni-pandoro: "Ma quale errore di comunicazione'', sottolinea Elenoire commentando il video di scuse pubblicato dalla influencer sui suoi social. ''Quando firmi un contatto con una azienda - prosegue l'ex modella - sai quale è il tuo cachet e sai anche che l’azienda ha devoluto di sua spontanea volontà, sei mesi prima, 50mila euro al Regina Margherita. Quindi quale sarebbe l'errore di comunicazione?

Se c’è una azienda che produce è ovvio che se offri la tua immagine a quella azienda e ti fai pagare, al di la’ della beneficenza, stai anche lavorando. Se la Ferragni fa una campagna pubblicitaria è libera di chiedere quello che vuole e se c’è un’azienda che la paga, ben venga per lei. Però qua c’è dell’ambiguità perché se poi fai delle stories o dei post sui social dove inviti le persone a comprare quel pandoro per partecipare a un progetto benefico, allora la questione diventa ambigua.

Lei per sua stessa ammissione ha detto di essere una imprenditrice e l’imprenditrice sa come muoversi, non è una ragazzina alle prime armi. Noi italiani abbiamo una memoria debole - aggiunge la Casalegno - siamo persone che dimentichiamo facilmente, nel bene e nel male, ma sulla beneficenza e i bambini siamo giudici molto severi e non perdoniamo. Secondo me nel video di scuse, Chiara avrebbe dovuto essere solo sé stessa, anche lì ha sbagliato, forse sarebbe stato meglio se avesse scritto una lettera di scuse, sarebbe stata più efficace''.

La conduttrice non entra nel merito delle vicende giudiziarie che stanno coinvolgendo l'influencer (Chiara Ferragni e Alessandra Balocco, ad dell’omonimo gruppo dolciario, risultano indagati per truffa aggravata da minorata difesa nella vicenda dei pandori Balocco, ndr): "Non so come andrà a finire - dice - sicuramente lei non può sparire, tutta la sua vita è sui social. Ha fatto bene a stare in silenzio, ora bisognerà vedere come farà a ricostruire la sua immagine ma secondo me ne uscirà. Nella vita si può sbagliare, l’importante è che il pentimento sia sincero. Gli errori non si pagano col denaro'', aggiunge lanciando una frecciatina all'influencer.

Sull'attenzione esasperata dei media verso il caso Ferragni la conduttrice rileva: ''E’ vero ma bisogna ricordarsi che lei ha vissuto in maniera esasperata sui social, per cui è normale che si parli di lei, sia nel bene che nel male''. Quello che rimprovera la Casalegno alla Ferragni è la sovraesposizione dei figli sui social e l'ostentazione continua della sua ricchezza: "E' questione di buon gusto, ostentare, almeno per come sono stata educata, è sintomo di maleducazione, è volgare perché tu non sai mai la situazione di chi hai di fronte o di chi ti segue.

Anche far vedere troppo i bambini non lo condivido - prosegue - io non ho mai fatto vedere mia figlia (Swami Anaclerio, avuta con Dj Ringo, ndr), qualcuno addirittura non sapeva neanche che avessi una figlia. Il mondo del web è bello ma è pieno di insidie, da anni la polizia postale chiede di non postare foto e video di minori. Chi lavora sul web sa perfettamente le insidie che ci sono. Ci sono i pedofili, gli hater e tu che fai? Anziché tutelare i tuoi figli li dai in pasto a queste persone?'', chiede.

