Protagoniste della nuova puntata di Belve - condotto da Francesca Fagnani, in onda venerdì 11 giugno, alle 22.55 su Rai2 - sono la cantante Anna Tatangelo e il direttore Marco Travaglio.

La crisi di coppia. Un percorso di psicoterapia. Il nuovo amore appena entrato nella sua vita. A 34 anni d’età Anna Tatangelo svela a Francesca Fagnani le difficoltà che ha incontrato durante la sua storia con Gigi D’Alessio, quello che avrebbe voluto dire e non ha detto all’inizio della loro storia, i colpi bassi ricevuti a causa della loro lunga storia sentimentale.

Come quando la conduttrice le chiede: cosa l’ha avvantaggiata e cosa l’ha svantaggiata nell’essere stata per anni la compagna di Gigi D’Alessio?, domanda Fagnani. “Avvantaggiata personalmente, soltanto l’essere affiancata da una persona che ha 20 anni più di me di esperienza artistica. La parte che mi ha svantaggiata: la sua musica è stato un pretesto per attaccarmi. Mi dicevano: “Però ‘sti pezzi sono troppo dalessiani”.

Ma si può dire che nel suo esordio è stata in qualche modo avvantaggiata? “No, avvantaggiata no. Ricordo benissimo quel periodo: si parlava esclusivamente della mia vita privata per infangare le persone. Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli. Però, magari, se potessi tornare indietro, forse qualcosina la direi. E che cosa le è rimasto in gola? “Sono cose che non si possono dire, rischierei di fare piccoli danni. Però la cosa bella è che chi doveva sapere ha saputo…”.

Chi ce l’ha messa di più tra i due per cercare di salvare questo rapporto? “Io, sicuramente. Ma lui lo sa, è cosciente”. C’è qualcosa che le manca particolarmente della vostra vita insieme? “Al momento no, nulla. Sto bene così”.

Molto divertente, seppur intimo, è invece il dialogo tra Fagnani e Tatangelo sulla nuova vita sentimentale della cantante. È innamorata adesso?, chiede la conduttrice. “Innamorata è un parolone, però sto bene”, risponde Tatangelo.

Ma trattasi di Livio Cori? “Non mi va di fare nomi o cose, sto bene. Me la voglio vivere con calma questa cosa che sto vivendo”. Vabbè. Io l’avviso, dal punto di vista comunicativo che se fa così è confermato.

“No, io ho detto non smentisco e non confermo”. Come fanno i prigionieri politici… E mentre ride di gusto insieme a Fagnani, Tatangelo risponde divertita: “Chiamo il mio avvocato!”.

Indomabili, ambiziose, sempre all’attacco e mai gregarie alle 22.55 le protagoniste di Belve si prendono il venerdì sera di Raidue, con un ciclo di dieci puntate.

Il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani con domande dirette e mai cerimoniose puntano a far emergere forza e fragilità delle protagoniste, parte quindi con due donne dello spettacolo. Feroci e fragili, al tempo stesso.

