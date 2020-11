"NON SA FARE UN CAZZO NELLA VITA, SI È SPOSATA UN MILIARDARIO” - AL “GIF VIP”, DAYANE MELLO SPARA A PALLE INCATENATE CONTRO ELISABETTA GREGORACI: “È FACILE FARE UN PERCORSO COSÌ. IO HO FATTO UN CULO COSÌ NELLA MIA VITA PER VEDERE UNA SERVITA E RIVERITA E NON SA FARE UN CAZZO?” - LA RIVELAZIONE DI FABRIZIO CORONA: “ELISABETTA GREGORACI AVEVA UN CONTRATTO SCRITTO E FIRMATO CON MATTEO CAMBI. POI LUI SPARÌ ALL'IMPROVVISO. LEI ERA DISPERATA E INCONTRÒ BRIATORE IN UN HOTEL DI MILANO…”

1 - GRANDE FRATELLO VIP, ORRORE CONTRO ELISABETTA GREGORACI DI DAYANE MELLO: "SI È SPOSATA UN MILIARDARIO, NON SA FARE UN CA*** NELLA VITA. E SUO FIGLIO..."

Da https://www.liberoquotidiano.it

Uno sfogo brutale, durissimo, cattivissimo, contro Elisabetta Gregoraci. Il tutto nella notte, nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ad aprire il fuoco è Dayane Mello, mentre quest'ultima parlava con Adua Del Vesco: "Non c'è niente in questa donna - premesse ferocissima -. C'è la sua storia, il suo figlio, la sua carriera che non so che ca*** ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto perché ha sposato un miliardario. È facile fare un percorso così", ha picchiato durissimo riferendosi a Flavio Briatore. Ma non è finita: "È quello che penso di lei in questo momento. Non mi ha dimostrato di essere diversa. Io ho fatto un cu*** così nella mia vita per vedere una servita e riverita e non sa fare un ca*** nella vita?", ha rincarato la dose. Parole pesantissime, quelle di Dayane Mello, che non sono piaciute, affatto, alla stragrande maggioranza degli spettatori del GfVip.

2 - FABRIZIO CORONA SPARA A ZERO CONTRO ELISABETTA GREGORACI: «AVEVA UN CONTRATTO CON MATTEO CAMBI, POI BRIATORE...». GILETTI SI DISSOCIA

Estratto dell’articolo di Ida Di Grazia per www.leggo.it

[…] Massimo Giletti chiede a Fabrizio Corona se è vero che ha presentato lui Elisabetta Gregoraci a Flavio Briatore: «Massimo, Briatore non è un esempio, uno che parla dei problemi economici in Italia e poi non paga le tasse in Italia non è un esempio, ma rappresenta l'essenza del mio libro. Elisabetta Gregoraci aveva un contratto scritto e firmato, che conosco benissimo, con Matteo Cambi ( fondatore del marchio Guru ndr.), poi lui sparì all'improvviso. Elisabetta era disperata e incontro Briatore in un hotel di Milano, si sono consciuti, poi lui fu colpito da un brutto male e lei gli è stato molto vicino». Dichiarazioni molto forti a cui Massimo Giletti si dissocia: «Te ne prendi tutte le responsabilità».

