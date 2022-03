Da https://www.liberoquotidiano.it

orsini calabresi

Scontro selvaggio a PiazzaPulita tra Alessandro Orsini e Mario Calabresi. Ospite in studio da Corrado Formigli ecco il professore della Luiss "epurato" dalla Rai per aver espresso opinioni non filo-Putin, ma scomode su Vladimir Putin. E il confronto su La7 con l'ex direttore di Repubblica è serratissimo. Si parla delle posizioni di Orsini, va da sé, quelle posizioni per cui gli è stato cancellato il contratto con CartaBianca da 2mila euro a puntata, decisione che ha fatto insorgere Bianca Berlinguer contro i vertici Rai.

orsini calabresi

E Calabresi apre le danze picchiando duro: "Allora le va bene che Putin si prenda l'Ucraina", chiede provocatorio. Durissima anche la replica di Orsini, che ribatte sempre colpo su colpo senza mai perdere calma né aplomb: "Il fatto che mi faccia questa domanda dice tutto di lei, è una provocazione". Risposta, oggettivamente, perfette.

Ma non è finita. Calabresi si lancia in un panegirico, in una riflessione sui motivi per i quali le persone sono insorte contro il professore. E afferma: "Le assicuro che tanta gente non l'ha capita, non ha capito il suo ragionamento". E Orsini, ancora una volta ad alzo zero: "A me viene da piangere, perché lei non ha capito niente di quello che ho detto". Ko tecnico per Calabresi: non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire...

orsini cartabianca alessandro orsini alessandro orsini 9