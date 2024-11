"MARIA ROSARIA BOCCIA A 'BELVE'? IL SUO AVVOCATO ME L’HA PROPOSTA, MA GLI HO DETTO DI NO" – FRANCESCA FAGNANI SVELENA SULL'EX AMANTE DI SANGIULIANO: "ANDARE IN ONDA PER NON DIRE NULLA È UNA COSA CHE NON MI CONQUISTA. SE PER OGNI COSA LA RISPOSTA DEVE ESSERE ‘DI QUESTO NON POSSO PARLARE’, ALLORA È INUTILE INVITARLA. IO AMO LE PERSONE CHE VENGONO E PARLANO. MI SEMBRA CHE LA TENDENZA SIA UN’ALTRA, COSA CI DICIAMO PER QUARANTA MINUTI?”

Da “Un Giorno da Pecora” - Rai Radio1

Andrea Giambruno ospite di Belve? “Secondo me arriverà, penso e spero di si. Lui ha detto di sì contento e convinto, attendiamo che Mediaset firmi questa liberatoria. Quando lui è pronto, noi ci siamo”. A parlare è Francesca Fagnani, conduttrice di ‘Belve’, che oggi è stata ospite in studio della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Le piacerebbe invitare Alessandro Giuli, uno dei ministri più discussi degli ultimi tempi, con cui lei ha anche avuto modo di lavorare? “Direi che mi divertirebbe di più Gennaro Sangiuliano”.

A proposito dell’ex ministro della Cultura, secondo lei Maria Rosaria Boccia è una ‘belva’? “Si, lo è”. Ha provata ad invitarla nel suo programma? “L’ho cercata le prime ore del caso” con Sangiuliano “poi non è mi è piaciuta l’evoluzione del personaggio”. Come mai? “Andare in onda per non dire nulla è una cosa che di certo non mi conquista. Se per ogni cosa la risposta deve essere ‘di questo non posso parlare’, allora è inutile invitarla…”

Quindi ormai non la inviterebbe più? “La scorsa settimana - ha detto Fagnani a Un Giorno da Pecora - mi ha chiamata un suo avvocato per chiedermi se ero ancora interessata”. E lei cosa gli ha risposto? “No. Io amo le persone che vengono e parlano, siccome mi sembra che la tendenza sia un’altra cosa ci diciamo per quaranta minuti?”

