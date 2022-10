28 ott 2022 16:58

"NON IMPORTA SAPERE PERCHÉ I FAN DI RENATO ZERO SI CHIAMANO SORCINI, IMPORTA CAPIRE PERCHÉ MARCO TRAVAGLIO SIA UN SORCINO DICHIARATO" – ALDO GRASSO SULLA FESTA SU CANALE 5 A RENATINO (DI CUI IL DIRETTORE DEL “FATTO” E’ UN FAN SFEGATATO) – “NELLE CANZONI DI ZERO NON C'È MAI QUELL'ASTIOSITÀ, QUELLA SUPPONENZA, QUEL LIVORE CHE TRASUDA SEMPRE NELLE FREQUENTI APPARIZIONI TV DI TRAVAGLIO (FORSE INTERPRETERÀ LO ZERO CHE SI SCAGLIA CONTRO LA MELONI)”